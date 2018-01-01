Первым объектом нашей экскурсии 🧭 будет Большая Азишская пещера. Пещера известна с 1911 года, но только в 1987 году была оборудована как экскурсионный объект. Большая Азишская пещера. Эта пещера, объявленная природным памятником в 1973 г., находится меж реками Курджипс и Белой, на плато в Апшеронском районе. Своё название пещера получила по месту нахождения на перевале Азиш-Тау. Вдвоём с Малой Азишской две эти пещеры, разделённые лишь полусотней метров, составляют единую систему. Большая имеет более 650 м в длину, но исследовать из них можно порядка трети. Впрочем, вам наверняка хватит и этого: на протяжении пары сотен метров вы увидите многоярусные залы и галереи с полным набором скальных натёков, сталагмитов и прочей пещерной красы.

Стены пещеры — известняковые. Чтобы попасть внутрь, нужно спуститься через вертикальный ход с дырой, которая появилась после частичного обвала пещеры. Отсюда мы попадем в нижний зал, под которым находится ещё один, с речушкой на дне. Следуя вдоль неё, можно увидеть небольшой водопадик в конце галереи.

Выйдя на солнышко, мы продолжим путь. Вот мы в поселке Каменномостском и перед нами Хаджокская Теснина. Хаджохской тесниной называют извилистую щель в скалах над рекой Белая, которая протекает через юго-западную часть поселка Каменномостский. Длина теснины составляет 400 метров, глубина – около 40, ширина в разных участках колеблется от 2 до 7 метров. Протекая через многочисленные пороги теснины, река Белая создает сильный шум. За это жители окрестных поселений дали Хаджохской теснине и другое название – Шум. Иногда ее называют также каньоном реки Туапч или просто Туапч. На входе в Хаджохскую теснину река Белая течет спокойно и неспешно, однако по мере сужения каньона и увеличения количества порогов, становится все более бурной. В правой части каньона, там, где, собственно, и начинается Хаджохская теснина, располагаются самые живописные места и, соответственно, основное количество смотровых площадок. Когда-то река Белая здесь раздваивалась, образовывая остров 🏝️, получивший название «Трехглавый дракон» за характерную форму. Но сегодня одно из русел было засыпано и превратилось в сухое русло, называемое Сухим каньоном.

Осмотрев теснину мы переезжаем в Свято-Михайло-Афонский монастырь.

Расположен монастырь в Майкопском районе Республики Адыгея. В 2018 году монастырь праздновал 140-летие со дня своего основания. К 1864 году в горной полосе Закубанья появилось много казачьих станиц. Жители большинства из них были бедны и не могли себе позволить строительство и содержание храма. Ситуация, сложившаяся в новых станицах, вызывала обеспокоенность руководства Ставропольской епархии, так как в среде казаков-станичников было много представителей старообрядцев и даже сектантов, не было в Закубанье и условий необходимых для размещения монахов и духовенства. Всё это создавало предпосылки для того, чтобы в Адыгее появился Свято-Михайловский Афонский мужской монастырь. Очень багата и трагична судьба этого монастыря. Были ив взлеты, и падения. Частично комплекс был разрушен. Сейчас идут восстановительные работы. Мы все это увидим, потрогаем. Узнаем историю 📖 этого удивительно места и его замечательных людей.

Важная информация: С собой иметь удобную обувь, ходить нам придется не мало. Кофту (куртку) для посещения пещеры. У кого нет, на входе курточки дают в прокат.