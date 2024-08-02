2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Живые истории Академгородка
Узнать, как создавался известный на весь мир научный центр на экскурсии с местным жителем
Начало: У Дома учёных
Завтра в 16:00
6 авг в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Нескучная обзорная по Новосибирску
С гидом-сибирячкой в третьем поколении, которая покажет, как развивался город
Начало: В парке «Городское начало» или у вашего отеля в це...
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия-прогулка по набережной Новосибирска (в мини-группе)
Познакомиться с историей города в его самой красивой локации
Начало: У здания «Музей Новосибирска»
Расписание: в четверг и субботу в 10:00
8 авг в 10:00
15 авг в 10:00
1 000₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
Посетить главные места города и узнать о них интересные факты в комфортном формате
Начало: У метро «Речной вокзал»
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Нескучный Новосибирск (в группе)
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: У памятника Ленину напротив Оперного театра
Расписание: в воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
11 авг в 19:00
1000900₽ за человека
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Новосибирск-Главный
Познакомиться с одним из самых больших железнодорожных вокзалов России (в мини-группе)
Начало: У вокзала Новосибирск-Главный
Расписание: во вторник в 14:00
13 авг в 14:00
20 авг в 14:00
1 000₽ за человека
4 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотоэкскурсия по Академгородку и наукограду Кольцово
Пофотографироваться в самых научных районах Новосибирска и области
Начало: У метро Речной вокзал
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 августа 2024Спасибо за прекрасную организацию экскурсии и дейстаителбно индивидуальный подход! Прекрасный экскурсовод Анастасия влюбила нас в Академгородок и его жителей;)
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Все»
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