Риал Т. – Гид из Новороссийска

Золотые ворота Крыма - прибрежная скала, напоминающая арку.



Она находится неподалеку от потухшего вулкана Кара-Даг.



Это легендарные места, о которых ходит множество историй.



На этой экскурсии 🧭 мы увидим Золотые ворота и Кара-Даг с моря 🌊.



Также посетим Коктебель, Судак, Новый Свет и Феодосию.