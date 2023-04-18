Рыбалка

Что может быть лучше? Только рыбалка на море с лодки! Вот это я и хочу предложить вам. Выход в море на оборудованной для рыбалки ПВХ лодке в районе Новороссийска. Вас ждут красивые виды уже не с берега. И конечно сама рыбка.

В Черном море нет гигантов, но даже небольшая ставридка принесет массу удовольствия рыбакам. Какую рыбу будем ловить, зависит от времени года. В Черном море можно с лодки поймать ставриду, черноморскую тресочку (голяк), дракончика, ерша (скорпена), морской карась, барабулька, луфарь, сарган и другие. Пойманную рыбку заберете с собой и потом приготовите. Возможно увидеть дельфинов.