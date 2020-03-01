Экскурсии по пригородам Новороссийска

Что вас ожидает

Об истории поселка на прогулке у озера

Всего в 15 минутах езды от славного города-героя Новороссийска вы откроете красивейшую панораму черноморской Швейцарии — берег озера Абрау. Прогуляетесь вдоль берегов хрустального водоема и по набережной, окружённой горной цепью. На арт-базаре сможете подобрать творения местных мастеров, и рассмотрите гигантскую инсталляцию в виде бутылки шампанского. По пути я расскажу о судьбоносном для поселка решении императора Александра II выращивать здесь виноград и производить отечественное вино. А также открою все богатство и разнообразие местных кулинарных традиций, которые вы сможете оценить во время прогулки. Я также с радостью составлю вам компанию в катании на весельной лодке или катамаране.

Завод шампанских вин Абрау-Дюрсо

У вас будет два варианта — познакомиться с историей знаменитого российского предприятия, не заходя внутрь, либо посетить завод, купив отдельно билет. В обоих случаях вы услышите исчерпывающую информацию об истории развития бренда и технологии производства игристых вин. Узнаете, в чем разница между брютом и полусладким. Сможете посетить винные подвалы, созданные ещё князем Голицыным, и осмотреть цеха современного производства.

Дегустации и шоу фонтанов

Если вы решите посетить завод, дегустации для вас проведут на месте — у вас будет возможность оценить те самые игристые вина, которые 100 лет назад подавались к императорскому столу. В качестве альтернативы я предложу приобрести шампанское в фирменном магазине «Грот» или заглянуть в одно из местных кафе — все они очень колоритные! А завершение экскурсии будет под стать «игристой» теме — вы увидите вечернее феерическое шоу поющих фонтанов, спроектированных ведущими российскими инженерами, которые строили объекты Олимпийского Сочи.