Прогулка по виноградникам Абрау-Дюрсо

Поездка в Абрау-Дюрсо познакомит вас с секретами российского шампенуаза и позволит пройти весь путь...

Поездка в Абрау-Дюрсо познакомит вас с секретами российского шампенуаза и позволит пройти весь путь изготовления классического игристого шампанского.

По дороге на легендарный завод вы увидите бескрайние виноградники, узнаете немалого интересного о традициях местного виноделия.
Прогулка по виноградникам Абрау-Дюрсо
Прогулка по виноградникам Абрау-Дюрсо
Прогулка по виноградникам Абрау-Дюрсо
Прогулка по виноградникам Абрау-Дюрсо
Прогулка по виноградникам Абрау-Дюрсо
Прогулка по виноградникам Абрау-Дюрсо

Что вы увидите 🤩

  • Абрау-Дюрсо
  • Озеро Абрау
Завод по производству шампанского
После прибытия в Абрау-Дюрсо вас ждет экскурсия по заводу с посещением его удивительного подземного мира. В программу входит посещение старых погребов постройки XIX столетия, советских туннелей и новых производственных линий. Мы побываем в Центре современного искусства «Галерея света Абрау» и посмотрим фильм, который повествует об истории завода. На дегустации вам предложат попробовать 5 образцов шампанского и получить навыки профессионального дегустатора.
Кавказская Швейцария
Познакомившись с русским игристым вином, мы направимся к горному озеру Абрау. Водоем находится на высоте 80 метров над уровнем моря и своей красотой напоминает озеро Рица, недаром его окрестности зовут «Кавказской Швейцарией». Вы пройдетесь по арт-парку Абрау-Дюрсо, украшенному концептуальными скульптурами, а после этого сможете покататься по озеру на катамаране, лодке или теплоходе.

Важно знать:

  • Входные билеты и транспорт (такси) оплачиваются дополнительно.
🚩 Начало и место завершения: по согласованию с гидом
 Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты
Время проведения: Ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Гиды В.
Гиды В.
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