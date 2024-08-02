2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Живые истории Академгородка
Узнать, как создавался известный на весь мир научный центр на экскурсии с местным жителем
Начало: У Дома учёных
Завтра в 16:00
6 авг в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Нескучный Новосибирск (в группе)
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: У памятника Ленину напротив Оперного театра
Расписание: в воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
11 авг в 19:00
1000900₽ за человека
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Новосибирск-Главный
Познакомиться с одним из самых больших железнодорожных вокзалов России (в мини-группе)
Начало: У вокзала Новосибирск-Главный
Расписание: во вторник в 14:00
13 авг в 14:00
20 авг в 14:00
1 000₽ за человека
4 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотоэкскурсия по Академгородку и наукограду Кольцово
Пофотографироваться в самых научных районах Новосибирска и области
Начало: У метро Речной вокзал
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 августа 2024Спасибо за прекрасную организацию экскурсии и дейстаителбно индивидуальный подход! Прекрасный экскурсовод Анастасия влюбила нас в Академгородок и его жителей;)
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Что ещё посмотреть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в августе 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 900 до 17 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Новосибирске на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 1 ⭐ отзыв, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь