Что вас ожидает

Ёмко о крае

По пути я поделюсь с вами историей Тамани и Восточного Крыма — увлекательно будет даже детям. Что было и что осталось на территориях со времён Античности? Чем живут люди сейчас? Благодаря чему Керчь выстояла в годы Великой Отечественной войны? За время поездки вы подготовитесь к встрече с городом — прогулка после рассказа будет вдвойне интереснее и осмысленнее.

Керчь: панорамы, древности, мемориалы

Для «правильного» первого впечатления мы поднимемся на гору Митридат, с неё открывается вид на Керчь, море и пролив. После смотровой площадки отправимся к храму Святого Иоанна Предтечи — старейшему на полуострове. Также побываем на территории турецкой крепости XVIII века и доберёмся до самой восточной точки Крыма — мыса Фонарь, откуда видна Тамань и порт Кавказ. Конечной достопримечательностью будут Аджимушкайские каменоломни, место памяти нашим воинам.

Организационные детали

Билеты в Аджимушкайские каменоломни не включены в стоимость — 400 руб. /взрослые, 300 руб. /пенсионеры, 95 руб. /дети 6-16.