2 день

Псков и Изборск. Великий Новгород

Завтрак в поезде (если предусмотрено тарифом).

08:08 – прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Выезд в Изборск, путевая экскурсия.

Изборск – один из самых древних русских городов, в «Повести временных лет» он упоминается в 862 году.

Подобных мест, где сохранились уникальные историко-культурные и природные памятники, где никогда не прекращалась жизнь, в России, как и во всем мире, очень мало.

Во время пешеходной экскурсии по городу вы посетите Изборскую крепость, Словенские ключи и сможете покормить лебедей на Городищенском озере.

Посещение эко-фермы «Изборский страус», вы увидите черных африканских страусов и северных оленей.

Отъезд в Псков.

Экскурсия по Псковскому Кремлю (посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города).

Псковский Кремль – музей под открытым небом, включающий в себя:

Довмонтов город – «Псковские Помпеи»;

Вечевую площадь – символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране;

Троицкий собор – один из первых христианских храмов на Руси;

«Кромский мыс» – место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.

12:40 – трансфер на ж\д вокзал города Пскова.

13:07 Отправление туристического поезда.

Свободное время для отдыха, посещения вагона-ресторана, вагона-бара.

17:47 – прибытие туристического поезда в Великий Новгород.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО.

Памятник «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг.

Пешеходная экскурсия по Новгородскому кремлю.

20:30 – свободное время в центре города.

22:00 – трансфер на ж/д вокзал г. Великий Новгород.

22:55 – отправление туристического поезда.