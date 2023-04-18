Индивидуальная экскурсия на вулкан Шуго в Новороссийске: лечебная грязь и отдых
На Кубани грязевых источников несколько. Но самый необычный, полезный и красивый — это грязевой вулкан Шуго. Грязь тут не разбавляют водой, как это часто происходит на других вулканах Тамани. Грязь Шуго по своему составу и своим свойствам считается одной из самых полезных.
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Что вас ожидает:
- Грязевый вулкан Шуго
- Лошадиная ферма
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет?
На Кубани грязевых источников несколько. Но самый необычный, полезный и красивый — это грязевой вулкан Шуго. Грязь тут не разбавляют водой, как это часто происходит на других вулканах Тамани. Грязь Шуго по своему составу и своим свойствам считается одной из самых полезных.
Особенно полезна серая глинистая лечебная грязь для людей с проблемами кожи и суставов. Вулкан Шуго — самоочищающийся. То есть это не просто ванны с привезенной не понять когда грязью, которую неизвестно когда меняют. Здесь грязь чистая. Но даже если у вас нет проблем со здоровьем, вы тоже почувствуете волшебный эффект этой грязи. Кожа становится нежной и гладкой, энергия бьет через край.
На территории — горки, ванны, туалеты и душевые кабинки с теплой водой. Большой бассейн с поручнями и ограждениями. Душ Шарко. Так же можно продегустировать варенья и выпить чай заваренные на травах. Ну и перекусить в недорогом, но очень уютном кафе с хорошей кухней. В общем там очень весело!
Ежедневно в 10:00 часов
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Катание на лошадях
- Вход на территорию грязевого вулкана
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Кабардинка, по договоренностиЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00 часовЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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