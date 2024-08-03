Все – экскурсии в Новороссийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Новороссийске, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
На машине
156 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия на авто: исторический Новороссийск
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
Сегодня в 15:00
6 авг в 08:00
от 3 700 за всё до 2 чел.
Теплая встреча с Новороссийском
Пешая
39 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Теплая встреча с Новороссийском: культурное погружение
Познакомьтесь с Новороссийском через его историю и кулинарию на уникальной экскурсии «Теплая встреча»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
5 000 за всё до 5 чел.
Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
На машине
41 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо: От виноградников до озера Абрау
Приглашаем на уникальное путешествие из Новороссийска в мир вина и природы Абрау-Дюрсо. Откройте для себя красоту озера и секреты виноделия
Начало: Новороссийск
1 ноя в 10:30
2 ноя в 10:30
6 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 августа 2024
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Добрый день! Игорь провел замечательную экскурсию по городу-герою Новороссийску. Интересный и увлекательный рассказ об истории города, знаковых событиях, об освобождении
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    города от фашистов в ВОВ, посещение трех мемориалов, связанных с Малой землёй. Комфортное перемещение по городу на автомобилю. Чувствуется, что Игорь очень любит свой город и чтит его историю, отвечает на все вопросы. Спасибо большое за этот познавательный рассказ!

    Добрый день! Игорь провел замечательную экскурсию по городу-герою Новороссийску. Интересный и увлекательный рассказ об истории городаДобрый день! Игорь провел замечательную экскурсию по городу-герою Новороссийску. Интересный и увлекательный рассказ об истории городаДобрый день! Игорь провел замечательную экскурсию по городу-герою Новороссийску. Интересный и увлекательный рассказ об истории городаДобрый день! Игорь провел замечательную экскурсию по городу-герою Новороссийску. Интересный и увлекательный рассказ об истории города
  • О
    Олеся
    1 августа 2024
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Экскурсия состоялась: очень познавательно, информативно, интересно! Экскурсовод Игорь - знаток города, его истории. Сумел заинтересовать. Сразу понятно, что человек свой родной
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    город очень любит и им гордится!! Показал знаковые исторические локации Новороссийска, щедро сопровождая их комментариями. Город Новороссийск имеет свою историю, с которой стоит познакомиться! Очень рекомендую данную экскурсию и обязательно с гидом Игорем.

    Экскурсия состоялась: очень познавательно, информативно, интересно!Экскурсия состоялась: очень познавательно, информативно, интересно!
  • О
    Ольга
    29 июля 2024
    По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Хочу выразить огромную благодарность Игорю за отлично проведенную экскурсию по городу Новороссийску. Яркая, эмоциональная, информационно-насыщенная, она была пропитана интересными историческими
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    фактами, а также удивительными достопримечательностями. Пронзительная история войны, история трехкратного возрождения города, судьбы людей, которые оставили свой след в становлении города, знаковые традиции и просто интересные факты, которые увлекли и помогли расширить картину восприятия об этой местности. Игорь смог передать свою страсть к городу и его истории, что сделало нашу экскурсию еще более захватывающей. Особенно хочу отметить профессиональное отношение к работе. Внимание к каждому из нас, готовность ответить на наши вопросы и пояснить непонятные моменты - это дорогого стоит. Подкупил тот момент, когда я проявила интерес к растениям города, и Игорь в течении всей экскурсии обращал внимание на флору, которая встречалась нам на пути, при этом не просто говорил названия растений, но и подкреплял их интересными байками или легендами. Доброжелательность, эрудиция и эмпатия нашего экскурсовода сделали наше путешествие очень приятным.

    Хочу выразить огромную благодарность Игорю за отлично проведенную экскурсию по городу Новороссийску. Яркая, эмоциональная, информационно-насыщенная, онаХочу выразить огромную благодарность Игорю за отлично проведенную экскурсию по городу Новороссийску. Яркая, эмоциональная, информационно-насыщенная, она
  • Е
    Елена
    20 июля 2024
    Теплая встреча с Новороссийском
    Было приятно прогуляться по городу, узнать его историю
  • И
    Ирина
    11 июля 2024
    Теплая встреча с Новороссийском
    Встреча с Новороссийском прошла интересно! В течение двух часов мы не только прошли по основным туристическим местам набережной и нескольким
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    сохранившимся историческим зданиям, но и ощутили на себе смену погоды от дождика и сильного ветра, до солнечного и жаркого дня. Спасибо Екатерине, активно рассказывала и вела нас по маршруту! А также были учтены наши пожелания закончить экскурсию рядом с крейсером-музеем Михаил Кутузов и начать экскурсию от места с парковкой, т. к. приехали на машине. Также Екатерина посоветовала, где можно пообедать после экскурсии, чем мы и воспользовались. Рекомендую знакомство с Новороссийском начинать с такой экскурсии!

    Встреча с Новороссийском прошла интересно! В течение двух часов мы не только прошли по основным туристическимВстреча с Новороссийском прошла интересно! В течение двух часов мы не только прошли по основным туристическимВстреча с Новороссийском прошла интересно! В течение двух часов мы не только прошли по основным туристическимВстреча с Новороссийском прошла интересно! В течение двух часов мы не только прошли по основным туристическимВстреча с Новороссийском прошла интересно! В течение двух часов мы не только прошли по основным туристическим
  • Ю
    Юлия
    10 июля 2024
    Теплая встреча с Новороссийском
    Все отлично прошло. Спасибо.
  • М
    Максим
    2 января 2024
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Огромное спасибо Александру за высокий профессионализм, любовь к своей работе, производодит глубокое впечатление в знании истории, умение контактировать с людьми!
  • Е
    Елена
    22 ноября 2023
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Рекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогуляться.
    Рекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогуляться

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Все»

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  2. Самое главное
  3. Мыс Любви
  4. Крейсер Михаил Кутузов
  5. Лаго-Наки
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в августе 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 236 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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