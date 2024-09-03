На Рождество – экскурсии в Новороссийске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Новороссийске, цены от 5 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Теплая встреча с Новороссийском
Пешая
41 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Теплая встреча с Новороссийском: культурное погружение
Познакомьтесь с Новороссийском через его историю и кулинарию на уникальной экскурсии «Теплая встреча»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5 000 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
На машине
скидка
5%
13 отзывов
4 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в мир красоты Абрау-Дюрсо: озеро, Арт-парк и профессиональные фото, запечатлеющие моменты радости
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
80007 600 за всё до 3 чел.
По Новороссийску - на автомобиле
На машине
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Новороссийску - на автомобиле
Увидеть лучшие места города на комфортной обзорной экскурсии
Начало: В пределах Новороссийска
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
8 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 сентября 2024
    Теплая встреча с Новороссийском
    замечательная экскурсия. гид - прекрасная рассказчица, хорошо знает исторические и культурные особенности города, легко отвечала на разные дополнительные вопросы. заметно, что всей душой "болеет" за город, что тоже очень ценно. Спасибо, остались прекрасные впечатления и воспоминания о городе и экскурсии
    замечательная экскурсия. гид - прекрасная рассказчица, хорошо знает исторические и культурные особенности города, легко отвечала на
  • И
    Ирина
    24 августа 2024
    Теплая встреча с Новороссийском
    Были с сыном в Новороссийске в конце мая. Приятная, интересная прогулка в дружеской атмосфере с гидом Екатериной, узнали много нового! Большое спасибо!)
    Были с сыном в Новороссийске в конце мая. Приятная, интересная прогулка в дружеской атмосфере с гидомБыли с сыном в Новороссийске в конце мая. Приятная, интересная прогулка в дружеской атмосфере с гидомБыли с сыном в Новороссийске в конце мая. Приятная, интересная прогулка в дружеской атмосфере с гидомБыли с сыном в Новороссийске в конце мая. Приятная, интересная прогулка в дружеской атмосфере с гидом
  • Е
    Елена
    20 июля 2024
    Теплая встреча с Новороссийском
    Было приятно прогуляться по городу, узнать его историю

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Теплая встреча с Новороссийском
  2. Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
  3. По Новороссийску - на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Набережная
  2. Самое главное
  3. Мыс Любви
  4. Крейсер Михаил Кутузов
  5. Лаго-Наки
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в сентябре 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 8 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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