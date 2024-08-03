3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия на авто: исторический Новороссийск
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
Сегодня в 15:00
6 авг в 08:00
от 3 700₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Теплая встреча с Новороссийском: культурное погружение
Познакомьтесь с Новороссийском через его историю и кулинарию на уникальной экскурсии «Теплая встреча»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо: От виноградников до озера Абрау
Приглашаем на уникальное путешествие из Новороссийска в мир вина и природы Абрау-Дюрсо. Откройте для себя красоту озера и секреты виноделия
Начало: Новороссийск
1 ноя в 10:30
2 ноя в 10:30
6 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 августа 2024Добрый день! Игорь провел замечательную экскурсию по городу-герою Новороссийску. Интересный и увлекательный рассказ об истории города, знаковых событиях, об освобождении
- ООлеся1 августа 2024Экскурсия состоялась: очень познавательно, информативно, интересно! Экскурсовод Игорь - знаток города, его истории. Сумел заинтересовать. Сразу понятно, что человек свой родной
- ООльга29 июля 2024Хочу выразить огромную благодарность Игорю за отлично проведенную экскурсию по городу Новороссийску. Яркая, эмоциональная, информационно-насыщенная, она была пропитана интересными историческими
- ЕЕлена20 июля 2024Было приятно прогуляться по городу, узнать его историю
- ИИрина11 июля 2024Встреча с Новороссийском прошла интересно! В течение двух часов мы не только прошли по основным туристическим местам набережной и нескольким
- ЮЮлия10 июля 2024Все отлично прошло. Спасибо.
- ММаксим2 января 2024Огромное спасибо Александру за высокий профессионализм, любовь к своей работе, производодит глубокое впечатление в знании истории, умение контактировать с людьми!
- ЕЕлена22 ноября 2023Рекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогуляться.
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Все»
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