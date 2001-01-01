Что вас ожидает

Мир горной природы

Вы побываете в Гуамском ущелье и услышите о народах, населявших эти места в разные эпохи. В программе экскурсии:

Гуамское ущелье — расположенное в верховьях реки Курджипс, оно запомнится вам волшебными видами, могучими скалами, ароматом реликтовых растений и кристально чистым воздухом. Я расскажу, как ущелье образовалось много миллионов лет назад и какие интересные события здесь происходили.

Орлиная полка — смотровая площадка над Гуамским ущельем, созданная самой природой на высоте 1000 метров над уровнем моря. Поднявшись на нее, вы увидите долину реки, горы, лес и поселок Мезмай.

Термальные источники — мы посетим один из термальных комплексов в окрестностях ущелья. Вы окунетесь в теплую воду, насыщенную полезными минералами, и расслабитесь после насыщенного дня.

Организационные детали

Дополнительные расходы: катание на поезде в Гуамском ущелье — 250 руб. в одну сторону, дети с 7 лет — 125 руб., до 7 лет бесплатно, термальные источники — 400-700 руб. с человека (цена зависит от того, какой именно комплекс вы выберете).