Еще несколько необычных экскурсий в Новокузнецке

Предполетная подготовка На аэродроме вас встретит опытный пилот, который расскажет о вертолете 🚁 и проведет инструктаж по технике безопасности на борту. Вы узнаете об особенностях воздушного судна и познакомитесь с азами пилотирования, после чего сможете испытать их на практике.
Живописные панорамы Наш полет — не скучный учебный рейс, а захватывающее приключение в уникальных природных условиях. Мы взлетим с площадки и пронесемся над подъемниками горнолыжного комплекса, мимо причудливых хребтов и скал, очертание которых напоминает верблюда. Иллюминаторы откроют вам сказочные пейзажи Горной Шории. Вы увидите Мустаг — самую высокую и протяженную гору массива, священное место, о котором ходит множество древних легенд; и поймете, почему ее прозвали «Ледяной горой». А кульминацией путешествия станет практика элементов пилотирования над Поклонным крестом — еще одной местной достопримечательностью 🏛️.
Организационные детали
ВАЖНО: полет длится 15 минут
Полет может быть отменен из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы договоримся о переносе на другой день.
Полетать над Горной Шорией могут путешественники старше 5 лет
Всем участникам полета при себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение
Начало и место завершения
🚩 в поселке Шерегеш
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Я представляю компанию авиаэкскурсий. Мы организуем полеты по всему миру, дарим незабываемые впечатления и яркие эмоции. Обращайтесь к нам и вы совершите прекрасное путешествие на самолете или вертолете, открыв Москву, Санкт-Петербург, Дубай, Барселону и многие другие города и места с новой стороны!