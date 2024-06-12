Рекомендуем взять с собой удобную одежду, утеплённую для прохладных вечеров, купальные принадлежности, крем от солнца, солнцезащитные очки, личную аптечку.

Тур проходит в групповом формате (если вы не забронировали полностью всю яхту на 4-6 человек).

Проживание. На современной парусной яхте «Морьянка» в 2-местных каютах. На борту 2 санузла (туалет, душ, раковина). Есть кухня и места отдыха. Вместимость — 6 человек.

Питание. Включён приветственный фуршет на борту с шампанским и фруктами, 2 дегустации на винодельнях. Дополнительно оплачиваются продукты на борт, готовим сами. Ежедневно будет возможность посещать кафе на стоянках и готовить морской улов (на борту есть удочки и рыболовные снасти).

Дети. С любого возраста.