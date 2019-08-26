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Открыть самый живописный вулкан Таманского полуострова и ощутить лечебный эффект его грязи

Александр
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Александр – ваш гид
В путешествии вы оцените красоту щедрой российской житницы, рассмотрите впечатляющий вулкан Шуго и узнаете, какие легенды сложили о нем местные народы.

Прокатитесь по полям, лесам и холмам на коне — чисто как кубанские казаки! Получите море удовольствия от купания в грязевых ваннах и отведаете травяной чай с вареньем.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Новороссийск
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка

Что вас ожидает

Живописная дорога к вулкану и катание на лошадках
Природная достопримечательность, к которой вы отправитесь, находится всего в 60 км от Новороссийска. По пути к вулкану вы проедете Верхнебаканскую, Натухаевскую и Гостагаевскую станицы. Проезжая мимо бескрайних полей, садов, виноградников, бахчи и водоемов, вы познакомитесь поближе с житницей Кубанью и узнаете, как живет наш щедрый край. Через час свернете с шоссе на грунтовую дорогу и окажетесь на ферме, где живут прекрасные и послушные лошади. Если захотите, вы сможете проделать остаток пути верхом на коне (5 км по полям, лесам и холмам, 40-60 минут в пути).

Самый впечатляющий вулкан Таманского полуострова
Еще немного — и перед вами предстанет долгожданный грязевый вулкан Шуго. Я объясню, почему адыги его называют Шыго уашх, а кубанские казаки — Гнилой горой на Шуге. Расскажу легенду о возникновении вулкана и черкесском ауле. А вы сможете исследовать причудливое образование, которое есть в любом путеводителе Тамани, Кубани, Северного Кавказа. Рассмотрите чашу с голубоватой грязью, кратеры, глинистые массы и паутинки трещин — чем не лунный пейзаж! Узнаете, как часто происходят извержения и что за собой влекут.

Целебные грязевые ванны
Известно, что натуральная лечебная грязь — великолепное средство для поддержания здоровья. На экскурсии у вас будет время, чтобы оценить пользу грязи Шуго. Я расскажу об особенностях ее состава и сферах применения. Вы сможете покататься на горках, испытать душ шарко и искупаться в специальных бассейнах с поручнями и ограждениями, наполненных ценной субстанцией. Кроме пользы, это еще и очень весело! После процедур вы сможете продегустировать местные варенья и выпить чай, заваренный на травах, а также перекусить в недорогом и очень уютном кафе с хорошей кухней.

Обратно можно выехать сразу на машине, а можно на лошадках вернуться до фермы и уже там пересесть в автомобиль.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Мы приедем за вами в отель или в заранее обусловленное место.
  • Дополнительно оплачивается вход на территорию вулкана (350 р/взрослого, дети до 5 лет бесплатно).
  • Катание на лошадях: 1000 руб./человека.
  • Лошади очень послушные, поэтому кататься и управлять ими смогут даже дети!
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка
Вулкан Шуго, грязевые ванны и конная прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Новороссийск.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Александр. Я провожу экскурсии более 5 лет. С радостью покажу вам самые интересные места Краснодарского края и расскажу о них любопытные факты. До скорой встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

26 августа 2019
Александр - наш гид, все время до экскурсии оставался на связи, готов был подстраиваться под место встречи, удобное нам. Кроме обширных знаний о местных достопримечательностях, оказался еще и человеком с интересной судьбой и обширными знакомствами)) Ни одной секунды не оставлял нас скучать, делясь своими впечатлениями и комментируя маршрут по ходу движения. Сама экскурсия носила меньше исторический или образовательный характер, но позволила увидеть потрясающе живописные и пока не достаточно известные туристам места. Кроме самого чуда природы -грязевого вулкана, где, кстати, предоставил "сколько хотите" времени, завез в калмыцкое становище с кумысом и верблюдами. В качестве бонуса "за наш покладистый характер" завез в "Додо-парк" - ждал нас, пока не нагулялись. Дал массу советов "безвозмездно, то есть даром", о том куда съездить и что еще посетить. Если бы времени было побольше, обязательно поехали бы с Александром и дальше осваивать окрестные красоты, тем более ему всегда есть, что предложить. Низкий поклон!

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