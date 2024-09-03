2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Теплая встреча с Новороссийском: культурное погружение
Познакомьтесь с Новороссийском через его историю и кулинарию на уникальной экскурсии «Теплая встреча»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
4 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в мир красоты Абрау-Дюрсо: озеро, Арт-парк и профессиональные фото, запечатлеющие моменты радости
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
80007 600₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Новороссийску - на автомобиле
Увидеть лучшие места города на комфортной обзорной экскурсии
Начало: В пределах Новороссийска
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 сентября 2024замечательная экскурсия. гид - прекрасная рассказчица, хорошо знает исторические и культурные особенности города, легко отвечала на разные дополнительные вопросы. заметно, что всей душой "болеет" за город, что тоже очень ценно. Спасибо, остались прекрасные впечатления и воспоминания о городе и экскурсии
- ИИрина24 августа 2024Были с сыном в Новороссийске в конце мая. Приятная, интересная прогулка в дружеской атмосфере с гидом Екатериной, узнали много нового! Большое спасибо!)
- ЕЕлена20 июля 2024Было приятно прогуляться по городу, узнать его историю
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «На Рождество»
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