Еще несколько необычных экскурсий в Новокузнецке

Обратите внимание: полёт длится 25 минут.

Что вас ожидает

Предполетная подготовка

На аэродроме вас встретит опытный пилот, который расскажет о вертолете 🚁 и проведет инструктаж по технике безопасности на борту. Вы узнаете об особенностях воздушного судна и познакомитесь с азами пилотирования, после чего сможете испытать их на практике.

Живописные панорамы

Наш полет — не скучный учебный рейс, а захватывающее приключение в уникальных природных условиях. Мы взлетим с площадки и пронесемся над подъемниками горнолыжного комплекса, мимо причудливых хребтов и скал, очертание которых напоминает верблюда. Иллюминаторы откроют вам сказочные пейзажи Горной Шории. Вы увидите Мустаг — самую высокую и протяженную гору массива, священное место, о котором ходит множество древних легенд; и поймете, почему ее прозвали «Ледяной горой». А кульминацией путешествия станет практика элементов пилотирования над Поклонным крестом — еще одной местной достопримечательностью 🏛️.

Организационные детали