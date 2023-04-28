Об экскурсии

Этнокомплекс появился в 2009 г. на в районе Лысой горы — здесь в 18 веке высадились первые казаки-переселенцы. Как раз отсюда есть пошла земля кубанская. Это основа основ, точка отсчета, нулевой километр и прочее в том же духе.

С тех пор с весны по осень в музей приезжают десятки тысяч туристов для того, чтобы лучше узнать, как раньше жили казаки. Стоит отметить, что, судя по «Атамани», жили они замечательно. Комплекс находится на берегу залива, к морю уходят четыре улицы. По территории рассыпаны подворья, причем каждое из них — со своим смыслом. Вот вам дом кузнеца, вот дом хлебопека, вот типично казацкий и так далее.

Экспозиция

Музей занимает площадь в 20 га. А ведь здесь есть на что посмотреть: сторожевые вышки, рынок, мост, колодцы, харчевни, церковь, трактир, школа и многое другое. О каждом объекте экскурсоводы могут рассказывать часами. Здесь нет ни одного муляжа, ни одной подделки! Посуда, кружева, вышивка, фотографии, образа, сундуки, люльки, инструменты, брички — все эти вещи хранились в семьях казаков.

Периодически в «Атамани» проводятся большие праздники — фестивали и тематические выставки. Можно попасть на казачью свадьбу. Близким другом жениха или невесты вы не станете, но вас радушно встретят в качестве дорогого гостя. Каждый такой праздник заканчивается байками — невероятными историями, достойными фантазии барона Мюнхгаузена.