Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы

Открыть завораживающие панорамы, посетить необычную экозону и познакомиться с миром местных вин

Индивидуальная
Приглашаю вас в гедонистическое путешествие к изумительным видам и прекрасному анапскому вину.

Вы полюбуетесь пейзажами с Лысой горы и рощей болотного кипариса.

Узнаете о редкой экозоне в долине Сукко.

А в трех винных хозяйствах познакомитесь с разными технологиями производства напитка, откроете особенности местного терруара и погуляете среди виноградников.
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Смотровые и Кипарисовое озеро

В начале дня я отвезу вас к Ласточкиным гнездам на Лысой горе, панорамам Анапской бухты и первых отрогов Кавказского хребта. После вы отправитесь в долину реки Сукко, осмотрите Кипарисовое озеро и услышите историю рукотворного памятника природы. А также сможете подплыть к гигантским деревьям на катамаране или лодке и украсить фотоколлекцию необычными кадрами.

Винодельни в окрестностях Анапы

Теплый и солнечный климат черноморского побережья формирует здесь уникальный терруар. В поездке по трем местным винодельням вы узнаете о его особенностях и познакомитесь с тонкостями изготовления напитков в разных хозяйствах. В нашей программе:

  • Усадьба Семигорья. Это одно из самых известных винных хозяйств в Краснодарском крае, которое славится гаражными, кооперативными и фермерскими винами. Вы прогуляетесь по красивой территории с площадкой в стиле «прованс», двумя маленькими прудами и живописным озером с утками. А также откроете чудесный вид на Абрауский полуостров и бескрайние виноградники, соседствующие с винодельней.
  • Гай-Кодзор. Далее вы посетите хозяйство, где осуществляется полный цикл производства: от лозы и сбора урожая до готовой бутылки вина. Узнаете о местных винах, схожих по стилистике с французскими. А гуляя по ухоженному парку, полюбуетесь растениями и узнаете об особенностях сорта винограда, который здесь выращивают.
  • Скалистый берег. В завершение я отвезу вас в недавно открытую винодельню, где вина производятся по гравитационной технологии, сочетая традиции и новые подходы. Красивым окончанием путешествия станет еще одна живописная панорама на виноградники и берег моря, которая открывается с террасы комплекса.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: аренда катамарана на Кипарисовом озере — от 600 рублей/человека; расходы на дегустации и приобретение продукции виноделен
  • Что потребуется во время экскурсии: удобная обувь для прогулок, одежда по погоде, солнцезащитный крем, вода и перекус
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новороссийска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🍤Гастрономические☀️На весь деньСмотровые площадкиПанорамыВинодельни

Еще несколько похожих предложений в Новороссийске

Во славу военного прошлого Кабардинки
4 часа
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Во славу военного прошлого Кабардинки
Мы посетим мемориал «Батарея Зубкова» в селе Кабардинка
от 6 000 за 1-10 чел.
Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностям
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
Алексей
Нет отзывов
Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностям
Большая экскурсия по Крыму - отличный способ сделать ваш отдых в Анапе разнообразней и ярче
5 500 за 1 человека
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо
4.5 часа
Индивидуальная
Александр
4.5
3 отзыва
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо
Мы с вами проедем по горной дороге из Новороссийска в Абрау, где посетим великолепный природный уголок, одноименное
3 900 за 1-8 чел.
Обзорная экскурсия по Новороссийску
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Новороссийску
Посетить знаковые места Новороссийска, познакомиться с его богатой историей, услышать легенды
от 4 500 за 1-10 чел.
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
5
1 отзыв
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Легкий треккинг к природным местам, прогулка на кораблике и рассказы об историческом поселке
4 000 за 1-4 чел.
Прогулка по виноградникам Абрау-Дюрсо
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Прогулка по виноградникам Абрау-Дюрсо
Поездка в Абрау-Дюрсо познакомит вас с секретами российского шампенуаза
от 5 000 за 1-10 чел.
Вокруг Цемесской бухты: винодельня Мысхако, мыс Дооб и Малая Земля
6 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Александр
5
2 отзыва
Вокруг Цемесской бухты: винодельня Мысхако, мыс Дооб и Малая Земля
5 500 за 1-6 чел.
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
1 час
🚌 На автобусе
Групповая
Игорь
Нет отзывов
Автобусная экскурсия по Долине Лефкадия
Открыть основы виноградарства и особенности ландшафтов, а заодно погулять по виноградникам
750 за 1 человека
Первая прогулка по Новороссийску
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Людмила
5
33 отзыва
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
2 600 за 1-10 чел.
Секретные места Большого Геленджика
6.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Юлия
5
3 отзыва
Секретные места Большого Геленджика
Посетить загадочные дольмены, атмосферное экопоселение и необыкновенную Голубую бездну
7 500 за 1-3 чел.
Фотопрогулка по центру Новороссийска
2 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Юлия
5
1 отзыв
Фотопрогулка по центру Новороссийска
Познакомиться с визитными карточками города и дополнить фотоколлекцию профессиональными снимками
4 000 за 1-3 чел.
Экскурсия в Керчь: Крымский мост, Пантикапей и Аджимушкайские каменоломни
11 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Экскурсия в Керчь: Крымский мост, Пантикапей и Аджимушкайские каменоломни
Мы проедем из Новороссийска в Керчь
13 200 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Новороссийске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Новороссийске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ