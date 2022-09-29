Кабардинка

Курортный поселок, стоящий на берегу Цемесской бухты. Его кварталы занимают широкую долину, плавно спускающуюся к морскому побережью. Ежегодно сюда приезжает много отдыхающих из разных регионов России — курорт привлекает их теплым и чистым морем, оборудованными пляжами, природными и историческими достопримечательностями, удобной инфраструктурой и близостью крупных черноморских городов.

Мы прогуляемся по набережной, а затем переедем на мыс Дооб. На выдающемся в море и обрывистом мысе Дооб установлен памятник в честь погибших на теплоходе «Адмирал Нахимов». Большой пассажирский морской теплоход затонул в ночь с 31 августа на 1 сентября 1986 года. Во время катастрофы около трети из всех, кто на нем находился, не спаслись, и в водах бухты утонуло 423 человека. Композицию, напоминающую о трагедии, создали через год после случившегося.

В центральной части курортного поселка, между Черноморской улицей и улицей Мира раскинулась небольшая территория Старого парка. С начала 2000-х годов здесь разместились архитектурные сооружения разных эпох и стилей. Автором необычной идеи, которую назвали «Аллеей цивилизаций», Старый парк в Кабардинке засажен вечнозелеными кустарниками и деревьями, и гулять по нему очень приятно.

Геленджик

Из Кабардинки мы переезжаем в Геленджиускую бухту, на берегу которой вырос город Геленджик. В 25 километрах юго-восточней от Новороссийска, у подножия горного хребта Маркот, уютно раскинулся вдоль всего побережья Геленджикской бухты город-курорт Геленджик — сердце Кубани и гордость Краснодарского края. В нескольких километрах от нынешних его границ расположены нижне-палеотическое поселение и дольмены — каменные сооружения эпохи бронзы, возрастом около 200 тыс. лет.

Мы прогуляемся по одной из самых длинных набережных Европы, сделаем селфи с «Белой невестой». Здесь находится самая большая открытая сцена на юге страны. Канатные дороги на Маркхотский хребет. Аквапарки. Пицундские сосны. Мы пройдем по городу и увидим всю эту красоту.

Важная информация: Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности, удобную обувь и головные уборы от солнца.