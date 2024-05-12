1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия в мир природы и истории
Погрузитесь в атмосферу древних мегалитов и живописных ландшафтов Геленджика в компании единомышленников
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
8 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска: кулинарное исследование
Погрузитесь в мир вкуса и красоты Новороссийска, где каждая остановка раскрывает новую страницу культурного и гастрономического наследия
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и дегустация вин на автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
8 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: в Новороссийске
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
100009 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие из Новороссийска: в гости к солнцу Кабардинки и Геленджика
Погрузитесь в атмосферу летнего приключения, путешествуя из Новороссийска в живописные Кабардинку и Геленджик
Начало: Новороссийск
1 окт в 10:30
2 окт в 10:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие: от Новороссийска до Адыгеи
Погрузитесь в мир загадочных пещер, величественных каньонов и древних монастырей в уникальной экскурсии Новороссийск-Адыгея
Начало: ваш отель в г. Новороссийск
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
26 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Абрау-Дюрсо: волшебство игристых вин и природные красоты
Начало: Новороссийск
Расписание: ежедневно 8.00,14.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Винная история Новороссийска: путешествие по винодельням
Погрузитесь в мир виноделия Новороссийска, где история и современность встречаются в бокале вина
Начало: В любом удобном туристу месте
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Абрау-Дюрсо из Новороссийска
Начало: Новороссийск
Расписание: 8.00,13.00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
2 900₽ за человека
Мини-группа
20 часов
Популярное предложение
Экскурсия к Лаго-Наки: водопады, Хаджохская теснина, пещера и термальные источники
Откройте для себя великолепие Лаго-Наки: водопады "Руфабго", Хаджохская теснина, пещера "Большая Азишская" и термальные источники ждут вас
Начало: Новороссийск
Расписание: 7:00
15 июня в 00:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Казачья станица Атамань
Познакомиться с культурой и бытом кубанских казаков в музее под открытым небом
Начало: у места вашего проживания в Новороссийске
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
20 часов
Увлекательное путешествие по Лаго-Наки: водопады, пещеры и канатная дорога
Увлекательная групповая экскурсия по Адыгее: водопады Руфабго, Хаджохская теснина, пещера Большая Азишская и альпийские луга ждут вас
Начало: Новороссийск
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Групповая
20 часов
Увлекательная экскурсия на Лагонакское нагорье из Новороссийска
Путешествие на Лагонакское нагорье из Новороссийска: водопады Руфабго, Хаджохская теснина, канатная дорога, пещера Большая Азишская и термальные источники
Начало: Новороссийск
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Абрау - Дюрсо. Экскурсия в мини-группе из Новороссийска
Начало: Новороссийск
Расписание: 8.00,12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
2 900₽ за человека
Групповая
7 часов
Путешествие к Пшадским водопадам: природные чудеса Новороссийска
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Пшадским водопадам, где вас ждут впечатляющие природные красоты и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна12 мая 2024Экскурсия понравилась, Абрау-Дюрсо очень уютное, милое местечко. Ездила с экскурсоводом Ольгой, внимательная, старательная, много рассказывала интересных вещей. Рекомендую Ольгу и поездку.
- ККсения8 мая 2024Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!
- ГГалина22 апреля 2024Замечательное место, приветливые, пунктуальные, даже заботливые) гиды. Нам понравилась экскурсия в Абрау-Дюрсо. Уже рекомендуем ее своим знакомым! Большое спасибо за самые приятные впечатления!
- MMargo10 января 2024Спасибо большое за экскурсию в Абрау-Дюрсо. Забронировали через сайт, связались в течение часа, договорились о месте встречи и предложили более
- ААлексей19 декабря 2023Спасибо огромное Александру! Комфортно, познавательно,интересно,получили ответы на все вопросы. Мысхако- это обязательное к посещению!!!
- ФФилипп1 декабря 2023Виды захватывают дух и завораживают,поездка безопасна и сопровождается интересным рассказом от гида! Если будет возможность,то с удовольствием еще раз попробую такой отдых
- ММарина25 ноября 2023Невероятно волшебная экскурсия) с долей мистики и потрясающей красоты😍отдельное спасибо Кате за вкусный чай, печеньки и разговоры обо всём на свете))
- ИИван25 ноября 2023Огромная благодарность за экскурсию! Все очень быстро и оперативно, вечером написали, утром уже отправили на экскурсию. Хоть в Лаго Наки бываем не первый раз, но все очень понравилось, отдельное спасибо экскурсоводу и водителю.
- ВВиктория2 октября 2023Доброго времени суток! Хотелось бы поделиться незабываемыми впечатлениями от экскурсии "Винная история Новороссийска". Наш экскурсовод Надежда полностью наполнила наш день
- ЕЕвгений17 августа 2023Интересная экскурсия. Однозначно можно рекомендовать, тем более в Новороссийске не такой богатый выбор экскурсий как в Крыму. Особенно хорошо побродить в долине реки Жане. Если хотите много посмотреть будьте готовы много походить
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «На весь день»
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