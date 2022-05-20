Что вас ждет:

Дюльбер

Дюльбер — один из красивейших дворцов Крыма, построенный в восточном стиле, расположенный в курортном поселке Кореиз. Ближайший дворец с серебристыми куполами, причудливым восточным декором и арабской надписью над входом: «Да благословит Аллах входящего». Дюльбер (в переводе с тюркского — «прекрасный») — имение великого князя Петра Николаевича (внука императора Николая I). Построенный в середине 90-х годов XIX века.

Прогуляетесь по набережной Ялты.

Конечно увидите визитную карточку Крыма — замок Ласточкино гнездо.

Гора Ай-Петри

Для подъема на гору Ай-Петри мы воспользуемся канатной дорогой Мисхор-Ай-Петри: Вы с комфортом подниметесь на высоту более километра и окажетесь на обзорной площадке. Последний участок этой канатной дороги известен во всем мире: кабинка едет по уникальному безопорному пролёту длиной 1670 м. На этом отрезке пути вид из окна вагончика больше напоминает пейзаж из иллюминатора. Всё кажется маленьким, точно игрушечным: дома и деревья, корабли и высокие скалы. Подъем длится всего 15 минут, однако за это короткое время Вы получите массу незабываемых эмоций!