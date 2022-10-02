Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут

Мы с удовольствием знакомим туристов со старинными российскими городами

Мы с удовольствием знакомим туристов со старинными российскими городами, теми чудесными местами, где все дышит историей, легендами, неповторимым шармом.

В нашем любимом железнодорожном круизе по городам севера России вас ждет знакомство с Псковом, Великим Новгородом, Рыбинском и Ярославлем.

В ходе путешествия вы узнаете больше об укладе жизни в этих городах, ставших неотъемлемой частью русской истории, культуре Древней Руси и волжском купечестве.
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Ближайшие даты:
3
ноя
18
ноя
25
ноя
2
дек
9
дек

Что вас ожидает 🤩

Древнейший город Изборск
Древнейший город Изборск
В «Повести временных лет» он упоминается в 862 году, здесь зарождалась российская государственность
Новгородский Кремль
Новгородский Кремль
Осмотрим башни и стены Кремля, древнейший храм Софийского Собора и символ Новгорода — памятник "1000-летие России"
Сердце древней Руси – Ярославль
Сердце древней Руси – Ярославль
Настоящая сокровищница ценнейших памятников древнерусского искусства, включённая в список культурного наследия ЮНЕСКО

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).

20:22 – отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москва.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
2 день

Псков и Изборск. Великий Новгород

Завтрак в поезде (если предусмотрено тарифом).

08:08 – прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Выезд в Изборск, путевая экскурсия.

Изборск – один из самых древних русских городов, в «Повести временных лет» он упоминается в 862 году.

Подобных мест, где сохранились уникальные историко-культурные и природные памятники, где никогда не прекращалась жизнь, в России, как и во всем мире, очень мало.

Во время пешеходной экскурсии по городу вы посетите Изборскую крепость, Словенские ключи и сможете покормить лебедей на Городищенском озере.

Посещение эко-фермы «Изборский страус», вы увидите черных африканских страусов и северных оленей.

Отъезд в Псков.

Экскурсия по Псковскому Кремлю (посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города).

Псковский Кремль – музей под открытым небом, включающий в себя:

  • Довмонтов город – «Псковские Помпеи»;
  • Вечевую площадь – символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране;
  • Троицкий собор – один из первых христианских храмов на Руси;
  • «Кромский мыс» – место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.

12:40 – трансфер на ж\д вокзал города Пскова.

13:07 Отправление туристического поезда.

Свободное время для отдыха, посещения вагона-ресторана, вагона-бара.

17:47 – прибытие туристического поезда в Великий Новгород.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО.

Памятник «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг.

Пешеходная экскурсия по Новгородскому кремлю.

20:30 – свободное время в центре города.

22:00 – трансфер на ж/д вокзал г. Великий Новгород.

22:55 – отправление туристического поезда.

Псков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий Новгород
3 день

Рыбинск. Ярославль

Завтрак в поезде (если предусмотрено тарифом).

09:28 – прибытие туристического поезда на ж/д станцию Рыбинск.

Встреча с гидом на перроне и организованный проход в автобус.

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

Рыбинск — живописный город на берегу самого большого рукотворного моря в Европе — Рыбинского водохранилища.

На обзорной экскурсии по исторической части и современному центру вы познакомитесь с этим удивительным городом ближе!

Мы полюбуемся зданиями купцов и промышленников, монументальной Пожарной Каланчой в стиле модерн, увидим Новое и Старое здание Хлебной биржи, крупнейшей в России.

Проедем мимо храмов, возводимых рыбинскими купцами. Самый яркий из них — грандиозный Спасо-Преображенский собор, который вмещает до 3000 человек.

Увидим Величественный костёл Сердца Иисусова и уникальные архитектурные ансамбли церквей XVIII—XIX веков.

Увидим Волжскую набережную, сосредоточившей много инсталляций, среди них — памятник лучезарному Водопроводчику, единственный в мире памятник Бурлаку, и уникальный Ленин в шапке-ушанке и зимнем пальто.

11:30 – свободное время в центре города.

12:20 – трансфер на ж/д вокзал города Рыбинск.

13:00 – отправление туристического поезда.

Свободное время для отдыха, посещения вагона-ресторана, вагона-бара.

14:20 – прибытие туристического поезда в Ярославль.

Встреча с гидами на перроне и организованный проход в автобусы.

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

Ярославль – наша северная «Флоренция», сердце древней Руси.

Весь исторический центр Ярославля – сокровищница ценнейших памятников древнерусского искусства, включённая в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Посещение Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Далее вас ждет экскурсия по городу, на которой Вы увидите уникальные «холодные храмы», побываете в самом «сердце» Ярославля – на стрелке Которосли и Волги, увидите романтичную «беседку любви», насладитесь панорамой красавицы Волги и исторической части города.

18:00 –ужин в кафе города.

20:24 – отправление туристического поезда в Москву со станции Ярославль Главный.

Рыбинск. ЯрославльРыбинск. ЯрославльРыбинск. ЯрославльРыбинск. ЯрославльРыбинск. ЯрославльРыбинск. ЯрославльРыбинск. Ярославль
4 день

Возвращение в Москву

00:09 – прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал Москвы.

Возвращение в МосквуВозвращение в Москву

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Цены (03 ноября)

Категория вагонаПлацкарт**КупеСВ
Для взрослого18 80039 80057 800
Для детей до 9 лет включительно15 40025 30032 100

Цены (18 ноября, 15 ноября, 02 декабря, 09 декабря)

Категория вагонаПлацкарт**КупеСВ
Для взрослого17 60035 80051 000
Для детей до 9 лет включительно14 80023 80030 500

**завтрак при проезде в вагоне «плацкарт» оплачивается дополнительно

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Туристический поездТуристический поездТуристический поездТуристический поездТуристический поезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва – Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль – Москва
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Завтрак при проезде в вагоне «плацкарт»
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Возможно ли изменение программы тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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