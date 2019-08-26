Что вас ожидает

Живописная дорога к вулкану и катание на лошадках

Природная достопримечательность, к которой вы отправитесь, находится всего в 60 км от Новороссийска. По пути к вулкану вы проедете Верхнебаканскую, Натухаевскую и Гостагаевскую станицы. Проезжая мимо бескрайних полей, садов, виноградников, бахчи и водоемов, вы познакомитесь поближе с житницей Кубанью и узнаете, как живет наш щедрый край. Через час свернете с шоссе на грунтовую дорогу и окажетесь на ферме, где живут прекрасные и послушные лошади. Если захотите, вы сможете проделать остаток пути верхом на коне (5 км по полям, лесам и холмам, 40-60 минут в пути).

Самый впечатляющий вулкан Таманского полуострова

Еще немного — и перед вами предстанет долгожданный грязевый вулкан Шуго. Я объясню, почему адыги его называют Шыго уашх, а кубанские казаки — Гнилой горой на Шуге. Расскажу легенду о возникновении вулкана и черкесском ауле. А вы сможете исследовать причудливое образование, которое есть в любом путеводителе Тамани, Кубани, Северного Кавказа. Рассмотрите чашу с голубоватой грязью, кратеры, глинистые массы и паутинки трещин — чем не лунный пейзаж! Узнаете, как часто происходят извержения и что за собой влекут.

Целебные грязевые ванны

Известно, что натуральная лечебная грязь — великолепное средство для поддержания здоровья. На экскурсии у вас будет время, чтобы оценить пользу грязи Шуго. Я расскажу об особенностях ее состава и сферах применения. Вы сможете покататься на горках, испытать душ шарко и искупаться в специальных бассейнах с поручнями и ограждениями, наполненных ценной субстанцией. Кроме пользы, это еще и очень весело! После процедур вы сможете продегустировать местные варенья и выпить чай, заваренный на травах, а также перекусить в недорогом и очень уютном кафе с хорошей кухней.

Обратно можно выехать сразу на машине, а можно на лошадках вернуться до фермы и уже там пересесть в автомобиль.