Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Новороссийске, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Новороссийску
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Новороссийску: от истории к морским пейзажам
Откройте для себя богатую историю и красоту Новороссийска в рамках увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 700 за всё до 10 чел.
Аудиопутешествие по центру Новороссийска «Городские Истории»
Пешая
5 отзывов
1 час
Аудиогид
Аудиопутешествие «Городские Истории»: живая история Новороссийска
Вас ждет часовое путешествие по историческому центру Новороссийска, где каждый шаг открывает новую страницу прошлого
Начало: Советов 44 / фонтан на Новороссийской республике
Расписание: по субботам в 16:00
10 авг в 16:00
17 авг в 16:00
от 700 за человека
Фотоэкскурсия по центру Новороссийска
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотоэкскурсия по центру Новороссийска: история и красивые снимки
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска в компании профессионального фотографа, который раскроет тайны города и запечатлеет их на фото
Начало: Ул. Свободы, 3/5
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 19:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    21 июля 2024
    Аудиопутешествие по центру Новороссийска «Городские Истории»
    Очень понравилась экскурсия, очень приятная девушка-гид. Интересная подача, интересные истории. Ребята молодцы.
  • Н
    Наталья
    4 июля 2024
    Аудиопутешествие по центру Новороссийска «Городские Истории»
    Отличная лёгкая экскурсия! Все очень комфортно-наушники,маршрут,чудесный гид. Это такая лёгкая часовая прогулка по интересным местам города с приятной музыкой,отличной озвучкой.
    читать дальше

    Если кому-то надо кучу исторических фактов,дат и событий то этот спектакль не для вас. Здесь такая лайт версия,но это то,что мы и хотели. P S. Дети тоже вполне довольны и даже что-то отложилось в их головах

  • К
    Карина
    22 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Новороссийску
    У нас была замечательный экскурсовод Елена. Очень интересно, подробно рассказала про историю города. Прошлись по центру Новороссийска, всё без спешки и вовремя. Экскурсию рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    12 ноября 2023
    Аудиопутешествие по центру Новороссийска «Городские Истории»
    Замечательная познавательная экскурсия. Живая история, в которой ты - активный участник. Идея очень понравилась. Думаю, будет интересно и детям и взрослым. Отдельный респект инструктору Любови.
  • G
    Gorlena
    6 июля 2023
    Обзорная экскурсия по Новороссийску
    Прекрасный экскурсовод. Интересно рассказала

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Новороссийску
  2. Аудиопутешествие по центру Новороссийска «Городские Истории»
  3. Фотоэкскурсия по центру Новороссийска
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Самое главное
  3. Мыс Любви
  4. Крейсер Михаил Кутузов
  5. Лаго-Наки
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в августе 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Новороссийске на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 9 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам