Мемориал «Батарея Зубкова»

Наша поездка начнется с посещения памятника Морякам Революции. Далее мы посетим мемориал «Батарея Зубкова» в селе Кабардинка.

Мемориальный комплекс занимает площадь 800 кв. м. и состоит из 18 военных объектов. Здесь можно увидеть командный пункт, подсобные помещения и четыре орудия, использовавшиеся бойцами в 1941-1943 годах.

Поклонный крест и мыс Дооб

В программу нашего посещения Кабардинки входит и осмотр 10-метрового Поклонного креста, который возвышается на въезде в село со стороны Новороссийска. Далее мы побываем на мысе Дооб, у которого в 1986 году произошло столкновение теплоходов «Адмирал Нахимов» и «Петр Васев».

Во славу мужества советских воинов

На обратном пути вас ждет знакомство с мемориалом «Рубеж обороны», который представляет собой внушительную железобетонную конструкцию из четырех исполинских рук с автоматами. Памятник символизирует мужество советских воинов, которые в 1942—1943 годах защищали от гитлеровцев проход на Кавказ. Частью композиции является железнодорожный вагон с множеством отверстий от пуль.

Дегустация на винодельне Мысхако

Последним пунктом экскурсии станет визит на винодельню Мысхако, где вас проведут по старинным винным погребам и предложат продегустировать местные вина.

Важно знать: