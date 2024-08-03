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фактами, а также удивительными достопримечательностями. Пронзительная история войны, история трехкратного возрождения города, судьбы людей, которые оставили свой след в становлении города, знаковые традиции и просто интересные факты, которые увлекли и помогли расширить картину восприятия об этой местности. Игорь смог передать свою страсть к городу и его истории, что сделало нашу экскурсию еще более захватывающей. Особенно хочу отметить профессиональное отношение к работе. Внимание к каждому из нас, готовность ответить на наши вопросы и пояснить непонятные моменты - это дорогого стоит. Подкупил тот момент, когда я проявила интерес к растениям города, и Игорь в течении всей экскурсии обращал внимание на флору, которая встречалась нам на пути, при этом не просто говорил названия растений, но и подкреплял их интересными байками или легендами. Доброжелательность, эрудиция и эмпатия нашего экскурсовода сделали наше путешествие очень приятным.