ежедневно в 11:00 и 15:00

Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия

Открыть основы виноградарства и особенности ландшафтов, а заодно погулять по виноградникам

Групповая
Мы влюблены в нашу долину и неспроста! Приезжайте полюбоваться нашими виноградниками и узнать, в чем уникальность долины.

На экскурсии в группе до 18 человек вы побываете на плантациях и сделаете фото-открытки.

Гид расскажет о здешних условиях для выращивания лучших сортов винограда, о создании премиальных вин и чистых продуктов — их можно купить в нашей лавке.
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Завораживающие виды и фото-стопы

На автобусе вы проедете через убегающие вдаль виноградники. Под южным солнцем также увидите и другие наши посадки, поля и плантации: лаванду, пшеницу, подсолнечник и дубраву с уникальной для России трюфельной плантацией. Конечно, будут остановки, чтобы вы сделали яркие фотографии в виноградниках и с лавандой (по сезону).

Краткий курс по виноградарству

На фоне пейзажей вы откроете историю Долины Лефкадия. Узнаете, когда, как и почему на этих землях появились виноградники. Мы объясним, что такое терруар, и расскажем о его особенностях у нас. Продемонстрируем разнообразие сортов и раскроем, как нам удалось вывести хозяйство на полное органическое производство. Консультации экспертов-французов, принцип высадки кустов, микроклимат и почвы — об этом и многом другом на экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится минимум для двух человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.
  • Экскурсия начинается уже на винодельне «Долина Лефкадия», куда вам нужно добраться самостоятельно (село Молдаванское, около 60 км от Новороссийска)
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes в группе до 18 человек
  • Дети до 7 лет приглашаются на экскурсию бесплатно, но без посадочного места в автобусе

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на винодельне в Долине Лефкадия (село Молдаванское)
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 11:00 и 15:00

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