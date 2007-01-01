Еще несколько необычных экскурсий в Великом Новгороде

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Вы увидите все основные достопримечательности 🏛️ центральной части города: Кремль, Детинец, Софийский собор и Десятинный монастырь. Рассмотрите изображения известных князей и полководцев на памятнике «Тысячелетие России», посетите музей 🖼 Фарфора и заглянете в центр музыкальных древностей, где изучают инструменты X-XV веков. А мы расскажем, какие еще ремесла развивались в Великом Новгороде на протяжении столетий и как велась торговля с иноземными купцами.

Церкви и монастыри Великого Новгорода

В Старом городе вы осмотрите церковь ⛪ Николая Чудотворца и апостола Филиппа, Знаменский собор, церковь Дмитрия Солунского и Антониев монастырь XII века, центр духовной жизни Новгородской республики. Мы раскроем, почему в этой части Великого Новгорода так много храмов, перед какими событиями они строились и каковы особенности их архитектурного стиля. А также поделимся интересными деталями общественно-политического устройства Новгородчины и историями из современной жизни города.

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