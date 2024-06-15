Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой удобную одежду, утеплённую для прохладных вечеров, купальные принадлежности, крем от солнца, солнцезащитные очки, личную аптечку.
Тур проходит в групповом формате (если вы не забронировали полностью всю яхту на 4-6 человек).
Проживание. На современной парусной яхте «Морьянка» в 2-местных каютах. На борту 2 санузла (туалет, душ, раковина). Есть кухня и места отдыха. Вместимость — 6 человек.
Питание. Включён приветственный фуршет на борту с шампанским и фруктами, 4 дегустации на винодельнях с закусками, 2 подарочных ужина в ресторане и усадьбе, дегустация мидий и устриц с шампанским. Дополнительно оплачиваются продукты на борт, готовим сами. Будет возможность посещать кафе на стоянках и готовить морской улов (на борту есть удочки и рыболовные снасти).
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на борт
С 15:00 начинается заселение на яхту. Мы встретим вас на причале в Новороссийске, разместим в каютах, проведём экскурсию по нашему судну. Познакомимся за фуршетом с шампанским и фруктами. Если позволит погода, выйдем на яхте в море в бухту, где сможем искупаться.
В 19:00 начнётся брифинг. Проговорим маршрут, обсудим планы. Сходим в магазин за продуктами и приготовим ужин, за которым капитан поделится морскими байками.
Сухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в Геленджике
В 9:00 выходим в море. Сегодня будем идти вдоль начала Кавказского хребта. Позавтракаем в пути, любуясь водными просторами со всех сторон.
Совсем скоро увидим сухогруз «Рио», недалеко от которого встанем на якорную стоянку и искупаемся. Отдохнув, продолжим путь до Голубой бухты. По дороге желающие могут принять участие в управлении яхтой и установке парусов. Каждый день есть большая вероятность встретить дельфинов. В бухте приготовим обед и насладимся корабельной кухней.
Следующая точка маршрута — Геленджик. Отправимся на винодельню «Шато де Талю», где продегустируем благородный напиток в формате игры. Местное вино напоминает французское, а сама винодельня переносит архитектурой и атмосферой прямиком в пригород Парижа. Полюбуемся тянущимися полями, панорамным видом моря и насладимся изысканным вкусом и ароматом.
Отдых на борту, скала Парус и дегустация на винодельне в Новороссийске
Сегодня нас ждёт длительный переход через село Дивноморское в Новороссийск. Вдоволь насладимся панорамами моря, почувствуем себя яхтсменами, накупаемся недалеко от скалы Парус и пришвартуемся в яхт-клубе.
Вечером посетим винодельню «Мысхако», одно из старейших предприятий страны. Увидим, как производят вино, и попробуем 8 сортов с гастрономическим сетом.
Морские просторы, дегустация на винодельне, улиточная ферма и ужин в ресторане
Весь день посвятим отдыху, купанию в живописных бухтах и рыбалке. Дойдём на яхте до села Широкая Балка, встанем на якорную стоянку и насладимся тихими безлюдными местами. Ближе к вечеру вернёмся в Новороссийск.
Продолжим знакомиться с локальными винами в «Шато Пино», где виноградники растут на склонах горы Колдун. Помимо винодельни здесь есть улиточная ферма, на которую мы тоже обязательно заглянем. Попробуем 6 сортов терпкого напитка, включая премиальную линейку, и отведаем запечённых улиток в соусах двух видов. В подарок от организатора — ужин в ресторане при винодельне.
Большой Утриш и деликатесы
Переместимся в село Большой Утриш, где находится и одноимённый заказник. В пути будем почти весь день, обедаем на борту.
Закат встретим на побережье под дегустацию устриц и мидий с шампанским. Желающие выберут развлечение на свой вкус: посещение дельфинария, аквариума или устричной фермы. Любители морских деликатесов смогут приобрести у рыбаков барабульку.
Путь до Анапы, дегустация и ужин в усадьбе
Держим курс на Анапу! Отточим навыки управления яхтой в пути, насладимся приятным ветерком и морскими пейзажами, позагораем и сделаем эффектные фотографии на память. Совсем скоро пришвартуемся в порту Анапы. Отправимся на винную дегустацию и ужин в усадьбу «Семигорье».
Далее вы самостоятельно решите, чем хотите заняться. В городе много развлечений на любой вкус. В 22:00 включаются поющие фонтаны.
Возвращение в Новороссийск
Сегодня отправимся обратно в Новороссийск. По пути постараемся поймать рыбу на обед. Сделаем остановку для купания.
Ближе к 17:00 пришвартуемся в городе. Устроим прощальный ужин, за которым поделимся впечатлениями.
Финиш
Позавтракаем в 8:00, после чего выезжаем из кают и прощаемся. Закончится морское приключение на причале в Новороссийске.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Низкий сезон (11.05.-08.06.)
|73 500 ₽
|Средний сезон (08.06.-13.07. и 31.08.-29.09.)
|79 900 ₽
|Высокий сезон (13.07.-31.08.)
|84 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на яхте
- Топливо, оплата стоянок в портах
- Пользование кухней
- Приветственный фуршет на борту
- 4 дегустации на винодельнях с закусками
- 2 ужина в ресторане и усадьбе
- Дегустация мидий и устриц с шампанским
- Посещение улиточной фермы
- Работа капитана
- Удочки и рыболовные снасти
- Возможно проведение тура только для вашей компании от 4 до 6 человек
- Возможно отказаться от береговой программы (экскурсии, дегустации, ужины). Цена за тур составит: 52 900 руб. в низкий сезон, 59 400 руб. в средний сезон и 64 000 руб. в высокий сезон
Что не входит в цену
- Билеты до Новороссийска и обратно в ваш город
- Еда и напитки
- Развлечения в Большом Утрише (дельфинарий, аквариум)
- Развлечения в Анапе (аквапарк, дельфинарий, океанариум)
- Обратите внимание, стоимость тура зависит от сезона: 73 500 руб. в низкий сезон (11.05.-08.06.), 79 900 руб. в средний сезон (08.06.-13.07. и 31.08.-29.09.), 84 500 руб. в высокий сезон (13.07.-31.08.)