Ялта, Ай-Петри, Дворец Дюльбер и Ласточкино гнездо

Вы посетите красивейший дворец Дюльбер

Вы посетите красивейший дворец Дюльбер.

Прогуляетесь по набережной Ялты.

Увидите визитную карточку Крыма — замок Ласточкино гнездо.

Подниметесь на гору Ай-Петри, где полюбуетесь великолепными видами.
Ялта, Ай-Петри, Дворец Дюльбер и Ласточкино гнездо
Ялта, Ай-Петри, Дворец Дюльбер и Ласточкино гнездо
Ялта, Ай-Петри, Дворец Дюльбер и Ласточкино гнездо
Ялта, Ай-Петри, Дворец Дюльбер и Ласточкино гнездо
Ялта, Ай-Петри, Дворец Дюльбер и Ласточкино гнездо
Ялта, Ай-Петри, Дворец Дюльбер и Ласточкино гнездо

Что вас ожидает 🤩

  • Ласточкино гнездо
  • Набережная
  • Ай-Петри
  • Дворец Дюльбер

Что вас ждет:

Дюльбер

Дюльбер — один из красивейших дворцов Крыма, построенный в восточном стиле, расположенный в курортном поселке Кореиз. Ближайший дворец с серебристыми куполами, причудливым восточным декором и арабской надписью над входом: «Да благословит Аллах входящего». Дюльбер (в переводе с тюркского — «прекрасный») — имение великого князя Петра Николаевича (внука императора Николая I). Построенный в середине 90-х годов XIX века.
Прогуляетесь по набережной Ялты.
Конечно увидите визитную карточку Крыма — замок Ласточкино гнездо.

Гора Ай-Петри

Для подъема на гору Ай-Петри мы воспользуемся канатной дорогой Мисхор-Ай-Петри: Вы с комфортом подниметесь на высоту более километра и окажетесь на обзорной площадке. Последний участок этой канатной дороги известен во всем мире: кабинка едет по уникальному безопорному пролёту длиной 1670 м. На этом отрезке пути вид из окна вагончика больше напоминает пейзаж из иллюминатора. Всё кажется маленьким, точно игрушечным: дома и деревья, корабли и высокие скалы. Подъем длится всего 15 минут, однако за это короткое время Вы получите массу незабываемых эмоций!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на автобусе туристического класса
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается (по желанию):
  • Подъем на Ай-Петри 400 руб. (в один конец)
  • Дворец Дюльбер 400 руб. /200 руб.
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новороссийск, ГМ Магнит, ул. Мира, 1, 05:00
Завершение: Новороссийск
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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