Завод по производству шампанского

После прибытия в Абрау-Дюрсо вас ждет экскурсия по заводу с посещением его удивительного подземного мира. В программу входит посещение старых погребов постройки XIX столетия, советских туннелей и новых производственных линий. Мы побываем в Центре современного искусства «Галерея света Абрау» и посмотрим фильм, который повествует об истории завода. На дегустации вам предложат попробовать 5 образцов шампанского и получить навыки профессионального дегустатора.

Кавказская Швейцария

Познакомившись с русским игристым вином, мы направимся к горному озеру Абрау. Водоем находится на высоте 80 метров над уровнем моря и своей красотой напоминает озеро Рица, недаром его окрестности зовут «Кавказской Швейцарией». Вы пройдетесь по арт-парку Абрау-Дюрсо, украшенному концептуальными скульптурами, а после этого сможете покататься по озеру на катамаране, лодке или теплоходе.

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