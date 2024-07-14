Однодневные – экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Новосибирске, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ордынское кольцо: хроники Сибири
На машине
5 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Историческая экскурсия Ордынское кольцо: хроники Сибири по окрестностям Новосибирска
Побывайте на месте разгрома войск хана Кучума, исследуйте окрестности Обского водохранилища и насладитесь природой Сибири
Начало: У метро площадь Ленина
19 авг в 09:30
20 авг в 09:30
20 000 за всё до 3 чел.
Купеческая Колывань и село чатских татар
На машине
3 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Купеческая Колывань и село чатских татар
Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
10 авг в 08:00
13 авг в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Водопады и скалы Новосибирской области
На машине
8 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Водопады и скалы Новосибирской области: индивидуальная экскурсия
Насыщенное однодневное путешествие по живописным уголкам Новосибирской области. Водопады, скалы и свежий воздух ждут вас
3 сен в 10:00
4 сен в 10:00
16 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    14 июля 2024
    Купеческая Колывань и село чатских татар
    Мария, спасибо огромное за поездку! Это было интересное и познавательное путешествие. Недолгая дорога, чудесный провинциальный музей Колывани, старые купеческие домики,
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    древний Сибирский тракт. А поездка в татарскую деревню - это вообще восторг и безмерное уважение людям, берегущим свой язык и свою историю. Рекомендую всем, не пожалеете! P.S. Летом возьмите купальник, прекрасный спуск к воде и чистейшая вода Оби не оставят вам равнодушными.

    Мария, спасибо огромное за поездку! Это было интересное и познавательное путешествие. Недолгая дорога, чудесный провинциальный музейМария, спасибо огромное за поездку! Это было интересное и познавательное путешествие. Недолгая дорога, чудесный провинциальный музейМария, спасибо огромное за поездку! Это было интересное и познавательное путешествие. Недолгая дорога, чудесный провинциальный музейМария, спасибо огромное за поездку! Это было интересное и познавательное путешествие. Недолгая дорога, чудесный провинциальный музейМария, спасибо огромное за поездку! Это было интересное и познавательное путешествие. Недолгая дорога, чудесный провинциальный музей
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Ордынское кольцо: хроники Сибири
    Интересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человек. Полюбовались красотами Сибири, прокатились на пароме, в процессе прогулки даже собрали грибы.
    Интересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человекИнтересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человекИнтересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человек
  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Водопады и скалы Новосибирской области
    Поездка оставила незабываемые впечатления! В рамках тура мы посетили самые живописные места региона, куда самостоятельно добраться было бы непросто. Любовь
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    и Евгений рассказали много интересного о местных достопримечательностях. Живописные водопады, скалы, поляны подснежников… К водопадам подходили достаточно близко, чтобы почувствовать прохладу от брызг воды. На скале Альпинист я увидела огромное количество подснежников самых разных цветов. Это было великолепно! Аромат стоял просто потрясающий. С вершины Березовских скал открывался захватывающий вид на окрестности. Я смог сделать несколько панорамных снимков. Хочу выразить благодарность Любови и Евгению. Всё прошло замечательно, и я обязательно порекомендую этот тур своим друзьям и знакомым.

  • О
    Ольга
    25 декабря 2023
    Купеческая Колывань и село чатских татар
    Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям и истории. Сперва мы
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    посетили деревню Юрт-Ола. Нас встретил имам Навиль Хасанович. Рассказал историю, первые упоминания о чатских татарах и их след в истории. На стендах есть наглядная информация с документальными вставками. Затем мы прошлись к мемориалу воинов, защищавших нашу Родину. Там же на стенде упомянуты все герои. И вернувшиеся и погибшие. Даже представлены и действующие защитники. Мы посетили местную мечеть. Научились с какой ноги правильно входить в нее и выходить. Узнали как раньше проходило обучение в школе. Затем мы пошли уже непосредственно на территорию музея Чатских татар. Там интереснейший двор с утварью и рабочими хозяйственными постройками. Ну и наконец сама усадьба. Внутри представлен быт. Занавески, скатерти, накидушки на подушки. Прям ностальгия по деревенской жизни. Каждый объект сопровождался интереснейшим рассказом-воспоминаниями. Для тех кто никогда не видел такого - это прям огромнейший повод погрузиться в атмосферу. Для тех, кто пересекался - прекрасный повод окунуться в воспоминания. Ибо мы все переходим на современные рельсы и зачастую расстаемся с прошлым. Один комментарий - в очень холодную погоду одевайтесь теплее, ибо помещения нежилые и открываются специально под экскурсантов. По пути в Колывань мы заезжали в рыбный магазинчик. Свеженьких рыб набрали)) Сама Колывань тоже очень красивая. Про острог оочень интересная история. О каждом историческом здании своя история поведана. Было на за бортом -35 и большинство объектов мы посмотрели из авто, ибо ленились выходить на мороз)) Спасибо Марии!

    Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям
  • Н
    Надежда
    25 октября 2023
    Водопады и скалы Новосибирской области
    Экскурсия интересна своей необычностью-те места, куда нас привезли Любовь и Евгений, поражают простором, воздухом, тишиной, тайной и красотой. Совсем не
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    ожидаешь увидеть такие горы в Новосибирской области. Евгений отличный водитель и фотограф, а Любовь интересный рассказчик. Оба увлечены своим делом и стараются открыть и показать гостям региона новые неожиданные локации. Спасибо им огромное и за ароматный чай с травами, собранными их руками, и за посиделки у костра, и за встречу с лешим и водяным. Рекомендуем!

    Экскурсия интересна своей необычностью-те места, куда нас привезли Любовь и Евгений, поражают простором, воздухом, тишиной, тайнойЭкскурсия интересна своей необычностью-те места, куда нас привезли Любовь и Евгений, поражают простором, воздухом, тишиной, тайной
  • Г
    Галина
    6 сентября 2023
    Ордынское кольцо: хроники Сибири
    Замечательная экскурсия. София очень грамотный экскурсовод и увлекательный рассказчик. Удобный, комфортабельный, чистый автомобиль. Спасибо водителю Наталье за комфортную езду. Маршрут интересный, запоминающийся
  • М
    Марина
    6 августа 2023
    Купеческая Колывань и село чатских татар
    Спасибо Ирине за интересную экскурсию!! К тому же экскурсия позволяет узнать, самобытных, целеустремлённых и замечательных людей. Оказывается история Сибири и Новосибирска многогранна 😉
  • Е
    Екатерина
    7 июля 2023
    Водопады и скалы Новосибирской области
    Красивые места, где нет людей
    Красивые места, где нет людейКрасивые места, где нет людейКрасивые места, где нет людейКрасивые места, где нет людейКрасивые места, где нет людейКрасивые места, где нет людейКрасивые места, где нет людейКрасивые места, где нет людейКрасивые места, где нет людейКрасивые места, где нет людей
  • Н
    Наталья
    26 июня 2023
    Ордынское кольцо: хроники Сибири
    Учли мои пожелания, подкорректировали маршрут. Спасибо огромное;))) Все было супер. Машина комфортная, поездка была познавательная и разнообразная.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Однодневные»

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Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в августе 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 16 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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