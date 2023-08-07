Пшадские водопады из Новороссийска

Пешеходный трансфер из Геленджика: до водопада «Борода Черномора» и обратно

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Эта автобусно-пешеходная экскурсия идеально подойдет любителям активного отдыха и экстремальных путешествий! Оригинальность поездки заключается в том, что часть пути туристы преодолевают на грузовых машинах по руслу реки Пшада.

Вы увидите водопад Чаша Любви, родник Наташа, побываете в лечебно-оздоровительном парке отдыха «Инь-Янь», исследуете загадочные дольмены и многое другое!
Пшадские водопады из Новороссийска
Пшадские водопады из Новороссийска
Пшадские водопады из Новороссийска
Пшадские водопады из Новороссийска
Пшадские водопады из Новороссийска
Пшадские водопады из Новороссийска
Пшадские водопады из Новороссийска
Пшадские водопады из Новороссийска
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Водопад Чаша любви
  • Родник Наташа
  • Лечебно-оздоровительный парк отдыха «Инь-Янь»
  • Дольмены
  • Дивномедье
  • Борода Черномора
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа тура:

  • Чаша любви. На автобусе мы доберемся до водопада «Чаша любви» на реке Жане. Существует поверье, что у доставшего со дна водопада камушек будет вечная постоянная любовь. Глубина чаши составляет примерно 3-3,5 м, а получил он свое название из-за того, что его дно выглядит как сердце.
  • Родник Наташа. Здесь можно набрать воды с собой. Для этого вам необходимо захватить с собой тару. Родник находится вблизи часовни Сергея Радонежского и относится к памятникам природы Краснодарского края.
Инь-Янь. Следующая остановка будет в лечебно-оздоровительном парке отдыха «Инь-Янь», где вы сможете прогуляться по дендрарию, в котором более 600 видов насаждений, бесплатные фотозоны. При желании, за дополнительную плату, вы можете посетить:
  • лечебные грязевые ванны;
  • пилинг рыбками;
  • винную бочку.
  • Дольмены. После мы пересядем на ГАЗ-66 и продолжим путь по руслу реки. С брызгамии доберемся к таинственным многовековым дольменам, где можно загадать самые сокровенные желания.
  • Дивномедье. Следующая остановка «Дивномедье». Здесь можно перекусить в кафе под открытым небом. Еда на любой вкус готовится исключительно на костре. В программе — дегустации вина и меда. За небольшую дополнительную плату у вас будет возможность посетить баньку, расположенную в лесу, около которой сооружена купель в горной реке.
  • Борода Черномора. При желании и рассчитывая свои возможности, можно самостоятельно прогуляться до водопада «Борода Черномора» — его высота 12 м, здесь вы можете искупаться. Путь до водопада проходит по каменистой дороге, лучше надеть удобную обувь. Время прогулки — 20-25 минут.

Возьмите с собой:

  • одежду для купания и полотенце,
  • удобную обувь (лучше надеть сразу),
  • дополнительные наличные деньги,
  • пустую бутылку для воды,
  • желательно взять ветровку.

8.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Дегустация меда
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
  • Доп. услуги (пилинг рыбками, бочка с вином, грязевые ванны, баня)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новороссийск (забираем с автобусных остановок)
Завершение: Новороссийск
Когда и сколько длится?
Когда: 8.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой:
  • Одежду для купания и полотенце
  • Удобную обувь (лучше надеть сразу)
  • Дополнительные наличные деньги
  • Пустую бутылку для воды
  • Желательно взять ветровку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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