За городом и природа – экскурсии в Новороссийске

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Новороссийске, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
На машине
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
7 авг в 09:30
10 авг в 09:30
10 000 за всё до 3 чел.
Джанхот - райский уголок (из Новороссийска)
На машине
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Джанхот из Новороссийска: уникальный маршрут с домом Короленко и скалой Парус
Откройте для себя красоту Геленджикского района: от дома-музея Короленко до величественной скалы Парус. Все включено, кроме входных билетов
7 авг в 08:00
14 авг в 08:00
8 800 за всё до 3 чел.
Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
На машине
41 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо: От виноградников до озера Абрау
Приглашаем на уникальное путешествие из Новороссийска в мир вина и природы Абрау-Дюрсо. Откройте для себя красоту озера и секреты виноделия
Начало: Новороссийск
1 ноя в 10:30
2 ноя в 10:30
6 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    2 января 2024
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Огромное спасибо Александру за высокий профессионализм, любовь к своей работе, производодит глубокое впечатление в знании истории, умение контактировать с людьми!
  • Е
    Елена
    22 ноября 2023
    Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
    Рекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогуляться.
    Рекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогулятьсяРекомендую экскурсовода Александра!!!! Всё было здорово, и экскурсия, и само Абрау-Дюрсо, есть что посмотреть, где прогуляться

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
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  3. Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  2. Самое главное
  3. Мыс Любви
  4. Крейсер Михаил Кутузов
  5. Лаго-Наки
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в августе 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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