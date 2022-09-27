Об экскурсии

Начнем мы нашу прогулку с улицы Советов. Центральная улица города. Сейчас это разделенная автомобильная дорога и пешеходная, цветущая аллея. По ней мы и пойдем. Далее, через Аллею Героев, где Вечный Огонь в честь памяти павших в войне, спустимся на набережную имени адмирала Серебрякова. И вот оно море! Черное и такое разное, всеми любимое море! Маленький причал с якорями, откуда ходит прогулочный кораблик по Цемесской бухте. Идем вдоль моря и попадаем на морвокзал, где стоит крейсер Михаил Кутузов. Когда-то флагман черноморского флота. Желающие могут посетить его с экскурсией. Тут узнаем что за НЛО, тарелка, с надписью Новороссийск.

Все осмотрев, двигаемся дальше. Небольшой музей якорей под открытым небом. Памятник основателям Новороссийска. Фонтан и стелла. Идем вдоль набережной и подходим к девушке на дельфине. Море, горы! Ухоженная набережная. Красота!

И мы идем вперед. Парк Фрунзе. Пруд с карпами, карасями и черепахами. Каменные попугаи, крокодил, лягушка. Лошадки из травы. На выходе ладошки в форме сердечка. Доходим до памятника Исход. Если кто помнит фильм Бег. Миграция белогвардейцев в Константинополь. Трагичный период времени в истории нашей страны. Но вот уже у нас на пути стайка дельфинов, а чуть поодаль морские коньки везущие жемчужину в раковине. Закончим мы нашу прогулку на бульваре Черняховского. Кто проголодался, сможет отобедать в пиццерии или кафе с кавказской кухней.

Главная фишка нашей прогулки, это профессиональная камера в моих руках. Вы получите множество снимков с самыми интересными видами нашего города. Это будет жемчужина ваших альбомов и инстаграмма. 30 и более фотографий! Разные ракурсы и фоны. Все останется не только у вас в памяти, но и на электронном носителе. Ваши друзья и родные с удовольствием и завистью будут смотреть на ваш визит в Новороссийск.

Не забудьте обуть удобную обувь, ходить придется не мало.