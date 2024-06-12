Посетим по пути 2 винодельни, где продегустируем благородный напиток, увидим сухогруз «Рио» и накупаемся в Чёрном море. Порыбачим с борта, приготовим улов и насладимся закатами с воды. Опытный капитан обучит всех желающих установке парусов и управлению яхтой. Путешествие проходит в мини-группе, возможно организовать только для вашей компании.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой удобную одежду, утеплённую для прохладных вечеров, купальные принадлежности, крем от солнца, солнцезащитные очки, личную аптечку.
Тур проходит в групповом формате (если вы не забронировали полностью всю яхту на 4-6 человек).
Проживание. На современной парусной яхте «Морьянка» в 2-местных каютах. На борту 2 санузла (туалет, душ, раковина). Есть кухня и места отдыха. Вместимость — 6 человек.
Питание. Включён приветственный фуршет на борту с шампанским и фруктами, 2 дегустации на винодельнях. Дополнительно оплачиваются продукты на борт, готовим сами. Ежедневно будет возможность посещать кафе на стоянках и готовить морской улов (на борту есть удочки и рыболовные снасти).
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на борт
С 15:00 начинается заселение на яхту. Мы встретим вас на причале в Новороссийске, разместим в каютах, проведём экскурсию по нашему судну. Познакомимся за фуршетом с шампанским и фруктами. Если позволит погода, выйдем на яхте в море в бухту, где сможем искупаться.
В 19:00 начнётся брифинг. Проговорим маршрут, обсудим планы. Сходим в магазин за продуктами и приготовим ужин, за которым капитан поделится морскими байками.
Сухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в Геленджике
В 9:00 выходим в море. Сегодня будем идти вдоль начала Кавказского хребта. Позавтракаем в пути, любуясь водными просторами со всех сторон.
Совсем скоро увидим сухогруз «Рио», недалеко от которого встанем на якорную стоянку и искупаемся. Отдохнув, продолжим путь до Голубой бухты. По дороге желающие могут принять участие в управлении яхтой и установке парусов. Каждый день есть большая вероятность встретить дельфинов. В бухте приготовим обед и насладимся корабельной кухней.
Следующая точка маршрута — Геленджик. Отправимся на винодельню «Шато де Талю», где продегустируем благородный напиток в формате игры. Местное вино напоминает французское, а сама винодельня переносит архитектурой и атмосферой прямиком в пригород Парижа. Полюбуемся тянущимися полями, панорамным видом моря и насладимся изысканным вкусом и ароматом.
Рыбалка с борта и дегустация на винодельне в Новороссийске
Вновь выходим в море в 9:00, завтракаем на борту, отдыхаем, загораем. Курс держим обратно на Новороссийск. Желающие смогут порыбачить и искупаться — сделаем несколько остановок по пути. Если повезёт с уловом, отведаем свежепойманную морскую рыбку на обед.
К 17:00 пришвартуемся в Новороссийске. Посетим винодельню «Мысхако», одно из старейших предприятий страны. Увидим, как производят вино, и попробуем несколько сортов.
Финиш
Позавтракаем в 8:00, после чего выезжаем из кают и прощаемся. Закончится морское приключение на причале в Новороссийске.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Низкий сезон (11.05.-08.06.)
|36 400 ₽
|Средний сезон (08.06.-13.07. и 31.08.-29.09.)
|40 500 ₽
|Высокий сезон (13.07.-31.08.)
|43 450 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на яхте
- Пользование кухней
- Приветственный фуршет на борту
- Топливо, оплата стоянок в портах
- Работа капитана
- Экскурсии на берегу
- Удочки и рыболовные снасти
- 2 дегустации на винодельнях
- Возможно проведение тура только для вашей компании от 4 до 6 человек
- Возможно отказаться от береговой программы (экскурсии и дегустации). Цена за тур составит: 30 140 руб. в низкий сезон, 34 200 руб. в средний сезон и 37 200 руб. в высокий сезон
Что не входит в цену
- Билеты до Новороссийска и обратно в ваш город
- Еда и напитки
- Обратите внимание, стоимость тура зависит от сезона: 36 400 руб. в низкий сезон (11.05.-08.06.), 40 500 руб. в средний сезон (08.06.-13.07. и 31.08.-29.09.), 43 450 руб. в высокий сезон (13.07.-31.08.)