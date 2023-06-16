1 день

Экскурсия по старому городу и музей Суворова

Прибытие в Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале с табличкой у центрального входа со стороны перрона.

06:24 Встреча гостей с московского поезда.

10:17 Встреча гостей «Ласточки» из Санкт-Петербурга.

Гарантированное размещение в гостинице с 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи можно оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Отъезд в г. Боровичи (178 км).

Автобусно-пешеходная экскурсия по старому городу, который по праву можно назвать «Музеем купечества под открытым небом».

Старые купеческие особисняки, с разноцветной керамикой и изящной резьбой по дереву, тротуары, вымощенные булыжником, кое-где проступающие сквозь толщу асфальта, воссоздают уютную атмосферу XIX — нач. XX веков. Все это по-прежнему живет, «дышит» и без труда уживается с настоящим временем, стремительным XXI веком.

Посещение музея истории купеческого города (дома купца Шульгина). Приглашаем в увлекательное историческое путешествие по экспозиции Музея истории города Боровичи и Боровичского края.

В пяти залах представлена история города — от эпохи неолита до крушения Империи. Мультимедийные проекции, звуковые инсталляции погружают посетителя в исторические эпохи и пространства, тесно переплетающиеся с историей России.

Бой старинных часов остановит время, и Вы почувствуете атмосферу старинного русского города с его традициями и культурой. Живописные портреты, старинная мебель, личные вещи горожан, рассказывают о роли купечества и уездном дворянстве.

В сопровождении опытного лоцмана-экскурсовода «пройдете» по бурным Мстинским порогам, описанным в романе Н. А. Некрасова «Три страны света», полюбуетесь красотой мстинских берегов и их удивительным растительным миром, познакомитесь с легендами и мифами о загадочной боровичской орхидее, подземной речке Понеретке.

Звуковые инсталляции передают силу и мощь горной реки, бушующих порогов, «стоны» ломающей барки и пр. В ХVIII в. городок на Мсте стал важным звеном в строительстве Санкт-Петербурга, а река - главной артерией, которая связала Волгу с Балтийским морем.

Отъезд в Кончанское-Суворовское. Село Кончанское ведет свою историю с октября 1660 года, когда на «порозжих» землях дворцового приказа обосновались карельские переселенцы. В 1763 году имение Кончанское приобрел Василий Иванович Суворов.

После его смерти имение перешло по наследству к Александру Васильевичу Суворову – великому русскому полководцу, далее к его сыну и внуку. Вплоть до революции 1917 г. имение принадлежало потомкам Суворова. С мая 1950 года село Кончанское носит имя А. В. Суворова.

Экскурсия по музею А. В. Суворова.

Ориентировочное время окончания программы: 16:00-17:00.

Возвращение в Великий Новгород около 17:00-18:00.