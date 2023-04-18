Экскурсия на грязевой вулкан Шуго из Кабардинки

Индивидуальная экскурсия на вулкан Шуго в Новороссийске: лечебная грязь и отдых

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Ответы на вопросы
На Кубани грязевых источников несколько. Но самый необычный, полезный и красивый — это грязевой вулкан Шуго. Грязь тут не разбавляют водой, как это часто происходит на других вулканах Тамани. Грязь Шуго по своему составу и своим свойствам считается одной из самых полезных.
Экскурсия на грязевой вулкан Шуго из Кабардинки
Экскурсия на грязевой вулкан Шуго из Кабардинки
Экскурсия на грязевой вулкан Шуго из Кабардинки
Экскурсия на грязевой вулкан Шуго из Кабардинки
Экскурсия на грязевой вулкан Шуго из Кабардинки
Экскурсия на грязевой вулкан Шуго из Кабардинки
Экскурсия на грязевой вулкан Шуго из Кабардинки
Ближайшие даты:
18
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Что вас ожидает:

  • Грязевый вулкан Шуго
  • Лошадиная ферма
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет?
На Кубани грязевых источников несколько. Но самый необычный, полезный и красивый — это грязевой вулкан Шуго. Грязь тут не разбавляют водой, как это часто происходит на других вулканах Тамани. Грязь Шуго по своему составу и своим свойствам считается одной из самых полезных.
Особенно полезна серая глинистая лечебная грязь для людей с проблемами кожи и суставов. Вулкан Шуго — самоочищающийся. То есть это не просто ванны с привезенной не понять когда грязью, которую неизвестно когда меняют. Здесь грязь чистая. Но даже если у вас нет проблем со здоровьем, вы тоже почувствуете волшебный эффект этой грязи. Кожа становится нежной и гладкой, энергия бьет через край.
На территории — горки, ванны, туалеты и душевые кабинки с теплой водой. Большой бассейн с поручнями и ограждениями. Душ Шарко. Так же можно продегустировать варенья и выпить чай заваренные на травах. Ну и перекусить в недорогом, но очень уютном кафе с хорошей кухней. В общем там очень весело!

Ежедневно в 10:00 часов

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Катание на лошадях
  • Вход на территорию грязевого вулкана
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кабардинка, по договоренности
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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