Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Новосибирске, цены от 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия-прогулка по набережной Новосибирска (в мини-группе)
Пешая
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия-прогулка по набережной Новосибирска (в мини-группе)
Познакомиться с историей города в его самой красивой локации
Начало: У здания «Музей Новосибирска»
Расписание: в четверг и субботу в 10:00
8 авг в 10:00
15 авг в 10:00
1 000 за человека
Нескучный Новосибирск (в группе)
Пешая
скидка
10%
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Нескучный Новосибирск (в группе)
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: У памятника Ленину напротив Оперного театра
Расписание: в воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
11 авг в 19:00
1000900 за человека
Новосибирск-Главный
Пешая
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Новосибирск-Главный
Познакомиться с одним из самых больших железнодорожных вокзалов России (в мини-группе)
Начало: У вокзала Новосибирск-Главный
Расписание: во вторник в 14:00
13 авг в 14:00
20 авг в 14:00
1 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия-прогулка по набережной Новосибирска (в мини-группе)
  2. Нескучный Новосибирск (в группе)
  3. Новосибирск-Главный
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Ленина
  3. Театр оперы и балета
  4. Собор Александра Невского
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в августе 2024
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