5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История, архитектура, люди и легенды города N на автомобильной экскурсии

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
За 3 часа вы рассмотрите панораму Новокузнецка со стен старой крепости, погрузитесь в его историю, увидите первый звуковой кинотеатр Сибири и Спасо-Преображенский собор, побродите по улочкам, где был счастлив влюблённый Достоевский.

Узнаете о традициях коренных народов, изучите архитектуру и прочувствуете город, которому Маяковский посвятил строки: «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране в Советской есть!»
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Новокузнецк — сердце Кузбасса
Новокузнецк — сердце Кузбасса

Что вас ожидает

История освоения Сибири и рождения города
Знакомство с Новокузнецком начнётся с истоков — у места, где построили первый острог и где стоит Кузнецкая крепость. Во время прогулки по ней вы рассмотрите панорамы города, а я расскажу о коренных народах этих земель — шорцах и телеутах, о первых поселенцах, острогах и осадах, об угольных запасах и рождении Кузбасса. О первопроходцах Кузнецкой земли поговорим также у одноимённого памятника на берегу реки Томь.

Кузнецкий металл и Кузнецк-строй
Вы узнаете, в чём уникальность реликтовой рощи чёрных тополей и проедете по ней в сторону знаменитого КМК — Новокузнецкого металлургического комбината. Устройство этого «города в городе», истории о втором рождении Кузнецка и достижениях кузнецк-строевцев, детские цеха в годы войны и современное состояние завода — об этом и многом другом будет мой рассказ.

Новокузнецк в военное время и при советской власти
Проезжая по центральным улицам, поговорим о революционной истории Новокузнецка, легендах красного террора и трагедиях «Роговщины», о репрессиях и условиях, в которых жили отправленные сюда люди. Вы услышите о подвигах на фронте и в тылу, увидите памятники, связанные с этой частью биографии города. Рассмотрите архитектуру конструктивного минимализма (когда считали, что в квартире надо только ночевать), а после сравните эти здания с послевоенными — здесь город напоминает Петербург.

Имена в истории Новокузнецка
Отдельной темой станут выдающиеся жители и гости города. Вы узнаете о людях, повлиявших на его облик, проедете по местам, где бывал Достоевский и услышите историю его любви с Марией Исаевой — они венчались именно в Новокузнецке. Кроме того, вас ждёт парк скульптур, собранных энтузиастами, и рассказы о современной жизни города.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Я встречу вас в удобном вам месте в центре Новокузнецка.
Новокузнецк — сердце Кузбасса
Новокузнецк — сердце Кузбасса
Новокузнецк — сердце Кузбасса
Новокузнецк — сердце Кузбасса
Новокузнецк — сердце Кузбасса
Новокузнецк — сердце Кузбасса
Новокузнецк — сердце Кузбасса
Новокузнецк — сердце Кузбасса
Новокузнецк — сердце Кузбасса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Я люблю и знаю свой край, в котором родилась, выросла и живу. Все равно — приехали вы к нам в командировку или совершаете романтическое путешествие, главное — чтобы город обрёл лицо, стал своим, близким и понятным вам. Мне приятно дарить людям праздник, новые впечатления, яркие эмоции и солнечное настроение, воспоминания о которых греет их долгие годы спустя. Уезжая, они увозят с собой сувениры, фотографии и частичку моего сердца.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Благодарим Татьяну за профессиональную и очень интересную экскурсию по городу.
Новокузнецк обрел в наших глазах свое лицо, наполнился людьми и их историей.
Мы почувствовали любовь и живой интерес Татьяны к своему краю.
Олег, Татьяна, Санкт-Петербург.
12 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась- Новокузнецк, который все стандартно представляют чисто промышленным городом, предстал гораздо более многогранным. Архитектура советской эпохи, а оказывается сколько параллелей с европейскими образцами и даже влияние Египта! Как коллега экскурсовод, я очень оценила тщательную подготовку - фотографии аналогов, фотографии старого Новокузнецка. Много интересных, живых фактов об истории города. Помимо стандартной программы (Крепость, Аллея героев и т.д.) Татьяна дала мне интересный бонус - Новокузнецк православный, два новых, совершенно разных, но необычных храма. Я осталась под сильным впечатлением. У Татьяны чуткое отношение к гостю - понимает, что интересно гостю и рассказывает те или иные моменты подробнее, либо не теряет время на то, что гостю уже известно, поскольку времени мало, а материала о городе у неё действительно много.
Татьяна не только провела замечательную экскурсию, но и была практически моим путеводителем по городу - подсказала на какие музеи и выставки стоит обратить внимание, куда сходить вечером. С чистым сердцем рекомендую гостям города эту экскурсию!
5 октября 2019
Татьяна просто молодец
22 августа 2019
Татьяна прекрасно знает материал. Максимально гибко подходит к построению экскурсии с учетом пожеланий. На автомобиле объездили все закоулки города. Время экскурсии по сути длилось 5 часов! Очень приятная женщина.
11 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Татьяна знает и любит свой город. Очень информативно, содержательно, увлекательно. Клиентоориентирована) учитывает пожелания и интересы экскурсантов. Рекомендую!!!

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