3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия на авто: исторический Новороссийск
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
Сегодня в 18:00
6 авг в 08:00
от 3 700₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Теплая встреча с Новороссийском: культурное погружение
Познакомьтесь с Новороссийском через его историю и кулинарию на уникальной экскурсии «Теплая встреча»
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
3 340₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 августа 2024Добрый день! Игорь провел замечательную экскурсию по городу-герою Новороссийску. Интересный и увлекательный рассказ об истории города, знаковых событиях, об освобождении
- ООлеся1 августа 2024Экскурсия состоялась: очень познавательно, информативно, интересно! Экскурсовод Игорь - знаток города, его истории. Сумел заинтересовать. Сразу понятно, что человек свой родной
- ООльга29 июля 2024Хочу выразить огромную благодарность Игорю за отлично проведенную экскурсию по городу Новороссийску. Яркая, эмоциональная, информационно-насыщенная, она была пропитана интересными историческими
- ЕЕлена20 июля 2024Было приятно прогуляться по городу, узнать его историю
- ИИрина11 июля 2024Встреча с Новороссийском прошла интересно! В течение двух часов мы не только прошли по основным туристическим местам набережной и нескольким
- ММарина10 июля 2024Замечательно, мы провели время с гидом -Людмилой. Приятно и интересно рассказывала нам о любимом городе. Чувствуются глубокие знание и любовь
- ЮЮлия10 июля 2024Все отлично прошло. Спасибо.
- ТТатьяна2 июля 2024Людмила, провела для нас интересную экскурсию по городу. Ответила на все наши вопросы.
- ДДарья19 мая 2024Благодарю за интересную и познавательную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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