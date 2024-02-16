Приглашаем вас в насыщенный двухдневный тур по красотам сказочного Домбая.
Вы попадете в уникальный горнолыжный курорт и природный заповедник, где можно отдохнуть и телом, и душой.
Вы попадете в уникальный горнолыжный курорт и природный заповедник, где можно отдохнуть и телом, и душой.
Ближайшие даты:
16
фев
фев
Что вас ожидает:
- Домбай
- Джамагадское ущелье
- Туманлы-Кёль (Туманное озеро)
- Скалы, поросшие мхом
- Огромные валуны
- Высокие пихты
- Горная река с бирюзовой водой
Описание
Активный отдых, фантастические виды, свежий горный воздух, нарзанные источники, любопытные факты о местах и много другое – ждет вас в рамках нашего тура! Программа тура размещена ниже. Знакомьтесь! Важно знать:
- детали гид сообщит после бронирования;
- тайминг активностей по маршруту указан ориентировочный и может быть изменен в соответствии с погодными условиями или ситуацией на дорогах.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице
- Трансфер (комфортабельный автобус)
- Транспортная страховка
- Экскурсионное обслуживание
- Два завтрака
- Что не входит
- Джиппинг (1400 рублей)
- Канатная дорога (700-1600 рублей)
- Комплексный обед (на обратном пути, 600 рублей)
- Место начала и завершения?
- Новороссийск, по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.