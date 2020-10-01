в воскресенье в 17:30

Новороссийск — имперский, советский и новейший

История и культура приморского города-порта на колоритном обзорном маршруте

4.5
7 отзывов
Стоит только приехать в Новороссийск — и вас сразу покорит архитектурный облик улочек в «средиземноморском стиле», богатая история и морские панорамы! На прогулке я расскажу, как складывался и дошел до наших дней новороссийский контраст эпох, кто и как открывал для России южное «Окно в Европу» почти два столетия назад.

Вы пройдете по знаковым местам Новороссийска, прикоснетесь к культурной жизни города, его славному прошлому и современным тенденциям.
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший
Новороссийск — имперский, советский и новейший

Что вас ожидает

Новороссийск — город трех эпох

Мы прогуляемся по историческому центру города, осматривая сохранившиеся объекты культурного наследия Новороссийска. Вы пройдете по великолепной набережной, собравшей вместе достопримечательности трех эпох, полюбуетесь живописной бухтой и горами Маркотхского хребта с индустриальными карьерами и телевышкой. Вы насладитесь потрясающей панорамой одного из крупнейших морских портов с его причалами и пароходами, особенно красочными в свете вечерних огней, и узнаете историю всей этой красоты.

Морская слава России

Вы впечатлитесь мощью знаменитого крейсера-музея «Михаил Кутузов», на котором побывал сам Юрий Гагарин. Разгадаете тайну новороссийской «тарелки», «приземлившейся» на Морском вокзале, и узнаете, где можно увидеть настоящих Гардемаринов. Рассмотрите постамент с редчайшим торпедным катером, древние якоря и орудия с ядрами, найденные во время археологических раскопок или поднятые со дна моря. И откроете секрет, как дойти до середины глубоководной Цемесской бухты, даже не намочив ноги.

Новороссийск современный

В современной части города — Новосити — вы оцените, пожалуй, самую кинематографичную и медийную локацию города и узнаете от меня, как она стала таковой и какую роль в этом сыграл Центральный новороссийский стадион «Труд». А еще неподалеку вы увидите гигантскую пивную «бочку», как в сказке про Гулливера.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у памятника А. С. Пушкину
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 17:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в воскресенье в 17:30

Роман
Роман
Живу в Новороссийске с детства. Глубоко познав его историю, географию и культуру, а также путешествуя по России и Миру, знаю, чем увлечь и что показать любознательным путешественникам на основе лучших практик! Получил признание в известных историко-культурных конкурсах и event-проектах. Присоединяйтесь, со мной — интересно!
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7 реальных отзывов от туристов

Е
1 окт 2020
Хороший гид. Много знает интересно рассказывает. Немного тихо говоритрит. Ему надо приобрести усилитель для гидов или наушники для слушателей с микрофоном для гида
Лариса
7 сен 2020
Добрый день! Отзыв пишу не сразу - в Новороссийске я была в командировке, т. е. у меня была дополнительная возможность убедиться в "ценности" экскурсии. Роман - прекрасный рассказчик, но важно, что Роман знает и любит город, знает и любит известных широкой общественности (Лазарев и др. ) и не очень (Волков и др. ), людей, имеющих отношении к Новороссийску. В время экскурсии Роман рассказал много интересного об истории самого города, промышленных предприятий (да, Новороссийск - это не курортный город, а крупнейший торговый порт и флагман цементной промышленности), работником одного из которых является, так что знает о чем говорит. Благодаря этой экскурсии город стал мне близок и я с бОльшим удовольствием гуляла после работы. Рекомендую экскурсию всем, с уважением, Лариса
Е
19 авг 2020
Роман знает историю города, ответил на все наши вопросы, но возможно мы хотели бы большей эмоциональности в рассказе, гордости за город-герой Новороссийск. Большего акцента на героическое прошлое Новороссийска во времена Великой отечественной войны. Возможно, нужно поменять формат пешеходной экскурсии, чтобы она проходила не по шумным улицам, где Романа было очень плохо слышно и, возможно, из-за этого так же портилась атмосфера экскурсии. В целом, хотелось бы еще раз вернуться и пройти по улицами Новороссийска с Романом, безусловно, знающим историю, и очень скромным молодым человеком. Дерзайте Роман, у вас есть потенциал, у вас все получится.
А
16 янв 2020
Хорошая экскурсия. Толковый гид. Владеет малоизвестными фактами и занятно их подает.
О
2 мая 2019
Роман провёл превосходную экскурсию, рассказывая со спокойной уверенностью и уважением к городу. Новороссийск раскрылся массой интересных фактов и деталей. Детям очень понравилось, они сказали написать 30 положительных отзывов! Очень рекомендуем!
О
5 окт 2018
Экскурсия, которую провёл Роман, оказалась интересной и увлекательной, а гид - отличным рассказчиком и знатоком города, его истории и достопримечательностей.
Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с Новороссийском.
Н
26 авг 2018
Экскурсию Роман провел очень содержательную и занимательную. Много знает и хорошо доносит до слушателя. Большое спасибо за интересный и содержательный рассказ.

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