Выходные 3 дня Абхазия + Сочи

Трехдневное путешествие на комфортабельном автобусе: Новый Афон

Трехдневное путешествие на комфортабельном автобусе: Новый Афон, Сухум и Гагры, Пицунда, пещеры и ущелья, озера и водопады, а также другие интересные места Абхазии. И прогулка по центру города Сочи.
Выходные 3 дня Абхазия + Сочи
Выходные 3 дня Абхазия + Сочи
Выходные 3 дня Абхазия + Сочи
Выходные 3 дня Абхазия + Сочи
Выходные 3 дня Абхазия + Сочи
Выходные 3 дня Абхазия + Сочи
Ближайшие даты:
3
ноя

Что вас ожидает 🤩

  • Дача Сталина
  • Гагры — Колоннада, парк, ресторан Гагрипш
  • Рицинский национальный парк — Голубое озеро, Каменный мешок, озеро Рица
  • Набережная Пицунда
  • Набережная Сухум
  • Новый Афон — пещера, монастырь, водопад, храм
  • Лыхны — поляна, древний храм
  • Сочи — Олимпийский городок (обзорно), набережная Сочи (свободное время)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа тура:

  • Отправление 3 ноября — сбор экскурсантов и выезд из Новороссийска 21:00.
  • Ночной переезд до границы с Абхазией около 9 часов до границе с 2-3 остановками.
  • 1й день — 4 ноября.
  • Переход Российско-абхазской границы (открыта только для граждан с паспортом РФ, Беларусь) ранним утром.
Начало знакомства с Абхазией: «ГАГРА — Курортный Рай Западной Абхазии»
Экскурсия по даче Сталина на Холодной речке (по желанию, оплата самостоятельно 200р)
Поселение в гостиницу. Свободное время 2-3 часа. Завтрак.
Экскурсия в Бзыпское ущелье, посещение винного подвала хозяйства «Хуапская Долина» и горной пасеки «Медовый двор». Дегустация. (бесплатно)
Экскурсия: «Через Гегское ущелье в сказочный Юпшарский каньон».
Остановка в ущелье «Каменный Мешок» и на «Голубом озере».
Экскурсия про «Рицинский национальный природный парк» (проезд в Рицинский парк 700р — оплата обязательна)
Остановка на набережной озера РИЦА — свободное время

Спуск к Батумскому шоссе

Экскурсия по Пицунде: Прогулка по курортному городку и роще пицундской сосны к набережной.
Отдых на набережной Пицунды. Ужин.
Возвращение в гостиницу.

2-й день - 5 ноября

Завтрак в столовой.
Экскурсия из Гагры в Гудаутский район Абхазии.
Остановка в селе ЛЫХНЫ — древней столицы Абхазии: посещение Храма 8 века, руины княжеского дворца 16 столетия, поляна Лыхнашта.
Переезд в СУХУМ — по пути знакомство с г. Гудаута и окрестностями Нового Афона.
Обзорная экскурсия по Сухуму — прогулка по набережной.
Переезд в НОВЫЙ АФОН.
Экскурсия в Мужской православный Монастырь — посещение Собора Св. Пантелеймона.
Посещение Храма Симона Кананита 8 века и водопада в ущелье Псырдсха.
Экскурсия в Новоафонскую пещеру (по желанию, оплата самостоятельно 700р)
Дегустация вин и посещение рынка.

3-й день — 6 ноября

Подъем, освобождение номеров.
Завтрак.
Экскурсии по Старой Гагре: Парк, Ресторан «Гагрипш», Колоннада
Переезд на границу.
Экскурсия по Большому СОЧИ (Олимпийский парк, Адлер, Мацеста, Хоста, Сочи Центр)

Остановка в центре города (свободное время)

Ночной переезд в Анапу.
Возвращение в Анапу 7 ноября, примерно к 7 утра.
Экскурсия 4 ночи 3 дня.
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, места проживания и/или замену на равнозначные, сохраняя программу в целом.
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, места проживания и/или замену на равнозначные, сохраняя программу в целом.
*Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, места проживания и/или замену на равнозначные, сохраняя программу в целом.

только 3 ноября, четверг в 21:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание в гостинице 2 ночи
  • Эко сбор
  • Страховка пассажира
Что не входит
  • Дача Сталина — 200р (по желанию)
  • Рицинский парк — 700 р (обязательно)
  • Новоафонская пещера — 700 руб. (по желанию)
  • Питание в кафе и столовых (средний чек 500-800 руб.)
  • Сувениры, мёд, сыр и другие вкусности
Место начала и завершения?
Новороссийск
Когда и сколько длится?
Когда: только 3 ноября, четверг в 21:00
Экскурсия длится около 2 дней 22 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Спасибо, что забронировали экскурсию у нас.
  • В ближайшее время свяжемся с вами в ВатсАп или позвоним по номеру который вы оставили.
  • ПАМЯТКА ТУРИСТА
  • ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
  • Паспорт (граница открыта только для граждан с паспортом РФ, Беларусь, ЛНР, ДНР)
  • Детям свидетельство о рождении если с родителями
  • Если ребенок без родителей, то доверенность на сопровождающего для выезда в Абхазию
  • Страховой медицинский полис
  • Наличные деньги
  • ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
  • Для комфортного путешествия: подголовник, плед, питьевую воду, термос с чаем, перекус, переносной аккумулятор для зарядки, фотоаппарат.
  • Из вещей: удобную обувь (без каблуков), кофту, купальник, дождевик, солнцезащитные очки, головной убор – смотря по прогнозу и по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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