3 часа
Индивидуальная
Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
6 250₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску: основные достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска с трехчасовой автомобильной экскурсией. Откройте город с новой стороны
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 16:00
7 авг в 16:00
от 6 250₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Новосибирск: экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, узнайте истории знаковых зданий и пройдите по легендарным местам
Начало: Ст. метро «Площадь Ленина»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Расточка: путешествие по пролетарской Флоренции Новосибирска
Откройте для себя уникальный район Расточка в Новосибирске, где советская архитектура встречает стиль сталинского ампира
Начало: Метро «Площадь Карла Маркса»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 3 000₽ за всё до 2 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
Начало: Остановка «Сад Кирова»
Расписание: Ежедневно по договорённости
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по новосибирскому Военному городку
Начало: ТРЦ «Аура»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 3 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 июля 2024Экскурсию проводил Виктор Лукаш. Легко, интересно, с юмором рассказал о городе, показал основные достопримечательности. Автомобильно-пешая экскурсия по Новосибирску позволила максимально полезно провести время, увидеть своими глазами много интересных и красивых мест, узнать их историю и особенности.
- ООльга4 мая 2024Новосибирск такой юный и живой город, в связи с чем его достопримечательности очень своеобразны, но от этого они не становятся менее интересными. Очень рекомендую взять эту экскурсию и немножко поудивляться))
- ЕЕкатерина1 мая 2024Были с мужем на обзорной экскурсии 30 апреля, гид Вадим. Хорошая подача, интересный рассказ. 2,5 часа прошли быстро. А самое главное рассказ гида остался в голове. Рекомендую!!!
- ЕЕлена30 апреля 2024Понравился объём, подача информации, доброжелательность экскурсовода.
- ААнна20 апреля 2024Экскурсия по ночному Новосибирску была чудесной и познавательной. Экскурсовод Виктор прекрасный рассказчик.
- ААлексей3 апреля 2024Отличная экскурсия, забрали с нужной для нас точки в удобное для нас время, все очень интересно. Виктор знает свой город
- ККуприянова10 марта 2024Спасибо Виктору за интересную экскурсию. Был выходной, экскурсия получилась автомобильно-пешеходная, насыщенная, не скучная. Если времени мало, а посмотреть хочется много, то вам на эту экскурсию.
- ППопова27 февраля 2024Увидели: метро, площадь Ленина, улицу Ленина, символы Новосибирска и ещё много всего. Понравился гид Ирина Петровна Овчинникова. Оперативно откликнулась на запрос, дала
- ББорис17 ноября 2023Мы были в командировке в Новосибирске. Хотелось кроме рабочих дел успеть еще максимально эффективно использовать свободное время. Экскурсовод Виктор подъехал
- ЕЕлена21 октября 2023Увидела много старых построек, очень понравилась архитектура того времени, экскурсией осталась довольна. .
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