Крепость «Грозовые ворота»: тур из Геленджика к месту съемок популярного фильма
Если вы смотрели фильм «Грозовые ворота», то сразу узнаете это место. Если нет, после экскурсии у вас появится повод (и желание) посмотреть его.
Во время поездки путешественники увидят сразу несколько водопадов, загадают желание рядом с дольменом, смогут насладиться удивительными пейзажами Кавказского хребта.
Во время поездки путешественники увидят сразу несколько водопадов, загадают желание рядом с дольменом, смогут насладиться удивительными пейзажами Кавказского хребта.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Дольмен Здоровья
- Чаша любви
- Водопад на реке Жане
- Крылья бабочки
- Гора Шахан
- Крепость «Грозовые ворота»
- Цегельский водопад
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Один из самых популярных туристических маршрутов состоит из следующих остановок:
- Дольмен Здоровья. Находится вблизи реки Ачибс. Происхождение загадочной постройки из камня не удалось выяснить до сих пор. Считается, что здесь очень сильная энергетика.
- Чаша любви — водопад на реке Жане. Существует такое поверье, что тот, кто достанет со дна этого водопада камушек, обретет вечную любовь. Глубина чаши ориентировочно 3-3,5 м. А получил он свое название из-за того, что его дно имеет форму сердца.
- Крылья бабочки. Ущелье с первой смотровой площадкой, ориентировочная высота — 800 м. над уровнем моря.
- Гора Шахан — самая высокая точка маршрута, смотровая площадка с панорамными видами Кавказского хребта, ее высота — 1000 м. над уровнем поря. Если подняться на вершину горы Шахан, можно почувствовать великолепие и мощь горной вершины. Облака здесь пролетают так низко, что их хочется потрогать руками. Здесь очень чистый воздух, а в речной долине находится Женейское месторождение минеральных вод.
- Крепость «Грозовые ворота». В 2006 г. на телеэкраны вышел российский фильм «Грозовые ворота», основанный на реальных событиях. Он рассказывает о военном конфликте российских вооруженных сил с чеченскими боевиками во время Второй войны в Чечне. Бой у высоты 776 стал основой сюжета кинокартины. Перед съемками фильма здесь построили крепость, которую планировалось использовать как декорацию. Когда съемочная группа уехала, декорация осталась и практически сразу превратилась в популярную достопримечательность. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов. Крепость находится в 30 км. от Геленджика, рядом с поселком Возрождение. Поскольку большая часть маршрута проходит по бездорожью, удобнее всего добираться сюда на джипах.
- Цегельский водопад. В простонародье называется Шнурок, под ним есть чаша, в которой возможно искупаться. Еще одна достопримечательность около водопада, это два родника — Живая и Мертвая вода.
- Продолжительность экскурсии — 5 часов.
- После экскурсии каждый путешественник может посетить горное кафе и попробовать местные национальные блюда, заказать шашлык и принять участие в дегустации вина. Наша компания приложит максимум усилий, чтобы поездка к Грозовым воротам стала для вас настоящим открытием и подарила много радостных эмоций. Не забудьте захватить с собой полотенце и купальник — в местных водоемах можно купаться.
8.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Новороссийск (забираем с автобусных остановок)Завершение: Новороссийск
- Когда и сколько длится?
- Когда: 8.00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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