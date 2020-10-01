в воскресенье в 17:30

Что вас ожидает

Новороссийск — город трех эпох

Мы прогуляемся по историческому центру города, осматривая сохранившиеся объекты культурного наследия Новороссийска. Вы пройдете по великолепной набережной, собравшей вместе достопримечательности трех эпох, полюбуетесь живописной бухтой и горами Маркотхского хребта с индустриальными карьерами и телевышкой. Вы насладитесь потрясающей панорамой одного из крупнейших морских портов с его причалами и пароходами, особенно красочными в свете вечерних огней, и узнаете историю всей этой красоты.

Морская слава России

Вы впечатлитесь мощью знаменитого крейсера-музея «Михаил Кутузов», на котором побывал сам Юрий Гагарин. Разгадаете тайну новороссийской «тарелки», «приземлившейся» на Морском вокзале, и узнаете, где можно увидеть настоящих Гардемаринов. Рассмотрите постамент с редчайшим торпедным катером, древние якоря и орудия с ядрами, найденные во время археологических раскопок или поднятые со дна моря. И откроете секрет, как дойти до середины глубоководной Цемесской бухты, даже не намочив ноги.

Новороссийск современный

В современной части города — Новосити — вы оцените, пожалуй, самую кинематографичную и медийную локацию города и узнаете от меня, как она стала таковой и какую роль в этом сыграл Центральный новороссийский стадион «Труд». А еще неподалеку вы увидите гигантскую пивную «бочку», как в сказке про Гулливера.