4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборСолнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
7 авг в 09:30
10 авг в 09:30
10 000₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Джанхот из Новороссийска: уникальный маршрут с домом Короленко и скалой Парус
Откройте для себя красоту Геленджикского района: от дома-музея Короленко до величественной скалы Парус. Все включено, кроме входных билетов
7 авг в 08:00
14 авг в 08:00
8 800₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо: От виноградников до озера Абрау
Приглашаем на уникальное путешествие из Новороссийска в мир вина и природы Абрау-Дюрсо. Откройте для себя красоту озера и секреты виноделия
Начало: Новороссийск
1 ноя в 10:30
2 ноя в 10:30
6 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим2 января 2024Огромное спасибо Александру за высокий профессионализм, любовь к своей работе, производодит глубокое впечатление в знании истории, умение контактировать с людьми!
- ЕЕлена22 ноября 2023Рекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогуляться.
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Что ещё посмотреть»
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