2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Новороссийску: от истории к морским пейзажам
Откройте для себя богатую историю и красоту Новороссийска в рамках увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
1 час
Аудиогид
Аудиопутешествие «Городские Истории»: живая история Новороссийска
Вас ждет часовое путешествие по историческому центру Новороссийска, где каждый шаг открывает новую страницу прошлого
Начало: Советов 44 / фонтан на Новороссийской республике
Расписание: по субботам в 16:00
10 авг в 16:00
17 авг в 16:00
от 700₽ за человека
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотоэкскурсия по центру Новороссийска: история и красивые снимки
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска в компании профессионального фотографа, который раскроет тайны города и запечатлеет их на фото
Начало: Ул. Свободы, 3/5
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 19:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана21 июля 2024Очень понравилась экскурсия, очень приятная девушка-гид. Интересная подача, интересные истории. Ребята молодцы.
- ННаталья4 июля 2024Отличная лёгкая экскурсия! Все очень комфортно-наушники,маршрут,чудесный гид. Это такая лёгкая часовая прогулка по интересным местам города с приятной музыкой,отличной озвучкой.
- ККарина22 марта 2024У нас была замечательный экскурсовод Елена. Очень интересно, подробно рассказала про историю города. Прошлись по центру Новороссийска, всё без спешки и вовремя. Экскурсию рекомендую.
- ТТатьяна12 ноября 2023Замечательная познавательная экскурсия. Живая история, в которой ты - активный участник. Идея очень понравилась. Думаю, будет интересно и детям и взрослым. Отдельный респект инструктору Любови.
- GGorlena6 июля 2023Прекрасный экскурсовод. Интересно рассказала
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Популярные экскурсии»
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