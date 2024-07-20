Популярные экскурсии

Найдено 6 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Новосибирске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»
20 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
6 250 за человека
Вечерний Новосибирск на автомобиле
На машине
32 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску: основные достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска с трехчасовой автомобильной экскурсией. Откройте город с новой стороны
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 16:00
7 авг в 16:00
от 6 250 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Новосибирск: экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, узнайте истории знаковых зданий и пройдите по легендарным местам
Начало: Ст. метро «Площадь Ленина»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Расточка - пролетарская Флоренция
Пешая
6 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Расточка: путешествие по пролетарской Флоренции Новосибирска
Откройте для себя уникальный район Расточка в Новосибирске, где советская архитектура встречает стиль сталинского ампира
Начало: Метро «Площадь Карла Маркса»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 3 000 за всё до 2 чел.
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
Начало: Остановка «Сад Кирова»
Расписание: Ежедневно по договорённости
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 000 за всё до 2 чел.
Прогулка по новосибирскому Военному городку
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по новосибирскому Военному городку
Начало: ТРЦ «Аура»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 3 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    20 июля 2024
    Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»
    Экскурсию проводил Виктор Лукаш. Легко, интересно, с юмором рассказал о городе, показал основные достопримечательности. Автомобильно-пешая экскурсия по Новосибирску позволила максимально полезно провести время, увидеть своими глазами много интересных и красивых мест, узнать их историю и особенности.
  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
    Новосибирск такой юный и живой город, в связи с чем его достопримечательности очень своеобразны, но от этого они не становятся менее интересными. Очень рекомендую взять эту экскурсию и немножко поудивляться))
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2024
    Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
    Были с мужем на обзорной экскурсии 30 апреля, гид Вадим. Хорошая подача, интересный рассказ. 2,5 часа прошли быстро. А самое главное рассказ гида остался в голове. Рекомендую!!!
  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»
    Понравился объём, подача информации, доброжелательность экскурсовода.
  • А
    Анна
    20 апреля 2024
    Вечерний Новосибирск на автомобиле
    Экскурсия по ночному Новосибирску была чудесной и познавательной. Экскурсовод Виктор прекрасный рассказчик.
  • А
    Алексей
    3 апреля 2024
    Вечерний Новосибирск на автомобиле
    Отличная экскурсия, забрали с нужной для нас точки в удобное для нас время, все очень интересно. Виктор знает свой город
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    от и до. Не смотря на пробки, показал все что надо было по программе, хотя и заняло больше времени чем планировалось. Очень интересно. Советую всем именно Виктора. Если вы проездом в Новосибе и у вас есть 5 лишних часов. То можно их провести с пользой.

  • К
    Куприянова
    10 марта 2024
    Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»
    Спасибо Виктору за интересную экскурсию. Был выходной, экскурсия получилась автомобильно-пешеходная, насыщенная, не скучная. Если времени мало, а посмотреть хочется много, то вам на эту экскурсию.
  • П
    Попова
    27 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
    Увидели: метро, площадь Ленина, улицу Ленина, символы Новосибирска и ещё много всего. Понравился гид Ирина Петровна Овчинникова. Оперативно откликнулась на запрос, дала
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    много полезных советов для подготовки к экскурсии. Во время экскурсии подавала материал интересно, учитывая возраст наших детей, моментально перестраиваясь при возникновении сопутствующих вопросов. Заботилась о состоянии группы (экскурсия проходила в зимнее время). Видно, что Ирина Петровна любит свой город и своё дело. Рекомендую!

  • Б
    Борис
    17 ноября 2023
    Вечерний Новосибирск на автомобиле
    Мы были в командировке в Новосибирске. Хотелось кроме рабочих дел успеть еще максимально эффективно использовать свободное время. Экскурсовод Виктор подъехал
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    к тому месту, которое нам было удобно, показал город и подробно рассказал о нем. Спасибо за экскурсию. На память остались хорошие воспоминания и красивые фотографии.

  • Е
    Елена
    21 октября 2023
    Расточка - пролетарская Флоренция
    Увидела много старых построек, очень понравилась архитектура того времени, экскурсией осталась довольна. .

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Популярные экскурсии»

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Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Ленина
  3. Театр оперы и балета
  4. Собор Александра Невского
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в августе 2024
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