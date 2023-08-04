Увидеть знаковые места города и погрузиться в его прошлое с кандидатом исторических наук
Когда-то Великий Новгород был средневековой республикой, владения которой простирались от Прибалтики до Урала, от Карелии до Владимирского княжества. Я подробно расскажу историю города, покажу его планы и фотографии 17 — начала 20 веков. А еще вы узнаете о сенсационных археологических находках, сделанных за 90-летний период раскопок!
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Главные достопримечательности города
Я покажу вам исторический центр Великого Новгорода: оборонительные стены и башни, Кремль, кафедральный Софийский собор 11 века и Владычную палату в стиле кирпичной готики. А пройдя по мосту через живописную реку Волхов, мы увидим архитектурный комплекс Ярославово дворище и Торг. Я раскрою, почему эти места так называются, и чем они жили несколько столетий назад.
Путь Великого Новгорода: сюжеты из прошлого
Вы мысленно пройдёте сквозь почти 12 веков истории древнейшего города Руси. Выясните, как же так случилось, что один из самых богатых городов Европы «затерялся» между Москвой и Петербургом. Раскроете, как с ним связаны Владимир Креститель, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Петр Великий, Екатерина II и другие известные люди.
Организационные детали
Протяженность маршрута — около 3 км.
в субботу и воскресенье в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Сенной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 12:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Великом Новгороде
Провёл экскурсии для 71 туриста
Приветствую, уважаемые путешественники! Меня зовут Сергей. Я кандидат исторических наук, закончил МГУ под научным руководством академика Янина. Руководил раскопками в Великом Новгороде более 30 лет, возглавляю Новгородское общество любителей древности. Знакомил с городом Д. А. Медведева и В. В. Путина. Дважды становился лауреатом Всероссийского конкурса «Патриот России». Хорошо знаком не только с российской, но и с европейской историей и культурным наследием. Участвовал в международных конференциях в Северной Европе, Германии, Венеции, Новом Орлеане и Прибалтике. Буду рад поговорить с вами о значимых событиях, происходивших в Новгороде за более чем 1150 лет его истории.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Карина
4 авг 2023
Поездка была спонтанной. Буквально за ночь мы организовали экскурсию на утро в составе двое взрослых и двое детей. Гид потрясающие исторические факты рассказывал, страна в новом ракурсе раскрылась. Так же, он занимается археологией. Очень порекомендую своим друзьям!
И
Ирина
31 мая 2023
Спасибо за проведенную экскурсию! присоединяюсь ко всем восторженным отзывам, супер!
Евгения
27 фев 2023
Сергей - потрясающий экскурсовод! Благодаря ему мы увидели Новгород с таких ракурсов, с которых сами бы никогда не додумались даже посмотреть. Необыкновенно эрудирован, влюблен в свой город, очень интеллигентный человек, увлекательный собеседник. Очень понравилось ВСЁ! И чай в термосе на морозе от гида - еще один штрих к портрету Великого Новгорода. Очаровал нас и город, и его жители! Вернемся обязательно!
Светлана
21 фев 2023
Благодарим Сергея Викторовича за интересную, познавательную встречу! Прекрасная подача исторического материала, фактов. Человек необычайно эрудированный, образованный, любящий свою профессию (архелог). Очень рекомендуем! Было интересно и взрослым,и подросткам. Отдельная благодарность за термос горячего чая, который Сергей Викторович принес на встречу! В минус 10- это было просто великолепно!
Т
Татьяна
20 фев 2023
Были впервые в В. Новгороде, считаю знакомится с городом нужно именно с хорошим гидом. Сергей интересный человек, хороший рассказчик. Отвечал на все интересующие вопросы. Спасибо.
А
Анна
18 фев 2023
Были на замечательной экскурсии по Великому Новгороду с экскурсоводом - Сергеем Викторовичем. Хочется отметить, что он не только обладает кладезью знаний по истории, достопримечательностям города, но и является прекрасным рассказчиком, с поразительной харизмой, искренне любящим свой город! Время пролетело незаметно, в непринужденной, дружеской обстановке. Нам очень понравилось! Если хочется экскурсию с" изюминкой" - обязательно попробуйте сотрудничество с Виктром!!!
З
Зоя
31 янв 2023
Сергей имеет энциклопедические знания по истории, любит свой город. Поэтому экскурсия получилась интересной и содержательной. Узнали много нового, 2 часа пролетели незаметно. Сергей очень душевный и доброжелательный человек. Помог спланировать дальнейшее путешествие и рекомендовал, где перекусить. Однозначно рекомендуем!!!
Р
Роман
30 янв 2023
Добрый день, хотим оставить отзыв и выразить огромную благодарность Сергею, человек высокоинтеллектуальный и очень образованный, знаток истории и любитель своего города, очень много нового и и интересного узнали на экскурсии,экскурсия пролетела незаметно, приятная беседа настолько была хороша, что вместо положенных 2 часов, так заболтались, что почти 3 часа изучали окрестности Великого Новгорода,это при том, что на улице было довольно холодно, ну время все равно пролетело незаметно, попали на колокольный звон, увидели кремль с утренней стороны без народа и с более поздней, когда уже туристов было достаточно, зашли к Сергея товарищу Айвару,немного провели время с ним в приятной беседе,будем надеяться что скоро откроется его музей, чтоб при следующем посещении обязательно его тоже посетить,прошли по всей территории кремля, узнали историю и много того, что нет в открытых источниках, изучили и посетили уникальных церкви, в общем и целом всем рекомендуем воспользоваться услугами Сергея,не пожалеете, Сергей на трипстере только начал свою "деятельность", ну мы не на секунду не засомневались, что сделали правильный выбор, мы были первые экскурсанты, что вдвойне приятно, Сергею всего хорошего, успехов в его не легком деле и отдельное спасибо за советы по дополнительным двум экскурсиям внутри крепости и по кафе сударушка)всем довольны, рекомендуем
М
Михаил
28 янв 2023
Много бывал на экскурсиях в разных городах и странах, но такого знания вопроса не встречал нигде! Мы не просто будем рекомендовать Сергея, но и постараемся приехать летом и вновь пройтись по этим местам. Огромное спасибо! Осталось ощущение, что Сергей может дать гораздо больше информации, чем история ВНовгородра.
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