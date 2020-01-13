5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История освоения Сибири и рождения города

Знакомство с Новокузнецком начнётся с истоков — у места, где построили первый острог и где стоит Кузнецкая крепость. Во время прогулки по ней вы рассмотрите панорамы города, а я расскажу о коренных народах этих земель — шорцах и телеутах, о первых поселенцах, острогах и осадах, об угольных запасах и рождении Кузбасса. О первопроходцах Кузнецкой земли поговорим также у одноимённого памятника на берегу реки Томь.

Кузнецкий металл и Кузнецк-строй

Вы узнаете, в чём уникальность реликтовой рощи чёрных тополей и проедете по ней в сторону знаменитого КМК — Новокузнецкого металлургического комбината. Устройство этого «города в городе», истории о втором рождении Кузнецка и достижениях кузнецк-строевцев, детские цеха в годы войны и современное состояние завода — об этом и многом другом будет мой рассказ.

Новокузнецк в военное время и при советской власти

Проезжая по центральным улицам, поговорим о революционной истории Новокузнецка, легендах красного террора и трагедиях «Роговщины», о репрессиях и условиях, в которых жили отправленные сюда люди. Вы услышите о подвигах на фронте и в тылу, увидите памятники, связанные с этой частью биографии города. Рассмотрите архитектуру конструктивного минимализма (когда считали, что в квартире надо только ночевать), а после сравните эти здания с послевоенными — здесь город напоминает Петербург.

Имена в истории Новокузнецка

Отдельной темой станут выдающиеся жители и гости города. Вы узнаете о людях, повлиявших на его облик, проедете по местам, где бывал Достоевский и услышите историю его любви с Марией Исаевой — они венчались именно в Новокузнецке. Кроме того, вас ждёт парк скульптур, собранных энтузиастами, и рассказы о современной жизни города.