Еще несколько необычных экскурсий в Великом Новгороде

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Великий Новгород — первое знакомство

Посетить главные места древнего города и узнать о нем самое интересное на авто-пешеходной экскурсии

Алексей
Алексей – экскурсионное агентство из Великого Новгорода
Вы проследите историю 📖 Новгородской республики от зарождения до упадка, услышите о местных ремеслах и полюбуетесь величественными монастырями.

А еще заглянете в цех производства фарфора, узнаете о торговле с иностранными купцами и рассмотрите старинные музыкальные инструменты.

Мы сделаем все, чтобы вы ощутили особый дух города и захотели вернуться сюда еще не раз.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 900 ₽ за экскурсию

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Великий Новгород — первое знакомство
Великий Новгород — первое знакомство

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города
Вы увидите все основные достопримечательности 🏛️ центральной части города: Кремль, Детинец, Софийский собор и Десятинный монастырь. Рассмотрите изображения известных князей и полководцев на памятнике «Тысячелетие России», посетите музей 🖼 Фарфора и заглянете в центр музыкальных древностей, где изучают инструменты X-XV веков. А мы расскажем, какие еще ремесла развивались в Великом Новгороде на протяжении столетий и как велась торговля с иноземными купцами.

Церкви и монастыри Великого Новгорода
В Старом городе вы осмотрите церковь ⛪ Николая Чудотворца и апостола Филиппа, Знаменский собор, церковь Дмитрия Солунского и Антониев монастырь XII века, центр духовной жизни Новгородской республики. Мы раскроем, почему в этой части Великого Новгорода так много храмов, перед какими событиями они строились и каковы особенности их архитектурного стиля. А также поделимся интересными деталями общественно-политического устройства Новгородчины и историями из современной жизни города.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе. Все транспортные расходы включены в стоимость.
  • Если в группе есть несовершеннолетние дети, напишите об заранее: мы оформим на них необходимые документы в ГИБДД
Великий Новгород — первое знакомство
Великий Новгород — первое знакомство
Великий Новгород — первое знакомство
Великий Новгород — первое знакомство
Великий Новгород — первое знакомство
Великий Новгород — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — одна из старейших туристических компаний Великого Новгорода. С радостью покажем вам главные достопримечательности и тайные уголки нашего города и раскроем его многовековую историю.
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