Еще несколько необычных экскурсий в Новокузнецке

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Полет над Горной Шорией на вертолёте!

Подержать в руках штурвал и пролететь над «Ледяной горой» и Поклонным крестом

Георгий
Георгий – экскурсионное агентство из Новокузнецка
Полет на вертолете 🚁 — не только экстрим и адреналин! С головокружительной высоты вы полюбуетесь горнолыжными трассами курорта Шерегеш, вершиной сакральной горы ⛰️ Мустаг и даже разглядите знаменитый Поклонный крест на горе Курган.

А еще научитесь базовым навыкам пилотирования.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 17 990 ₽ за экскурсию

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Полет над Горной Шорией на вертолёте!
Полет над Горной Шорией на вертолёте!

Обратите внимание: полёт длится 25 минут.

Что вас ожидает

Предполетная подготовка
На аэродроме вас встретит опытный пилот, который расскажет о вертолете 🚁 и проведет инструктаж по технике безопасности на борту. Вы узнаете об особенностях воздушного судна и познакомитесь с азами пилотирования, после чего сможете испытать их на практике.

Живописные панорамы
Наш полет — не скучный учебный рейс, а захватывающее приключение в уникальных природных условиях. Мы взлетим с площадки и пронесемся над подъемниками горнолыжного комплекса, мимо причудливых хребтов и скал, очертание которых напоминает верблюда. Иллюминаторы откроют вам сказочные пейзажи Горной Шории. Вы увидите Мустаг — самую высокую и протяженную гору массива, священное место, о котором ходит множество древних легенд; и поймете, почему ее прозвали «Ледяной горой». А кульминацией путешествия станет практика элементов пилотирования над Поклонным крестом — еще одной местной достопримечательностью 🏛️.

Организационные детали

  • ВАЖНО: полет длится 15 минут
  • Полет может быть отменен из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы договоримся о переносе на другой день.
  • Полетать над Горной Шорией могут путешественники старше 5 лет
  • Всем участникам полета при себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение
Начало и место завершения
🚩 в поселке Шерегеш
Полет над Горной Шорией на вертолёте!
Полет над Горной Шорией на вертолёте!
Полет над Горной Шорией на вертолёте!
Полет над Горной Шорией на вертолёте!
Полет над Горной Шорией на вертолёте!
Полет над Горной Шорией на вертолёте!
Полет над Горной Шорией на вертолёте!
Полет над Горной Шорией на вертолёте!
Полет над Горной Шорией на вертолёте!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Георгий
Георгий
Добрый день! Я представляю компанию авиаэкскурсий. Мы организуем полеты по всему миру, дарим незабываемые впечатления и яркие эмоции. Обращайтесь к нам и вы совершите прекрасное путешествие на самолете или вертолете, открыв Москву, Санкт-Петербург, Дубай, Барселону и многие другие города и места с новой стороны!
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