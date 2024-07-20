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от и до. Не смотря на пробки, показал все что надо было по программе, хотя и заняло больше времени чем планировалось. Очень интересно. Советую всем именно Виктора. Если вы проездом в Новосибе и у вас есть 5 лишних часов. То можно их провести с пользой.