Что вас ждет?

На Кубани грязевых источников несколько. Но самый необычный, полезный и красивый — это грязевой вулкан Шуго. Грязь тут не разбавляют водой, как это часто происходит на других вулканах Тамани. Грязь Шуго по своему составу и своим свойствам считается одной из самых полезных.

Особенно полезна серая глинистая лечебная грязь для людей с проблемами кожи и суставов. Вулкан Шуго — самоочищающийся. То есть это не просто ванны с привезенной не понять когда грязью, которую неизвестно когда меняют. Здесь грязь чистая. Но даже если у вас нет проблем со здоровьем, вы тоже почувствуете волшебный эффект этой грязи. Кожа становится нежной и гладкой, энергия бьет через край.

На территории — горки, ванны, туалеты и душевые кабинки с теплой водой. Большой бассейн с поручнями и ограждениями. Душ Шарко. Так же можно продегустировать варенья и выпить чай заваренные на травах. Ну и перекусить в недорогом, но очень уютном кафе с хорошей кухней. В общем там очень весело!