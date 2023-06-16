Экскурсионный тур «Жемчужины Великого Новгорода и Псковской области» на 3 дня
июн
июн
июн
июл
июл
июл
июл
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Что вас ожидает:
Описание
Прогуляться по современному и средневековому Новгороду и увидеть древнейшие экспонаты, услышать, о чём говорило новгородское вече, и узнать традиции русской деревни — вот что можно сказать про эту поездку.
А ещё вам предстоит путешествие по историческому центру Пскова, археологическому памятнику Изборска и настоящей святыне — Словенским ключам.
Программа тура по дням
Пятница. Кремлёвский комплекс и резиденция новгородских владык
Прибытие в Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале с табличкой у центрального входа со стороны перрона.
06:24 Встреча гостей с московского поезда.
10:17 Встреча гостей «Ласточки» из Санкт-Петербурга.
Гарантированное размещение в гостинице с 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи можно оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца».
Стены и башни Древнего Кремля были заложены Ярославом Мудрым в 1044 г: здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание. Также вы увидите Лихудов корпус и Софийский собор, выдающийся памятник древнерусского зодчества, Софийскую звонницу XVI века и уникальную коллекцию древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.). Памятник «Тысячелетие России» — энциклопедия
государства российского, запечатленная в бронзе: это летопись о тысячелетней истории российского государства.
Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» — сокровищница Великого Новгорода. Посещение Владычной и Крестовой палат — ювелирное искусство VI-XIX вв. Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве.
Экскурсия «История Новгорода с древнейших времен и до наших дней»: богатейший мир предметов древности (орудия ремесленного труда, оружие, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, шахматы, детские игрушки, маски), относящиеся к периоду неолита и позднего средневековья.
Ориентировочное время окончания программы: 15:00-16:00.
Суббота. Средневековый Новгород и Ярославово дворище
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия «К истокам Руси!». Вы посетите удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.
Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.
А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы». Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян.
Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным! (Внимание: возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь).
Продолжительность: 3 часа.
Обед.
17:28 Переезд в Псков. Ласточка.
21:50 Прибытие в Псков. Трансфер в гостиницу выбранной категории.
Размещение в гостинице г. Пскова.
Воскресенье. Экскурсии по Псковской области
Завтрак в гостинице.
Путешествие по Пскову: пешеходная экскурсия по историческому центру города.
Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва отправлением в 19:30.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница в Великом Новгороде / гостиница в Пскове
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|Дополнительное место
|Великий Новгород, гостиница «Садко» 3* шведский стол / Псков, гостиница «Октябрьская» 3*, гостиница «Рижская» 3* шведский стол
|21152
|21952
|19840
|Великий Новгород, гостиница «Интурист» 3* шведский стол / Псков, гостиница «Октябрьская» 3*, гостиница «Рижская» 3* шведский стол
|21184
|22272
|19840
|Великий Новгород, гостиница «Волхов» 4* шведский стол / Псков, гостиница «Покровский» 4* шведский стол
|23680
|29184
|20352
При любом варианте размещения скидка на ребёнка до 16 лет — 600 рублей.
Номера с кондиционерами по запросу.
Варианты проживания
Гостиница «Волхов»
Гостиница «Волхов» — старейшая действующая гостиница Великого Новгорода. Новоселье в историческом центре города на Предтеченской улице состоялось в далёком 1959 году, 8 августа и было приурочено к торжествам, посвящённым 1 100-летнему юбилею древнейшего русского города.
Первоначально гостиница насчитывала 108 номеров, её главным украшением стала мраморная лестница.
Полная реконструкция, проведенная в 1998-1999 годах, здания превратила гостиницу в современный, отвечающий всем стандартам комфортабельный отель. Причем, не нарушив первоначального архитектурного замысла, сохранив все положительные особенности добротной постройки.
В 2013-2014 годах была проведена масштабная реновация холлов и номерного фонда, и гостиница вновь преобразилась. Обновление номерного фонда и внешнего вида отеля проводится каждый год.
Для деловых людей в гостинице предусмотрены технически оснащенные конференц-залы и переговорная комната, для туристов — туристическое агентство и сувенирная лавка. И для всех — уютные номера и лобби-бар со свежей прессой, ресторан европейского уровня и библиотека.
Отель «Волхов» находится в самом центре города в двух минутах ходьбы от Кремля.
Современное техническое оснащение, сервис, близость к центру городской деловой жизни и удобное транспортное сообщение создают гостям комфортные условия, как для активной работы, так и для отдыха.
К Вашим услугам:
- 123 уютных номера;
- бесплатный Wi-Fi;
- ресторан «Marusya»;
- лобби-бар;
- два конференц-зала на 50 мест;
- автостоянка;
- бильярд;
- организация экскурсионного и транспортного обслуживания, туров, мастер-классов;
- услуги прачечной;
- сейф (у администратора), камера хранения.
Гостиница Садко
Лучший отель своего класса в Великом Новгороде. Гостиница носит имя героя русских былин. Гостиничный комплекс «Садко» расположен в исторической части Великого Новгорода недалеко от центра города – Кремля.
Памятники средневековой архитектуры, уникальные музейные коллекции, сохранившийся живописный ландшафт, удобное географическое положение создают прекрасные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха в гостинице «Садко».
Гостиница реновировалась в 2006 г. и в данный момент проходит частичная реновация номеров (20203 г.).
Номерной фонд: 171 номер – состоит из 77 одноместных номеров (это самая крупная гостиница своего класса по наличию одноместных номеров в городе), 75 двухместных, 5 полулюксов и 14 люксов.
Номера оборудованы телевизором и телефоном, ванной/душем, туалетом, необходимым набором мебели: кровать, письменный стол, стул, тумба, кресло для отдыха (во всех, кроме двухместных), зеркало, платяной шкаф. Бесплатно предоставляется городской телефонный справочник, по просьбе – фен и утюг.
Рады сообщить Вам, что все номера гостиницы обеспечены доступом к сети WI-FI Рестораны и бары: В ресторане отеля «Садко» для гостей создана уютная домашняя атмосфера. Вас ждет доброжелательный персонал, легендарное богатство русского стола, здоровые продукты и приемлемые цены.
Меню порадует гостей обилием и разнообразием блюд, половина из которых — фирменные. Экспресс-кафе (зимний и летний вариант) К услугам гостей: На первом этаже оборудован конференц-зал на 50 мест, сувенирный киоск, парикмахерская. Иностранные языки обслуживания: английский, немецкий.
Гостиница Интурист
Интурист — удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.
В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.
Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.
Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.
Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».
В номерах гостиницы Интурист не курят.
Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты
К оплате принимаем наличные / безналичные рубли, банковские карты Visa, MasterCard, Maestro.
Интурист – надежность, качество, доступные цены!
Гостиница Октябрьская
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.
Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.
Завтрак сервируется в кафе гостиницы.
Основные достопримечательности, среди которых Псковский кремль, Летний сад и Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, расположены в 15 минутах ходьбы. Сотрудники туристического бюро гостиницы помогут организовать экскурсии.
Аэропорт Пскова находится в 10 минутах езды от гостиницы «Октябрьская». По запросу может быть организован трансфер.
Гостиница Рижская
Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Менее чем в 1 км от гостиницы «Рижская» возвышаются великолепные золотые купола Псковского Крома. Драматический театр имени Пушкина находится всего в 5 минутах езды.
За 15 минут можно доехать до центрального железнодорожного вокзала, а оттуда легко добраться до аэропорта Пскова.
Hotel Pokrovsky
Отель «Покровский» расположен в Пскове, в 49 км от Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В этом 4-звездочном отеле обустроен общий лаундж и установлен банкомат. Стойка регистрации работает круглосуточно. Организуется трансфер от/до аэропорта и доставка еды и напитков в номер. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Номера оснащены кондиционером, письменным столом, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
К услугам гостей 4-звездочного отеля «Покровский» хаммам и детская игровая площадка. В окрестностях популярны пешие прогулки. В комплексе работает пункт проката велосипедов.
Город Псков находится в 1,5 км от отеля «Покровский», а деревня Гнилище — в 2,7 км. Расстояние до международного аэропорта Псков составляет 5 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание (3 завтрака + 3 обеда)
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Ж/д билеты Великий Новгород-Псков
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале (ориентир на московский поезд №42/41
- Услуги гида
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Дополнительные экскурсии (стоимость стоит уточнять у гида):теплоходная экскурсия — 800 руб. (ребёнок — 400 руб.).
- Теплоходная экскурсия — 800 руб. (ребёнок — 400 руб.)
- Место начала и завершения?
- Великий Новгород
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт в туре?
Автомобиль на 3-4 места (Тойота Камри 2014 г/в, ФольцВаген Тигуан 2019 г/в), микроавтобус на 8 мест (марка Мерседес от 2015 г/в), микроавтобус на 19 мест (Мерседес от 2015, 2017 г/в, Фольцваген от 2013, 2015 г/в), автобусы от 35 до 45 мест (Вита, Мерседес, Дракон и т. д – год выпуска от 2009 года и более новые модели).
Рассадка производится самостоятельно, кондиционер есть во всех моделях транспорта.
- Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.