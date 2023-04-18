Морская рыбалка в районе Новороссийска

Индивидуальная рыбалка в Новороссийске: поймайте свою рыбу и приготовьте ее сами

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Ответы на вопросы
Что может быть лучше? Только рыбалка на море с лодки! Вот это я и хочу предложить вам. Выход в море на оборудованной для рыбалки ПВХ лодке. Вас ждут красивые виды уже не с берега. Возможно увидим дельфинов. И конечно сама рыбка.
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Рыбалка

Что может быть лучше? Только рыбалка на море с лодки! Вот это я и хочу предложить вам. Выход в море на оборудованной для рыбалки ПВХ лодке в районе Новороссийска. Вас ждут красивые виды уже не с берега. И конечно сама рыбка.
В Черном море нет гигантов, но даже небольшая ставридка принесет массу удовольствия рыбакам. Какую рыбу будем ловить, зависит от времени года. В Черном море можно с лодки поймать ставриду, черноморскую тресочку (голяк), дракончика, ерша (скорпена), морской карась, барабулька, луфарь, сарган и другие. Пойманную рыбку заберете с собой и потом приготовите. Возможно увидеть дельфинов.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Оборудованная лодка с мотором
  • Средства спасения
  • Средства лова, наживки
Что не входит
  • Трансфер до выхода в море
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кабардинка, по договоренности
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Лодка полностью подготовлена для рыбной ловли. Все снасти
  • Наживки в наличии
  • Так же спасательные жилеты. От вас одежда по сезону. Головные уборы. Кого укачивает
  • Средства от укачивания. Желательно солнцезащитные очки
  • Все же вода бликует. Отдельно оговариваются чай
  • Кофе
  • Бутерброды. Место встречи и место выхода в море зависит от погоды и времени года. К сожалению сам выход в море зависит от погоды. При волнении моря
  • Рыбалка может не состояться. Этот фактор следует учитывать
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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