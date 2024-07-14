10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Историческая экскурсия Ордынское кольцо: хроники Сибири по окрестностям Новосибирска
Побывайте на месте разгрома войск хана Кучума, исследуйте окрестности Обского водохранилища и насладитесь природой Сибири
Начало: У метро площадь Ленина
19 авг в 09:30
20 авг в 09:30
20 000₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Купеческая Колывань и село чатских татар
Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
10 авг в 08:00
13 авг в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Водопады и скалы Новосибирской области: индивидуальная экскурсия
Насыщенное однодневное путешествие по живописным уголкам Новосибирской области. Водопады, скалы и свежий воздух ждут вас
3 сен в 10:00
4 сен в 10:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина14 июля 2024Мария, спасибо огромное за поездку! Это было интересное и познавательное путешествие. Недолгая дорога, чудесный провинциальный музей Колывани, старые купеческие домики,
- ЕЕлена19 мая 2024Интересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человек. Полюбовались красотами Сибири, прокатились на пароме, в процессе прогулки даже собрали грибы.
- ААлександра14 мая 2024Поездка оставила незабываемые впечатления! В рамках тура мы посетили самые живописные места региона, куда самостоятельно добраться было бы непросто. Любовь
- ООльга25 декабря 2023Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям и истории. Сперва мы
- ННадежда25 октября 2023Экскурсия интересна своей необычностью-те места, куда нас привезли Любовь и Евгений, поражают простором, воздухом, тишиной, тайной и красотой. Совсем не
- ГГалина6 сентября 2023Замечательная экскурсия. София очень грамотный экскурсовод и увлекательный рассказчик. Удобный, комфортабельный, чистый автомобиль. Спасибо водителю Наталье за комфортную езду. Маршрут интересный, запоминающийся
- ММарина6 августа 2023Спасибо Ирине за интересную экскурсию!! К тому же экскурсия позволяет узнать, самобытных, целеустремлённых и замечательных людей. Оказывается история Сибири и Новосибирска многогранна 😉
- ЕЕкатерина7 июля 2023Красивые места, где нет людей
- ННаталья26 июня 2023Учли мои пожелания, подкорректировали маршрут. Спасибо огромное;))) Все было супер. Машина комфортная, поездка была познавательная и разнообразная.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Однодневные»
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