Экскурсии по пригородам Новороссийска

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  3. Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию

Познакомиться с богатой винотекой, оценить красоты горного озера и увидеть грандиозное шоу фонтанов

Александра
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Александра – ваш гид
Во время дружеского путешествия я живым и простым языком расскажу, как поселок обрел общероссийскую славу, чем приглянулся Александру II и какую роль сыграл князь Голицын.

Проведу по самым колоритным местам Абрау и покатаю на лодочке.

И, конечно, будут истории о заводе с дегустациями, а на «десерт» — феерическое шоу фонтанов!
4000 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию

Что вас ожидает

Об истории поселка на прогулке у озера
Всего в 15 минутах езды от славного города-героя Новороссийска вы откроете красивейшую панораму черноморской Швейцарии — берег озера Абрау. Прогуляетесь вдоль берегов хрустального водоема и по набережной, окружённой горной цепью. На арт-базаре сможете подобрать творения местных мастеров, и рассмотрите гигантскую инсталляцию в виде бутылки шампанского. По пути я расскажу о судьбоносном для поселка решении императора Александра II выращивать здесь виноград и производить отечественное вино. А также открою все богатство и разнообразие местных кулинарных традиций, которые вы сможете оценить во время прогулки. Я также с радостью составлю вам компанию в катании на весельной лодке или катамаране.

Завод шампанских вин Абрау-Дюрсо
У вас будет два варианта — познакомиться с историей знаменитого российского предприятия, не заходя внутрь, либо посетить завод, купив отдельно билет. В обоих случаях вы услышите исчерпывающую информацию об истории развития бренда и технологии производства игристых вин. Узнаете, в чем разница между брютом и полусладким. Сможете посетить винные подвалы, созданные ещё князем Голицыным, и осмотреть цеха современного производства.

Дегустации и шоу фонтанов
Если вы решите посетить завод, дегустации для вас проведут на месте — у вас будет возможность оценить те самые игристые вина, которые 100 лет назад подавались к императорскому столу. В качестве альтернативы я предложу приобрести шампанское в фирменном магазине «Грот» или заглянуть в одно из местных кафе — все они очень колоритные! А завершение экскурсии будет под стать «игристой» теме — вы увидите вечернее феерическое шоу поющих фонтанов, спроектированных ведущими российскими инженерами, которые строили объекты Олимпийского Сочи.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на легковом автомобиле, трансфер входит в стоимость.
  • Экскурсия может начаться и закончиться как в Новороссийске, так и в самом Абрау-Дюрсо.
  • Дополнительно оплачивается посещение завода — 1000 р./человека.
Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Я не профессиональный гид, но путешествия — это моя жизнь и источник вдохновения! Мне посчастливилось жить на берегу Чёрного моря, недалёко от озера Абрау. Для меня это место силы, я очень люблю Абрау-Дюрсо и буду рада рассказать о нем так, чтобы и вы разделили со мной эти чувства.
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