Гуамское ущелье и Орлиная полка: путешествие из Новороссийска

Отправиться в горы Кавказа, прокатиться на поезде по ущелью и посетить термальные источники

Краснодарский край славится не только морем, но и горными хребтами, древними скалами, реками и лесами.

Вы полюбуетесь фантастическим Гуамским ущельем, подниметесь на смотровую площадку Орлиная полка и по желанию прокатитесь на поезде по узкоколейной железной дороге.

А еще отдохнете в термальных бассейнах!
Гуамское ущелье и Орлиная полка: путешествие из Новороссийска
Гуамское ущелье и Орлиная полка: путешествие из Новороссийска
Гуамское ущелье и Орлиная полка: путешествие из Новороссийска
Гуамское ущелье и Орлиная полка: путешествие из Новороссийска
Гуамское ущелье и Орлиная полка: путешествие из Новороссийска
Гуамское ущелье и Орлиная полка: путешествие из Новороссийска
Гуамское ущелье и Орлиная полка: путешествие из Новороссийска
Гуамское ущелье и Орлиная полка: путешествие из Новороссийска
Гуамское ущелье и Орлиная полка: путешествие из Новороссийска
Гуамское ущелье и Орлиная полка: путешествие из Новороссийска
Гуамское ущелье и Орлиная полка: путешествие из Новороссийска
Гуамское ущелье и Орлиная полка: путешествие из Новороссийска
Гуамское ущелье и Орлиная полка: путешествие из Новороссийска
Гуамское ущелье и Орлиная полка: путешествие из Новороссийска

Что вас ожидает

Мир горной природы

Вы побываете в Гуамском ущелье и услышите о народах, населявших эти места в разные эпохи. В программе экскурсии:

  • Гуамское ущелье — расположенное в верховьях реки Курджипс, оно запомнится вам волшебными видами, могучими скалами, ароматом реликтовых растений и кристально чистым воздухом. Я расскажу, как ущелье образовалось много миллионов лет назад и какие интересные события здесь происходили.
  • Орлиная полка — смотровая площадка над Гуамским ущельем, созданная самой природой на высоте 1000 метров над уровнем моря. Поднявшись на нее, вы увидите долину реки, горы, лес и поселок Мезмай.
  • Термальные источники — мы посетим один из термальных комплексов в окрестностях ущелья. Вы окунетесь в теплую воду, насыщенную полезными минералами, и расслабитесь после насыщенного дня.

Организационные детали

Дополнительные расходы: катание на поезде в Гуамском ущелье — 250 руб. в одну сторону, дети с 7 лет — 125 руб., до 7 лет бесплатно, термальные источники — 400-700 руб. с человека (цена зависит от того, какой именно комплекс вы выберете).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Владимир
Владимир
Добрый день! Меня зовут Владимир, я люблю находить новые необычные места и делиться своими знаниями и открытиями с путешественниками. Информацию преподношу просто, интересно и понятно. Надеюсь на скорую встречу.
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