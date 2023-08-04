Когда-то Великий Новгород был средневековой республикой, владения которой простирались от Прибалтики до Урала, от Карелии до Владимирского княжества. Я подробно расскажу историю города, покажу его планы и фотографии 17 — начала 20 веков. А еще вы узнаете о сенсационных археологических находках, сделанных за 90-летний период раскопок!

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Описание

Что вас ожидает

Главные достопримечательности города

Я покажу вам исторический центр Великого Новгорода: оборонительные стены и башни, Кремль, кафедральный Софийский собор 11 века и Владычную палату в стиле кирпичной готики. А пройдя по мосту через живописную реку Волхов, мы увидим архитектурный комплекс Ярославово дворище и Торг. Я раскрою, почему эти места так называются, и чем они жили несколько столетий назад.

Путь Великого Новгорода: сюжеты из прошлого

Вы мысленно пройдёте сквозь почти 12 веков истории древнейшего города Руси. Выясните, как же так случилось, что один из самых богатых городов Европы «затерялся» между Москвой и Петербургом. Раскроете, как с ним связаны Владимир Креститель, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Петр Великий, Екатерина II и другие известные люди.

Организационные детали

Протяженность маршрута — около 3 км.