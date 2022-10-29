Программа тура:

Отправление 3 ноября — сбор экскурсантов и выезд из Новороссийска 21:00.

Ночной переезд до границы с Абхазией около 9 часов до границе с 2-3 остановками.

1й день — 4 ноября.

Переход Российско-абхазской границы (открыта только для граждан с паспортом РФ, Беларусь) ранним утром.

Начало знакомства с Абхазией: «ГАГРА — Курортный Рай Западной Абхазии»

Экскурсия по даче Сталина на Холодной речке (по желанию, оплата самостоятельно 200р)

Поселение в гостиницу. Свободное время 2-3 часа. Завтрак.

Экскурсия в Бзыпское ущелье, посещение винного подвала хозяйства «Хуапская Долина» и горной пасеки «Медовый двор». Дегустация. (бесплатно)

Экскурсия: «Через Гегское ущелье в сказочный Юпшарский каньон».

Остановка в ущелье «Каменный Мешок» и на «Голубом озере».

Экскурсия про «Рицинский национальный природный парк» (проезд в Рицинский парк 700р — оплата обязательна)

Остановка на набережной озера РИЦА — свободное время

Спуск к Батумскому шоссе

Экскурсия по Пицунде: Прогулка по курортному городку и роще пицундской сосны к набережной.

Отдых на набережной Пицунды. Ужин.

Возвращение в гостиницу.

2-й день - 5 ноября

Завтрак в столовой.

Экскурсия из Гагры в Гудаутский район Абхазии.

Остановка в селе ЛЫХНЫ — древней столицы Абхазии: посещение Храма 8 века, руины княжеского дворца 16 столетия, поляна Лыхнашта.

Переезд в СУХУМ — по пути знакомство с г. Гудаута и окрестностями Нового Афона.

Обзорная экскурсия по Сухуму — прогулка по набережной.

Переезд в НОВЫЙ АФОН.

Экскурсия в Мужской православный Монастырь — посещение Собора Св. Пантелеймона.

Посещение Храма Симона Кананита 8 века и водопада в ущелье Псырдсха.

Экскурсия в Новоафонскую пещеру (по желанию, оплата самостоятельно 700р)

Дегустация вин и посещение рынка.

3-й день — 6 ноября

Подъем, освобождение номеров.

Завтрак.

Экскурсии по Старой Гагре: Парк, Ресторан «Гагрипш», Колоннада

Переезд на границу.

Экскурсия по Большому СОЧИ (Олимпийский парк, Адлер, Мацеста, Хоста, Сочи Центр)

Остановка в центре города (свободное время)

Ночной переезд в Анапу.

Возвращение в Анапу 7 ноября, примерно к 7 утра.

Экскурсия 4 ночи 3 дня.

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, места проживания и/или замену на равнозначные, сохраняя программу в целом.

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, места проживания и/или замену на равнозначные, сохраняя программу в целом.

*Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, места проживания и/или замену на равнозначные, сохраняя программу в целом.