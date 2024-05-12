Экскурсии на 1 день в Новороссийске

Найдено 15 экскурсий в категории «На весь день» в Новороссийске, цены от 2 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секретные места Большого Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
8 отзывов
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия в мир природы и истории
Погрузитесь в атмосферу древних мегалитов и живописных ландшафтов Геленджика в компании единомышленников
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
8 350 за всё до 4 чел.
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска: кулинарное исследование
Погрузитесь в мир вкуса и красоты Новороссийска, где каждая остановка раскрывает новую страницу культурного и гастрономического наследия
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
11 000 за всё до 4 чел.
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и дегустация вин на автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
8 200 за всё до 4 чел.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: в Новороссийске
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
100009 000 за всё до 4 чел.
Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик - из Новороссийска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Путешествие из Новороссийска: в гости к солнцу Кабардинки и Геленджика
Погрузитесь в атмосферу летнего приключения, путешествуя из Новороссийска в живописные Кабардинку и Геленджик
Начало: Новороссийск
1 окт в 10:30
2 окт в 10:30
8 500 за всё до 4 чел.
Большое путешествие: Новороссийск-Адыгея
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Большое путешествие: от Новороссийска до Адыгеи
Погрузитесь в мир загадочных пещер, величественных каньонов и древних монастырей в уникальной экскурсии Новороссийск-Адыгея
Начало: ваш отель в г. Новороссийск
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
26 000 за всё до 4 чел.
Абрау-Дюрсо: волшебство игристых вин и природные красоты
🚶 Пешая
Групповая
7 часов
1 отзыв
Абрау-Дюрсо: волшебство игристых вин и природные красоты
Начало: Новороссийск
Расписание: ежедневно 8.00,14.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 900 за человека
Винная история Новороссийска
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Винная история Новороссийска: путешествие по винодельням
Погрузитесь в мир виноделия Новороссийска, где история и современность встречаются в бокале вина
Начало: В любом удобном туристу месте
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Абрау-Дюрсо из Новороссийска
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Абрау-Дюрсо из Новороссийска
Начало: Новороссийск
Расписание: 8.00,13.00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
2 900 за человека
Экскурсия к Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам
🚶 Пешая
Мини-группа
20 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия к Лаго-Наки: водопады, Хаджохская теснина, пещера и термальные источники
Откройте для себя великолепие Лаго-Наки: водопады "Руфабго", Хаджохская теснина, пещера "Большая Азишская" и термальные источники ждут вас
Начало: Новороссийск
Расписание: 7:00
15 июня в 00:00
5 500 за человека
Казачья станица Атамань
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Казачья станица Атамань
Познакомиться с культурой и бытом кубанских казаков в музее под открытым небом
Начало: у места вашего проживания в Новороссийске
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Горная Адыгея: Лаго-Наки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
20 часов
Увлекательное путешествие по Лаго-Наки: водопады, пещеры и канатная дорога
Увлекательная групповая экскурсия по Адыгее: водопады Руфабго, Хаджохская теснина, пещера Большая Азишская и альпийские луга ждут вас
Начало: Новороссийск
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека
Лагонакское нагорье из Новороссийска
🚶 Пешая
Групповая
20 часов
Увлекательная экскурсия на Лагонакское нагорье из Новороссийска
Путешествие на Лагонакское нагорье из Новороссийска: водопады Руфабго, Хаджохская теснина, канатная дорога, пещера Большая Азишская и термальные источники
Начало: Новороссийск
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека
Абрау - Дюрсо. Экскурсия в мини-группе из Новороссийска
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
Абрау - Дюрсо. Экскурсия в мини-группе из Новороссийска
Начало: Новороссийск
Расписание: 8.00,12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
2 900 за человека
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Путешествие к Пшадским водопадам: природные чудеса Новороссийска
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Пшадским водопадам, где вас ждут впечатляющие природные красоты и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Абрау-Дюрсо из Новороссийска
    Экскурсия понравилась, Абрау-Дюрсо очень уютное, милое местечко. Ездила с экскурсоводом Ольгой, внимательная, старательная, много рассказывала интересных вещей. Рекомендую Ольгу и поездку.
  • К
    Ксения
    8 мая 2024
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!
  • Г
    Галина
    22 апреля 2024
    Абрау-Дюрсо из Новороссийска
    Замечательное место, приветливые, пунктуальные, даже заботливые) гиды. Нам понравилась экскурсия в Абрау-Дюрсо. Уже рекомендуем ее своим знакомым! Большое спасибо за самые приятные впечатления!
  • M
    Margo
    10 января 2024
    Абрау-Дюрсо: волшебство игристых вин и природные красоты
    Спасибо большое за экскурсию в Абрау-Дюрсо. Забронировали через сайт, связались в течение часа, договорились о месте встречи и предложили более
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    удобное время. Водитель-экскурсовод Денис вез аккуратно, рассказывал душевно, вел диалог очень приветливо. Экскурсия на сам завод оплачивается отдельно, в несезон стоимость без дегустации - 1к. На заводе экскурсовод говорила очень быстро, но общее впечатление от завода очень яркое)

  • А
    Алексей
    19 декабря 2023
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Спасибо огромное Александру! Комфортно, познавательно,интересно,получили ответы на все вопросы. Мысхако- это обязательное к посещению!!!
  • Ф
    Филипп
    1 декабря 2023
    Экскурсия к Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам
    Виды захватывают дух и завораживают,поездка безопасна и сопровождается интересным рассказом от гида! Если будет возможность,то с удовольствием еще раз попробую такой отдых
  • М
    Марина
    25 ноября 2023
    Секретные места Большого Геленджика
    Невероятно волшебная экскурсия) с долей мистики и потрясающей красоты😍отдельное спасибо Кате за вкусный чай, печеньки и разговоры обо всём на свете))
  • И
    Иван
    25 ноября 2023
    Экскурсия к Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам
    Огромная благодарность за экскурсию! Все очень быстро и оперативно, вечером написали, утром уже отправили на экскурсию. Хоть в Лаго Наки бываем не первый раз, но все очень понравилось, отдельное спасибо экскурсоводу и водителю.
  • В
    Виктория
    2 октября 2023
    Винная история Новороссийска
    Доброго времени суток! Хотелось бы поделиться незабываемыми впечатлениями от экскурсии "Винная история Новороссийска". Наш экскурсовод Надежда полностью наполнила наш день
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    этими впечатлениями! Мы чувствовали заботу и внимание во всем! Забрала нас на машине от нашего отеля в Абрау Дюрсо, рассказала историю Новороссийска, заказывала экскурсии на винодельни и ждала нас после, показала достопримечательности Новороссийска и многое другое! Было впечатление, что мы знаем друг друга много лет.

  • Е
    Евгений
    17 августа 2023
    К дольменам Геленджика из Новороссийска
    Интересная экскурсия. Однозначно можно рекомендовать, тем более в Новороссийске не такой богатый выбор экскурсий как в Крыму. Особенно хорошо побродить в долине реки Жане. Если хотите много посмотреть будьте готовы много походить

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «На весь день»

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  1. Секретные места Большого Геленджика
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  3. Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
  4. К дольменам Геленджика из Новороссийска
  5. Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик - из Новороссийска
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
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  4. Мыс Любви
  5. Крейсер Михаил Кутузов
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "На весь день" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 2 900 до 26 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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