Во славу военного прошлого Кабардинки

Мы посетим мемориал "Батарея Зубкова" в селе Кабардинка

Мы посетим мемориал «Батарея Зубкова» в селе Кабардинка.

Увидим памятник Морякам Революции и 10-метровый Поклонный крест.

Побываем на мысе Дооб и познакомимся с мемориалом «Рубеж обороны».

А в завершении экскурсии продегустируем вино на винодельне Мысхако.
Во славу военного прошлого Кабардинки
Во славу военного прошлого Кабардинки
Во славу военного прошлого Кабардинки
Во славу военного прошлого Кабардинки
Во славу военного прошлого Кабардинки
Во славу военного прошлого Кабардинки

Что вы увидите 🤩

  • Памятник Морякам Революции
  • Мемориал «Батарея Зубкова» в селе Кабардинка
  • Мыс Дооб
  • Мемориал «Рубеж обороны»
  • Винодельня Мысхако.
Мемориал «Батарея Зубкова»
Наша поездка начнется с посещения памятника Морякам Революции. Далее мы посетим мемориал «Батарея Зубкова» в селе Кабардинка.
Мемориальный комплекс занимает площадь 800 кв. м. и состоит из 18 военных объектов. Здесь можно увидеть командный пункт, подсобные помещения и четыре орудия, использовавшиеся бойцами в 1941-1943 годах.
Поклонный крест и мыс Дооб
В программу нашего посещения Кабардинки входит и осмотр 10-метрового Поклонного креста, который возвышается на въезде в село со стороны Новороссийска. Далее мы побываем на мысе Дооб, у которого в 1986 году произошло столкновение теплоходов «Адмирал Нахимов» и «Петр Васев».
Во славу мужества советских воинов
На обратном пути вас ждет знакомство с мемориалом «Рубеж обороны», который представляет собой внушительную железобетонную конструкцию из четырех исполинских рук с автоматами. Памятник символизирует мужество советских воинов, которые в 1942—1943 годах защищали от гитлеровцев проход на Кавказ. Частью композиции является железнодорожный вагон с множеством отверстий от пуль.
Дегустация на винодельне Мысхако
Последним пунктом экскурсии станет визит на винодельню Мысхако, где вас проведут по старинным винным погребам и предложат продегустировать местные вина.

Важно знать:

  • Входные билеты и транспорт (такси) оплачиваются дополнительно.
🚩 Начало и место завершения: по согласованию с гидом
 Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты
Время проведения: Ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Гиды В.
Гиды В.
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