В старинную Керчь — из Новороссийска

Автопутешествие по самому восточному городу полуострова

5
1 отзыв
Керчь интересна как своими зрелищными панорамами, так и возрастом (2, 5 тысячи лет.

) — с ней может потягаться только Дербент.

Я расскажу, с чего начался город и какие древности сохранил.

Мы поднимемся на точки с вдохновляющими видами, исследуем локации эпохи греков и турков — и прогуляемся по улицам некогда столицы Боспорского царства.
В старинную Керчь — из Новороссийска
В старинную Керчь — из Новороссийска
В старинную Керчь — из Новороссийска
В старинную Керчь — из Новороссийска
В старинную Керчь — из Новороссийска
В старинную Керчь — из Новороссийска

Что вас ожидает

Ёмко о крае

По пути я поделюсь с вами историей Тамани и Восточного Крыма — увлекательно будет даже детям. Что было и что осталось на территориях со времён Античности? Чем живут люди сейчас? Благодаря чему Керчь выстояла в годы Великой Отечественной войны? За время поездки вы подготовитесь к встрече с городом — прогулка после рассказа будет вдвойне интереснее и осмысленнее.

Керчь: панорамы, древности, мемориалы

Для «правильного» первого впечатления мы поднимемся на гору Митридат, с неё открывается вид на Керчь, море и пролив. После смотровой площадки отправимся к храму Святого Иоанна Предтечи — старейшему на полуострове. Также побываем на территории турецкой крепости XVIII века и доберёмся до самой восточной точки Крыма — мыса Фонарь, откуда видна Тамань и порт Кавказ. Конечной достопримечательностью будут Аджимушкайские каменоломни, место памяти нашим воинам.

Организационные детали

Билеты в Аджимушкайские каменоломни не включены в стоимость — 400 руб. /взрослые, 300 руб. /пенсионеры, 95 руб. /дети 6-16.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
- заеду за вами
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Владимир
Владимир
Добрый день! Меня зовут Владимир, я люблю находить новые необычные места и делиться своими знаниями и открытиями с путешественниками. Информацию преподношу просто, интересно и понятно. Надеюсь на скорую встречу.
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1 реальный отзыв

Д
28 июля 2021
Великолепная экскурсия в Керч! Все очень понравилось! Получили массу отличных впечатлений и знаний! Благодарим и поедем еще раз всенепременно!

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