Пешеходный трансфер из Геленджика: до водопада «Борода Черномора» и обратно
Эта автобусно-пешеходная экскурсия идеально подойдет любителям активного отдыха и экстремальных путешествий! Оригинальность поездки заключается в том, что часть пути туристы преодолевают на грузовых машинах по руслу реки Пшада.
Вы увидите водопад Чаша Любви, родник Наташа, побываете в лечебно-оздоровительном парке отдыха «Инь-Янь», исследуете загадочные дольмены и многое другое!
Вы увидите водопад Чаша Любви, родник Наташа, побываете в лечебно-оздоровительном парке отдыха «Инь-Янь», исследуете загадочные дольмены и многое другое!
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Водопад Чаша любви
- Родник Наташа
- Лечебно-оздоровительный парк отдыха «Инь-Янь»
- Дольмены
- Дивномедье
- Борода Черномора
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа тура:
- Чаша любви. На автобусе мы доберемся до водопада «Чаша любви» на реке Жане. Существует поверье, что у доставшего со дна водопада камушек будет вечная постоянная любовь. Глубина чаши составляет примерно 3-3,5 м, а получил он свое название из-за того, что его дно выглядит как сердце.
- Родник Наташа. Здесь можно набрать воды с собой. Для этого вам необходимо захватить с собой тару. Родник находится вблизи часовни Сергея Радонежского и относится к памятникам природы Краснодарского края.
- лечебные грязевые ванны;
- пилинг рыбками;
- винную бочку.
- Дольмены. После мы пересядем на ГАЗ-66 и продолжим путь по руслу реки. С брызгамии доберемся к таинственным многовековым дольменам, где можно загадать самые сокровенные желания.
- Дивномедье. Следующая остановка «Дивномедье». Здесь можно перекусить в кафе под открытым небом. Еда на любой вкус готовится исключительно на костре. В программе — дегустации вина и меда. За небольшую дополнительную плату у вас будет возможность посетить баньку, расположенную в лесу, около которой сооружена купель в горной реке.
- Борода Черномора. При желании и рассчитывая свои возможности, можно самостоятельно прогуляться до водопада «Борода Черномора» — его высота 12 м, здесь вы можете искупаться. Путь до водопада проходит по каменистой дороге, лучше надеть удобную обувь. Время прогулки — 20-25 минут.
Возьмите с собой:
- одежду для купания и полотенце,
- удобную обувь (лучше надеть сразу),
- дополнительные наличные деньги,
- пустую бутылку для воды,
- желательно взять ветровку.
8.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Дегустация меда
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Доп. услуги (пилинг рыбками, бочка с вином, грязевые ванны, баня)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Новороссийск (забираем с автобусных остановок)Завершение: Новороссийск
- Когда и сколько длится?
- Когда: 8.00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Что взять с собой:
- Одежду для купания и полотенце
- Удобную обувь (лучше надеть сразу)
- Дополнительные наличные деньги
- Пустую бутылку для воды
- Желательно взять ветровку
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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