Обзорная экскурсия по Геленджику и Кабардинке

Мы с вами побываем в двух черноморских городках Геленджике

Мы с вами побываем в двух черноморских городках Геленджике и Кабардинке! Вас ждет самая большая открытая сцена на юге страны. Канатные дороги на Маркхотский хребет, аквапарки, пицундские сосны. Увидим мыс Дооб и «Аллеею цивилизаций». Пройдем по двум городам и увидим всю эту красоту.
Обзорная экскурсия по Геленджику и Кабардинке
Обзорная экскурсия по Геленджику и Кабардинке
Обзорная экскурсия по Геленджику и Кабардинке
Обзорная экскурсия по Геленджику и Кабардинке
Обзорная экскурсия по Геленджику и Кабардинке
Обзорная экскурсия по Геленджику и Кабардинке

Что вас ожидает 🤩

  • Геленджик
  • Кабардинка
  • Мыс Дооб
  • Толстый мыс
  • Набережные Кабардинки и Геленджика
  • Пляжи, горы, парки
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Описание

Кабардинка

Курортный поселок, стоящий на берегу Цемесской бухты. Его кварталы занимают широкую долину, плавно спускающуюся к морскому побережью. Ежегодно сюда приезжает много отдыхающих из разных регионов России — курорт привлекает их теплым и чистым морем, оборудованными пляжами, природными и историческими достопримечательностями, удобной инфраструктурой и близостью крупных черноморских городов.
Мы прогуляемся по набережной, а затем переедем на мыс Дооб. На выдающемся в море и обрывистом мысе Дооб установлен памятник в честь погибших на теплоходе «Адмирал Нахимов». Большой пассажирский морской теплоход затонул в ночь с 31 августа на 1 сентября 1986 года. Во время катастрофы около трети из всех, кто на нем находился, не спаслись, и в водах бухты утонуло 423 человека. Композицию, напоминающую о трагедии, создали через год после случившегося.
В центральной части курортного поселка, между Черноморской улицей и улицей Мира раскинулась небольшая территория Старого парка. С начала 2000-х годов здесь разместились архитектурные сооружения разных эпох и стилей. Автором необычной идеи, которую назвали «Аллеей цивилизаций», Старый парк в Кабардинке засажен вечнозелеными кустарниками и деревьями, и гулять по нему очень приятно.

Геленджик

Из Кабардинки мы переезжаем в Геленджиускую бухту, на берегу которой вырос город Геленджик. В 25 километрах юго-восточней от Новороссийска, у подножия горного хребта Маркот, уютно раскинулся вдоль всего побережья Геленджикской бухты город-курорт Геленджик — сердце Кубани и гордость Краснодарского края. В нескольких километрах от нынешних его границ расположены нижне-палеотическое поселение и дольмены — каменные сооружения эпохи бронзы, возрастом около 200 тыс. лет.
Мы прогуляемся по одной из самых длинных набережных Европы, сделаем селфи с «Белой невестой». Здесь находится самая большая открытая сцена на юге страны. Канатные дороги на Маркхотский хребет. Аквапарки. Пицундские сосны. Мы пройдем по городу и увидим всю эту красоту.
Важная информация: Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности, удобную обувь и головные уборы от солнца.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход в «Старый парк» — 500 рублей
  • Питание во время экскурсии
Место начала и завершения?
Кабардинка, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности
  • Удобную обувь и головные уборы от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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