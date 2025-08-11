читать дальше

такой формат очень подходит для детей - задания выполняются в своем темпе, можно «отвлекаться» на другие вещи по пути следования. Лично для меня экскурсия показалась короткой, хотелось бы пройти еще по проспекту до вокзала. Но для детей - оптимальна. Больше они не выдержали бы. Еще отмечу, что в экскурсии были отражены интересные факты, т. е. это не пересказ из условной Википедии. Поэтому рекомендую экскурсию!