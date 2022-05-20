Дюльбер — один из красивейших дворцов Крыма, построенный в восточном стиле, расположенный в курортном поселке Кореиз. Ближайший дворец с серебристыми куполами, причудливым восточным декором и арабской надписью над входом: «Да благословит Аллах входящего». Дюльбер (в переводе с тюркского — «прекрасный») — имение великого князя Петра Николаевича (внука императора Николая I). Построенный в середине 90-х годов XIX века.
Прогуляетесь по набережной Ялты.
Конечно увидите визитную карточку Крыма — замок Ласточкино гнездо.
Гора Ай-Петри
Для подъема на гору Ай-Петри мы воспользуемся канатной дорогой Мисхор-Ай-Петри: Вы с комфортом подниметесь на высоту более километра и окажетесь на обзорной площадке. Последний участок этой канатной дороги известен во всем мире: кабинка едет по уникальному безопорному пролёту длиной 1670 м. На этом отрезке пути вид из окна вагончика больше напоминает пейзаж из иллюминатора. Всё кажется маленьким, точно игрушечным: дома и деревья, корабли и высокие скалы. Подъем длится всего 15 минут, однако за это короткое время Вы получите массу незабываемых эмоций!
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер на автобусе туристического класса
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Дополнительно оплачивается (по желанию):
Подъем на Ай-Петри 400 руб. (в один конец)
Дворец Дюльбер 400 руб. /200 руб.
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новороссийск, ГМ Магнит, ул. Мира, 1, 05:00
Завершение: Новороссийск
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Новороссийске
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