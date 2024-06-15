Гастрономический яхтинг по Чёрному морю: 4 винодельни, деликатесы и рыбалка

Отправиться во вкусное морское странствие из Новороссийска и попробовать себя в роли яхтсмена
Море, паруса, деликатесы, вино, солнце — вот он отпуск мечты! Можно целыми днями загорать на борту, наслаждаясь мидиями, устрицами и блюдами из свежепойманной рыбки. К тому же вас ждут ежедневные
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дегустации и более 10 сортов местного вина.

Увидим тянущиеся вдаль виноградники, посетим улиточную ферму, искупаемся в диких бухтах и отдохнём на побережье в Большом Утрише.

Всех интересующихся яхтингом капитан обучит основам управления судном, покажет, как ставить паруса, и поделится морскими байками. Тур возможно провести только для вашей компании.

Гастрономический яхтинг по Чёрному морю: 4 винодельни, деликатесы и рыбалка
Гастрономический яхтинг по Чёрному морю: 4 винодельни, деликатесы и рыбалка
Гастрономический яхтинг по Чёрному морю: 4 винодельни, деликатесы и рыбалка
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой удобную одежду, утеплённую для прохладных вечеров, купальные принадлежности, крем от солнца, солнцезащитные очки, личную аптечку.

Тур проходит в групповом формате (если вы не забронировали полностью всю яхту на 4-6 человек).

Проживание. На современной парусной яхте «Морьянка» в 2-местных каютах. На борту 2 санузла (туалет, душ, раковина). Есть кухня и места отдыха. Вместимость — 6 человек.

Питание. Включён приветственный фуршет на борту с шампанским и фруктами, 4 дегустации на винодельнях с закусками, 2 подарочных ужина в ресторане и усадьбе, дегустация мидий и устриц с шампанским. Дополнительно оплачиваются продукты на борт, готовим сами. Будет возможность посещать кафе на стоянках и готовить морской улов (на борту есть удочки и рыболовные снасти).

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на борт

С 15:00 начинается заселение на яхту. Мы встретим вас на причале в Новороссийске, разместим в каютах, проведём экскурсию по нашему судну. Познакомимся за фуршетом с шампанским и фруктами. Если позволит погода, выйдем на яхте в море в бухту, где сможем искупаться.

В 19:00 начнётся брифинг. Проговорим маршрут, обсудим планы. Сходим в магазин за продуктами и приготовим ужин, за которым капитан поделится морскими байками.

Добро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на борт
2 день

Сухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в Геленджике

В 9:00 выходим в море. Сегодня будем идти вдоль начала Кавказского хребта. Позавтракаем в пути, любуясь водными просторами со всех сторон.

Совсем скоро увидим сухогруз «Рио», недалеко от которого встанем на якорную стоянку и искупаемся. Отдохнув, продолжим путь до Голубой бухты. По дороге желающие могут принять участие в управлении яхтой и установке парусов. Каждый день есть большая вероятность встретить дельфинов. В бухте приготовим обед и насладимся корабельной кухней.

Следующая точка маршрута — Геленджик. Отправимся на винодельню «Шато де Талю», где продегустируем благородный напиток в формате игры. Местное вино напоминает французское, а сама винодельня переносит архитектурой и атмосферой прямиком в пригород Парижа. Полюбуемся тянущимися полями, панорамным видом моря и насладимся изысканным вкусом и ароматом.

Сухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в ГеленджикеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в ГеленджикеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в ГеленджикеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в ГеленджикеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в ГеленджикеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в Геленджике
3 день

Отдых на борту, скала Парус и дегустация на винодельне в Новороссийске

Сегодня нас ждёт длительный переход через село Дивноморское в Новороссийск. Вдоволь насладимся панорамами моря, почувствуем себя яхтсменами, накупаемся недалеко от скалы Парус и пришвартуемся в яхт-клубе.

Вечером посетим винодельню «Мысхако», одно из старейших предприятий страны. Увидим, как производят вино, и попробуем 8 сортов с гастрономическим сетом.

Отдых на борту, скала Парус и дегустация на винодельне в НовороссийскеОтдых на борту, скала Парус и дегустация на винодельне в НовороссийскеОтдых на борту, скала Парус и дегустация на винодельне в НовороссийскеОтдых на борту, скала Парус и дегустация на винодельне в НовороссийскеОтдых на борту, скала Парус и дегустация на винодельне в НовороссийскеОтдых на борту, скала Парус и дегустация на винодельне в НовороссийскеОтдых на борту, скала Парус и дегустация на винодельне в Новороссийске
4 день

Морские просторы, дегустация на винодельне, улиточная ферма и ужин в ресторане

Весь день посвятим отдыху, купанию в живописных бухтах и рыбалке. Дойдём на яхте до села Широкая Балка, встанем на якорную стоянку и насладимся тихими безлюдными местами. Ближе к вечеру вернёмся в Новороссийск.

Продолжим знакомиться с локальными винами в «Шато Пино», где виноградники растут на склонах горы Колдун. Помимо винодельни здесь есть улиточная ферма, на которую мы тоже обязательно заглянем. Попробуем 6 сортов терпкого напитка, включая премиальную линейку, и отведаем запечённых улиток в соусах двух видов. В подарок от организатора — ужин в ресторане при винодельне.

Морские просторы, дегустация на винодельне, улиточная ферма и ужин в ресторанеМорские просторы, дегустация на винодельне, улиточная ферма и ужин в ресторанеМорские просторы, дегустация на винодельне, улиточная ферма и ужин в ресторанеМорские просторы, дегустация на винодельне, улиточная ферма и ужин в ресторанеМорские просторы, дегустация на винодельне, улиточная ферма и ужин в ресторанеМорские просторы, дегустация на винодельне, улиточная ферма и ужин в ресторане
5 день

Большой Утриш и деликатесы

Переместимся в село Большой Утриш, где находится и одноимённый заказник. В пути будем почти весь день, обедаем на борту.

Закат встретим на побережье под дегустацию устриц и мидий с шампанским. Желающие выберут развлечение на свой вкус: посещение дельфинария, аквариума или устричной фермы. Любители морских деликатесов смогут приобрести у рыбаков барабульку.

Большой Утриш и деликатесыБольшой Утриш и деликатесыБольшой Утриш и деликатесыБольшой Утриш и деликатесыБольшой Утриш и деликатесыБольшой Утриш и деликатесыБольшой Утриш и деликатесыБольшой Утриш и деликатесы
6 день

Путь до Анапы, дегустация и ужин в усадьбе

Держим курс на Анапу! Отточим навыки управления яхтой в пути, насладимся приятным ветерком и морскими пейзажами, позагораем и сделаем эффектные фотографии на память. Совсем скоро пришвартуемся в порту Анапы. Отправимся на винную дегустацию и ужин в усадьбу «Семигорье».

Далее вы самостоятельно решите, чем хотите заняться. В городе много развлечений на любой вкус. В 22:00 включаются поющие фонтаны.

Путь до Анапы, дегустация и ужин в усадьбеПуть до Анапы, дегустация и ужин в усадьбеПуть до Анапы, дегустация и ужин в усадьбеПуть до Анапы, дегустация и ужин в усадьбеПуть до Анапы, дегустация и ужин в усадьбеПуть до Анапы, дегустация и ужин в усадьбе
7 день

Возвращение в Новороссийск

Сегодня отправимся обратно в Новороссийск. По пути постараемся поймать рыбу на обед. Сделаем остановку для купания.

Ближе к 17:00 пришвартуемся в городе. Устроим прощальный ужин, за которым поделимся впечатлениями.

Возвращение в НовороссийскВозвращение в НовороссийскВозвращение в НовороссийскВозвращение в НовороссийскВозвращение в НовороссийскВозвращение в Новороссийск
8 день

Финиш

Позавтракаем в 8:00, после чего выезжаем из кают и прощаемся. Закончится морское приключение на причале в Новороссийске.

ФинишФинишФиниш

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Низкий сезон (11.05.-08.06.)73 500 ₽
Средний сезон (08.06.-13.07. и 31.08.-29.09.)79 900 ₽
Высокий сезон (13.07.-31.08.)84 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на яхте
  • Топливо, оплата стоянок в портах
  • Пользование кухней
  • Приветственный фуршет на борту
  • 4 дегустации на винодельнях с закусками
  • 2 ужина в ресторане и усадьбе
  • Дегустация мидий и устриц с шампанским
  • Посещение улиточной фермы
  • Работа капитана
  • Удочки и рыболовные снасти
  • Возможно проведение тура только для вашей компании от 4 до 6 человек
  • Возможно отказаться от береговой программы (экскурсии, дегустации, ужины). Цена за тур составит: 52 900 руб. в низкий сезон, 59 400 руб. в средний сезон и 64 000 руб. в высокий сезон
Что не входит в цену
  • Билеты до Новороссийска и обратно в ваш город
  • Еда и напитки
  • Развлечения в Большом Утрише (дельфинарий, аквариум)
  • Развлечения в Анапе (аквапарк, дельфинарий, океанариум)
  • Обратите внимание, стоимость тура зависит от сезона: 73 500 руб. в низкий сезон (11.05.-08.06.), 79 900 руб. в средний сезон (08.06.-13.07. и 31.08.-29.09.), 84 500 руб. в высокий сезон (13.07.-31.08.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Новороссийск, причал (точное нахождение яхты вы получите перед туром), 15:00
Завершение: Г. Новороссийск, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Новороссийска

ИндивидуальныеГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеРечные прогулкиРыбалкаПрирода и пейзажиЖивотныеВинодельниВсе турыДегустационные турыПопулярные местаШато де ТалюГеленджикская бухта

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