На парусной яхте из Новороссийска с посещением виноделен

Научиться ставить паруса, порыбачить с борта и отведать местного вина
Отправимся в морское странствие из Новороссийска в Геленджик и обратно.

Посетим по пути 2 винодельни, где продегустируем благородный напиток, увидим сухогруз «Рио» и накупаемся в Чёрном море. Порыбачим с борта, приготовим улов и насладимся закатами с воды. Опытный капитан обучит всех желающих установке парусов и управлению яхтой. Путешествие проходит в мини-группе, возможно организовать только для вашей компании.
На парусной яхте из Новороссийска с посещением виноделен
На парусной яхте из Новороссийска с посещением виноделен
На парусной яхте из Новороссийска с посещением виноделен
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой удобную одежду, утеплённую для прохладных вечеров, купальные принадлежности, крем от солнца, солнцезащитные очки, личную аптечку.

Тур проходит в групповом формате (если вы не забронировали полностью всю яхту на 4-6 человек).

Проживание. На современной парусной яхте «Морьянка» в 2-местных каютах. На борту 2 санузла (туалет, душ, раковина). Есть кухня и места отдыха. Вместимость — 6 человек.

Питание. Включён приветственный фуршет на борту с шампанским и фруктами, 2 дегустации на винодельнях. Дополнительно оплачиваются продукты на борт, готовим сами. Ежедневно будет возможность посещать кафе на стоянках и готовить морской улов (на борту есть удочки и рыболовные снасти).

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на борт

С 15:00 начинается заселение на яхту. Мы встретим вас на причале в Новороссийске, разместим в каютах, проведём экскурсию по нашему судну. Познакомимся за фуршетом с шампанским и фруктами. Если позволит погода, выйдем на яхте в море в бухту, где сможем искупаться.

В 19:00 начнётся брифинг. Проговорим маршрут, обсудим планы. Сходим в магазин за продуктами и приготовим ужин, за которым капитан поделится морскими байками.

Добро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на борт
2 день

Сухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в Геленджике

В 9:00 выходим в море. Сегодня будем идти вдоль начала Кавказского хребта. Позавтракаем в пути, любуясь водными просторами со всех сторон.

Совсем скоро увидим сухогруз «Рио», недалеко от которого встанем на якорную стоянку и искупаемся. Отдохнув, продолжим путь до Голубой бухты. По дороге желающие могут принять участие в управлении яхтой и установке парусов. Каждый день есть большая вероятность встретить дельфинов. В бухте приготовим обед и насладимся корабельной кухней.

Следующая точка маршрута — Геленджик. Отправимся на винодельню «Шато де Талю», где продегустируем благородный напиток в формате игры. Местное вино напоминает французское, а сама винодельня переносит архитектурой и атмосферой прямиком в пригород Парижа. Полюбуемся тянущимися полями, панорамным видом моря и насладимся изысканным вкусом и ароматом.

Сухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в ГеленджикеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в ГеленджикеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в ГеленджикеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в ГеленджикеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в ГеленджикеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в ГеленджикеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в ГеленджикеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в ГеленджикеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в ГеленджикеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в Геленджике
3 день

Рыбалка с борта и дегустация на винодельне в Новороссийске

Вновь выходим в море в 9:00, завтракаем на борту, отдыхаем, загораем. Курс держим обратно на Новороссийск. Желающие смогут порыбачить и искупаться — сделаем несколько остановок по пути. Если повезёт с уловом, отведаем свежепойманную морскую рыбку на обед.

К 17:00 пришвартуемся в Новороссийске. Посетим винодельню «Мысхако», одно из старейших предприятий страны. Увидим, как производят вино, и попробуем несколько сортов.

Рыбалка с борта и дегустация на винодельне в НовороссийскеРыбалка с борта и дегустация на винодельне в НовороссийскеРыбалка с борта и дегустация на винодельне в НовороссийскеРыбалка с борта и дегустация на винодельне в НовороссийскеРыбалка с борта и дегустация на винодельне в НовороссийскеРыбалка с борта и дегустация на винодельне в НовороссийскеРыбалка с борта и дегустация на винодельне в НовороссийскеРыбалка с борта и дегустация на винодельне в Новороссийске
4 день

Финиш

Позавтракаем в 8:00, после чего выезжаем из кают и прощаемся. Закончится морское приключение на причале в Новороссийске.

ФинишФинишФиниш

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Низкий сезон (11.05.-08.06.)36 400 ₽
Средний сезон (08.06.-13.07. и 31.08.-29.09.)40 500 ₽
Высокий сезон (13.07.-31.08.)43 450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на яхте
  • Пользование кухней
  • Приветственный фуршет на борту
  • Топливо, оплата стоянок в портах
  • Работа капитана
  • Экскурсии на берегу
  • Удочки и рыболовные снасти
  • 2 дегустации на винодельнях
  • Возможно проведение тура только для вашей компании от 4 до 6 человек
  • Возможно отказаться от береговой программы (экскурсии и дегустации). Цена за тур составит: 30 140 руб. в низкий сезон, 34 200 руб. в средний сезон и 37 200 руб. в высокий сезон
Что не входит в цену
  • Билеты до Новороссийска и обратно в ваш город
  • Еда и напитки
  • Обратите внимание, стоимость тура зависит от сезона: 36 400 руб. в низкий сезон (11.05.-08.06.), 40 500 руб. в средний сезон (08.06.-13.07. и 31.08.-29.09.), 43 450 руб. в высокий сезон (13.07.-31.08.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Новороссийск, причал (точное нахождение яхты вы получите перед туром), 15:00
Завершение: Г. Новороссийск, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Новороссийска

ИндивидуальныеГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхРечные прогулкиРыбалкаПрирода и пейзажиЖивотныеВинодельниВсе турыШато де ТалюПопулярные местаГеленджикская бухта

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