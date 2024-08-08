1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия-прогулка по набережной Новосибирска (в мини-группе)
Познакомиться с историей города в его самой красивой локации
Начало: У здания «Музей Новосибирска»
Расписание: в четверг и субботу в 10:00
8 авг в 10:00
15 авг в 10:00
1 000₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Нескучный Новосибирск (в группе)
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: У памятника Ленину напротив Оперного театра
Расписание: в воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
11 авг в 19:00
1000900₽ за человека
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Новосибирск-Главный
Познакомиться с одним из самых больших железнодорожных вокзалов России (в мини-группе)
Начало: У вокзала Новосибирск-Главный
Расписание: во вторник в 14:00
13 авг в 14:00
20 авг в 14:00
1 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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