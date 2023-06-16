Экскурсионный тур «Уездные города Новгородской губернии» на 3 дня
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Что вас ожидает:
Описание
Если вам незнакомо очарование провинциальных городов, то эта поездка познакомит вас с невероятными красотами Новгородской области.
Вас ждут музей купечества под открытым небом, Кончанское-Суворовское, где осталось имение знаменитого полководца, прогулка по новгородской деревне и Великому Новгороду и возможность позвонить в колокола.
Программа тура по дням
Экскурсия по старому городу и музей Суворова
Прибытие в Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале с табличкой у центрального входа со стороны перрона.
06:24 Встреча гостей с московского поезда.
10:17 Встреча гостей «Ласточки» из Санкт-Петербурга.
Гарантированное размещение в гостинице с 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи можно оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак в гостинице.
Отъезд в г. Боровичи (178 км).
Автобусно-пешеходная экскурсия по старому городу, который по праву можно назвать «Музеем купечества под открытым небом».
Старые купеческие особисняки, с разноцветной керамикой и изящной резьбой по дереву, тротуары, вымощенные булыжником, кое-где проступающие сквозь толщу асфальта, воссоздают уютную атмосферу XIX — нач. XX веков. Все это по-прежнему живет, «дышит» и без труда уживается с настоящим временем, стремительным XXI веком.
Посещение музея истории купеческого города (дома купца Шульгина). Приглашаем в увлекательное историческое путешествие по экспозиции Музея истории города Боровичи и Боровичского края.
В пяти залах представлена история города — от эпохи неолита до крушения Империи. Мультимедийные проекции, звуковые инсталляции погружают посетителя в исторические эпохи и пространства, тесно переплетающиеся с историей России.
Бой старинных часов остановит время, и Вы почувствуете атмосферу старинного русского города с его традициями и культурой. Живописные портреты, старинная мебель, личные вещи горожан, рассказывают о роли купечества и уездном дворянстве.
В сопровождении опытного лоцмана-экскурсовода «пройдете» по бурным Мстинским порогам, описанным в романе Н. А. Некрасова «Три страны света», полюбуетесь красотой мстинских берегов и их удивительным растительным миром, познакомитесь с легендами и мифами о загадочной боровичской орхидее, подземной речке Понеретке.
Звуковые инсталляции передают силу и мощь горной реки, бушующих порогов, «стоны» ломающей барки и пр. В ХVIII в. городок на Мсте стал важным звеном в строительстве Санкт-Петербурга, а река - главной артерией, которая связала Волгу с Балтийским морем.
Отъезд в Кончанское-Суворовское. Село Кончанское ведет свою историю с октября 1660 года, когда на «порозжих» землях дворцового приказа обосновались карельские переселенцы. В 1763 году имение Кончанское приобрел Василий Иванович Суворов.
После его смерти имение перешло по наследству к Александру Васильевичу Суворову – великому русскому полководцу, далее к его сыну и внуку. Вплоть до революции 1917 г. имение принадлежало потомкам Суворова. С мая 1950 года село Кончанское носит имя А. В. Суворова.
Экскурсия по музею А. В. Суворова.
Ориентировочное время окончания программы: 16:00-17:00.
Возвращение в Великий Новгород около 17:00-18:00.
Ярославово городище и Софийский собор
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия «К истокам Руси!». Вы посетите удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.
Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.
А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы». Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян.
Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным! (Внимание: возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь).
Продолжительность: 3 часа.
Пешеходная экскурсия: «Где Святая София — тут и Новгород». Начните знакомство с Великим Новгородом с посещения Кремля. Окунитесь в атмосферу древнего города, прикоснитесь к истории и культуре средневековой Руси, посмотрите на архитектурные достопримечательности, которые скрыты за стенами древнейшего военного укрепления на территории России.
Кремль на протяжении столетий остаётся религиозным, политическим и культурным центром Новгородской земли. Здесь Вы познакомитесь с величественной постройкой XI века — Софийским собором. Храм прост, лаконичен и строг. Новгородцы говорили, да и сейчас говорят: «Там, где Святая София – там и Новгород».
В соборе Вы увидите одну из русских национальных реликвий – чудотворную икону «Знамение Божьей Матери», защитившую новгородцев в XII веке от нападения суздальского князя Андрея Боголюбского. Продолжительность: 1 час 30 мин.
Посещение Ремесленной слободы. Участие в мастер-классах по кузнечному делу, обработке глины, ткачеству, набойке по ткани, кожевенному делу, созданию
доспехов и плетению кольчуги, традиционной росписи и книгопечатанию, чеканке монет, изготовлению свечей и работе с воском (один на выбор).
Кроме того, есть возможность пострелять из лука и сфотографироваться в средневековых костюмах! Или посещение Владычной (Грановитой) палаты.
Ориентировочное время окончания программы: 15:00-16:00.
Валдай и знаменитый колокольный промысел
Завтрак в гостинице.
Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).
Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» - посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны самые разные виды колоколов. Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики. Возможна замена на посещение Музейного колокольного центра.
Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая. Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой;
Посещение национального парка «Валдайский» — Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) — первая каменная постройка монастыря, часовня Иверского монастыря (XIX век).
Ориентировочное время окончания программы: 16:00-17:00.
Возвращение в Великий Новгород около 17:00-18:00. Трансфер на ж/д вокзал.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|Третий взрослый в номере
|Пакет обеды (3 обеда в отеле)
|Пакет ужины (3 ужина в отеле)
|«Бианки» 4* (шведский стол)
|Стандарт с кондиционером
|32294
|39437
|22182
|1500
|-
|«Парк Инн» 4* (бассейн + сауна, шведский стол)
|Стандарт
|24896
|29888
|21568
|1500
|-
|Джуниор с кондиционером
|28672
|37824
|21568
|«Волхов» 4* (шведский стол)
|Стандарт
|24512
|25792
|19904
|1500
|Улучшенный с кондиционером
|25280
|30656
|19904
|«Садко» 3* (шведский стол)
|Стандарт
|21184
|25600
|19712
|1500
|Улучшенный с кондиционером
|21632
|26624
|19200
|«Интурист» 3* (шведский стол)
|Стандарт
|21248
|22912
|19200
|1500
|Бизнес с кондиционером
|24704
|30592
|19200
|«Welcome inn» 3* (шведский стол)
|Стандарт
|22528
|24064
|19968
|1500
|Бизнес с кондиционером
|25344
|34048
|19968
|«Карелинн» 3* (континентальный завтрак)
|Стандарт с кондиционером
|29632
|41024
|-
|1500
|-
На ребёнка до 16 лет при любом варианте размещения будет скидка 400 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Волхов»
Гостиница «Волхов» - старейшая действующая гостиница Великого Новгорода. Новоселье в историческом центре города на Предтеченской улице состоялось в далёком 1959 году, 8 августа и было приурочено к торжествам, посвящённым 1 100-летнему юбилею древнейшего русского города.
Первоначально гостиница насчитывала 108 номеров, её главным украшением стала мраморная лестница.
Полная реконструкция, проведенная в 1998-1999 годах, здания превратила гостиницу в современный, отвечающий всем стандартам комфортабельный отель. Причем, не нарушив первоначального архитектурного замысла, сохранив все положительные особенности добротной постройки.
В 2013-2014 годах была проведена масштабная реновация холлов и номерного фонда, и гостиница вновь преобразилась. Обновление номерного фонда и внешнего вида отеля проводится каждый год.
Для деловых людей в гостинице предусмотрены технически оснащенные конференц-залы и переговорная комната, для туристов — туристическое агентство и сувенирная лавка. И для всех — уютные номера и лобби-бар со свежей прессой, ресторан европейского уровня и библиотека.
Отель «Волхов» находится в самом центре города в двух минутах ходьбы от Кремля.
Современное техническое оснащение, сервис, близость к центру городской деловой жизни и удобное транспортное сообщение создают гостям комфортные условия, как для активной работы, так и для отдыха.
К Вашим услугам:
- 123 уютных номера;
- бесплатный Wi-Fi;
- ресторан «Marusya»;
- лобби-бар;
- два конференц-зала на 50 мест;
- автостоянка;
- бильярд;
- организация экскурсионного и транспортного обслуживания, туров, мастер-классов;
- услуги прачечной;
- сейф (у администратора), камера хранения.
Гостиница Садко
Лучший отель своего класса в Великом Новгороде. Гостиница носит имя героя русских былин. Гостиничный комплекс «Садко» расположен в исторической части Великого Новгорода недалеко от центра города – Кремля.
Памятники средневековой архитектуры, уникальные музейные коллекции, сохранившийся живописный ландшафт, удобное географическое положение создают прекрасные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха в гостинице «Садко».
Гостиница реновировалась в 2006 г. и в данный момент проходит частичная реновация номеров (20203 г.).
Номерной фонд: 171 номер – состоит из 77 одноместных номеров (это самая крупная гостиница своего класса по наличию одноместных номеров в городе), 75 двухместных, 5 полулюксов и 14 люксов.
Номера оборудованы телевизором и телефоном, ванной/душем, туалетом, необходимым набором мебели: кровать, письменный стол, стул, тумба, кресло для отдыха (во всех, кроме двухместных), зеркало, платяной шкаф. Бесплатно предоставляется городской телефонный справочник, по просьбе – фен и утюг.
Рады сообщить Вам, что все номера гостиницы обеспечены доступом к сети WI-FI Рестораны и бары: В ресторане отеля «Садко» для гостей создана уютная домашняя атмосфера. Вас ждет доброжелательный персонал, легендарное богатство русского стола, здоровые продукты и приемлемые цены.
Меню порадует гостей обилием и разнообразием блюд, половина из которых — фирменные. Экспресс-кафе (зимний и летний вариант) К услугам гостей: На первом этаже оборудован конференц-зал на 50 мест, сувенирный киоск, парикмахерская. Иностранные языки обслуживания: английский, немецкий.
Гостиница Интурист
Интурист – удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.
В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.
Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.
Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.
Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».
В номерах гостиницы Интурист не курят.
Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты
К оплате принимаем наличные / безналичные рубли, банковские карты Visa, MasterCard, Maestro.
Интурист – надежность, качество, доступные цены!
Гостиница Welcome inn
Отель «Welcome inn» - отель с большим зеленым сердцем в историческом центре Великого Новгорода.
Вас ждет улыбка и радушие нашего персонала, комфортные номера со всем необходимым для отдыха, индивидуальный подход к каждому гостю.
Номера отеля:
- стандарт 1-местный - 2 номера;
- стандарт 2-местный - 26 номеров;
- студия - 6 номеров;
- люкс - 2 номера;
- апартаменты - 1 номер.
Во всех номерах телевизор, телефон, фен, ванная комната. Также для гостей отеля свободный доступ wi-fi, бесплатная парковка.
Дети до 7 лет размещаются бесплатно, при необходимости предоставляем детскую кроватку-манеж.
Возможно размещение с домашними животными за дополнительную плату.
В отеле работает ресторан-бар «Изюм», где гостей ждут вкусные завтраки, обеды и ужины, доставка еды в номер.
Karelinn hotel
Карелинн — это уютный отель в центре Великого Новгорода, в 5 минутах от Новгородского Кремля, в котором мы рады видеть гостей со всего мира. Номерной фонд оснащён всем необходимым для комфортного проживания. Надеемся, Вам придется по душе расположение нашего отеля, а главное — дизайн, в который мы вложили много любви и труда!
Отель «Карелинн» расположен в здании, стены которого передают особую историческую атмосферу Великого Новгорода, что делает этот отель неповторимым в своем роде.
Из номеров с видом на город Вы сможете максимально насладиться красотой культурного центра.
Интерьеры номеров мы создавали, вдохновляясь современными новгородскими квартирами обычных горожан. Мы сделали это для того, чтобы каждый гость нашего отеля смог почувствовать себя истинным новгородцем и насладиться уютом и колоритом современного жилья. Номера выдержаны в монохромной цветовой гамме, что позволяет не отвлекать Вас от созерцания яркости Великого Новгорода и его не менее ярких жителей, сидя на уютных подоконниках, глядя в светлые окна на спешную жизнь местного населения.
В номерах есть всё для Вашего комфорта: кондиционер, отопление, бесплатный Wi-fi на территории всего отеля, халаты, тапочки, чайник. Стоимость номера в «Karelinn hotel» разительно отличается от стоимости в типизированных гостиницах и отелях. Мы предоставляем комфортную цену за нужные Вам услуги.
Отель Бианки
Отель «Бианки» — несетевой комфортабельный отель в особняке 19 века. Расположен в исторической части Великого Новгорода, сочетает в себе все современные технологии, обеспечивающие ваш комфорт, с уютным классическим интерьером.
Здание, в котором расположен наш отель, было построено в конце 18 века и является памятником архитектуры. Перед открытием отеля здание было полностью отреставрировано и обеспечено всеми современными инженерными системами для удобства гостей. В непосредственной близости с отелем находится много исторически важных достопримечательностей, являющихся центром притяжения для всех туристов.
Прежде всего это «Яросла́вово двори́ще и Торг» — исторический архитектурный комплекс являющийся, наряду с Новгородским кремлем, основной архитектурной доминантой исторического центра города. Особую историческую и художественную ценность имеет ещё один памятник, находящийся в шаговой доступности от отеля — Церковь Спаса Преображения на Ильине улице — храм построенный в 1374 году и знаменитый тем, что в нём одном сохранились фрески кисти Феофана Грека.
А прямо во дворе отеля вы сможете увидеть уцелевшую часть здания «Кружечного двора» начала XVIII века. В отеле для вас работает сауна и массажный кабинет, платная парковка с видеонаблюдением. Также Отель «Бианки» предлагает для вас завтраки в формате «шведский стол» под старинными кирпичными сводами кафе-бара «Кружечный двор».
Отель «БИАНКИ» предлагает посетить комфортабельную сауну. Просторная сауна вмещает 6 человек. Для удобства гостей в СПА зоне есть раздевалки с запирающимися ящиками для одежды. Сауна работает ежедневно при наличии запросов на посещение. Вы можете посетить сауну при наличии свободных мест на выбранную Вами дату. Забронировать сауну можно заранее или по приезду на стойке регистрации.
Отель предлагает для вашего автомобиля парковку, примыкающую к зданию отеля, оборудованную шлагбаумом и системой видеонаблюдения.
В цокольном этаже отеля работает уютный аутентичный бар «Кружечный двор», названный так в честь исторического кружечного двора, располагавшегося рядом со зданием отеля ещё в конце XVIII века.
Уцелевшие части этого древнего памятника вы и сейчас сможете увидеть во внутреннем дворе здания нашего отеля. Сейчас мы готовы угостить Вас вкусным завтраком утром и лёгкими закусками и напитками в течении дня и вечером. Также в баре для гостей найдутся любимые всеми игры — шахматы, нарды, домино.
Park Inn by Radisson Veliky Novgorod
Добро пожаловать в Отель Park Inn Великий Новгород — место, где национальное гостеприимство сочетается с утонченностью международного класса.
Отель расположен в парковой зоне на ухоженной территории вблизи местных достопримечательностей. Фасад здания представляет собой сочетание современной архитектуры и традиционных новгородских элементов – сводов и аркад. Из холла через огромные панорамные окна открывается потрясающий вид на Волхов.
В гостинице 226 современных комфортабельных номеров пяти категорий от стандарта до апартаментов. На всей территории отеля и в номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. В стоимость проживания входит завтрак, а так же посещение бассейна и саун.
В изысканную атмосферу отеля гармонично вписываются многочисленные возможности для отдыха и деловых встреч.
Основной ресторан «Галерея» с двумя банкетными залами – идеальное место для проведения любых торжеств и мероприятий. В лобби-баре можно отдохнуть в неофициальной обстановке, наслаждаясь отличными закусками и напитками. В ресторане «На Солнце», где лето царит круглый год, Вы можете зарядиться солнечным настроением и отведать блюда, приготовленные на гриле и тандыре.
Для деловых встреч предусмотрен специально оборудованный конференц-зал, вместимостью до 200 человек и комнаты для переговоров.
В BerestaSPA-центре к услугам гостей — бассейн, джакузи, русская парная, сауна, хамам, процедуры массажа, солярий, парикмахерские услуги, услуги визажиста, а также полный спектр косметологических и SPA-процедур.
В центре «Казинаки-Сити» детишек ждут развлечения на любой вкус: множество аттракционов и игровых автоматов, большой лабиринт, 5d-кинотеатр, так же ресторан со специальным детским меню.
В информационном центре отеля гости отеля могут бесплатно получить полезную информацию о событиях города, купить билеты на культурные мероприятия, заказать экскурсии, а также узнать, как необычно провести время.
Примите к сведению, что регистрация гостей отеля проводится для:
- граждан Российской Федерации с паспортом гражданина Российской Федерации;
- детей в возрасте до 14 лет со свидетельством о рождении;
- иностранных граждан с паспортом и визой, разрешающей пребывание на территории Российской федерации, а также миграционной картой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание (3 завтрака)
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Обеды и ужины (ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте)
- Дополнительные экскурсии (стоимость стоит уточнять у гида):теплоходная экскурсия — 800 руб. (ребёнок — 400 руб.).
- Теплоходная экскурсия — 800 руб. (ребёнок — 400 руб.)
- Место начала и завершения?
- Великий Новгород
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт в туре?
Автомобиль на 3-4 места (Тойота Камри 2014 г/в, ФольцВаген Тигуан 2019 г/в), микроавтобус на 8 мест (марка Мерседес от 2015 г/в), микроавтобус на 19 мест (Мерседес от 2015, 2017 г/в, Фольцваген от 2013, 2015 г/в), автобусы от 35 до 45 мест (Вита, Мерседес, Дракон и т. д – год выпуска от 2009 года и более новые модели).
Рассадка производится самостоятельно, кондиционер есть во всех моделях транспорта.
- Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.