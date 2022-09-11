Алтай. Горы и ледники Актру и Марс

Удивительное по своей красоте ущелье Актру скрыто от глаз в самом сердце Горного Алтая

5
3 отзыва
Удивительное по своей красоте ущелье Актру скрыто от глаз в самом сердце Горного Алтая. Высокогорные озера, ледники и снежные пики впечатляют своей грандиозностью. А лиственницы на берегах горной реки добавляют красочности.

Новые знакомства, куча фотографий и бесценные моменты станут приятным багажом, который ты увезешь с собой с Алтая вместе с душистыми чаями и мёдом.
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
Ближайшие даты:
24
июл

Что вас ожидает 🤩

Сувенирный рынок
Сувенирный рынок
Посетим сувенирный рынок, чтобы приобрести Алтайские подарки на память
Перевалы Семинский и Чике-таман
Перевалы Семинский и Чике-таман
С них открываются потрясающие виды
Подъем на перевал Учитель
Подъем на перевал Учитель
Мы окажемся на высоте 3 050 метров над уровнем моря, откуда открывается отличный вид на ледник Малый Актру и вершину Караташ
Отправимся к вершине горы Юбилейная
Отправимся к вершине горы Юбилейная
С вершины открывается потрясающая панорама на всю Курайскую степь, а до вершины Актру просто, как рукой подать
Баня с видом на горные вершины
Баня с видом на горные вершины
А также чистейший воздух и вода оставляют неизгладимое впечатление на тело и душу
Алтайский Марс
Алтайский Марс
Прогулка по этим горам действительно впечатляет. Ты как будто переносишься сквозь пространство и оказываешься на Красной планете
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости В случае отказа от участия более, чем за 30 дней, предоплата возвращается, либо остается на депозите, для оплаты любого другого путешествия в течении 12 месяцев.
При отказе от участия в туре за 15 – 30 дней, удерживается 50% от стоимости тура в счет понесенных расходов.
При отказе от участия в туре менее 15 дней, удерживается 70% от стоимости тура в счет понесенных расходов

Программа тура по дням

1 день

Г. Новосибирск - п. Курай

Встреча группы в 23:00 предыдущего дня на площади ж/д вокзала г. Новосибирск.

В дороге краткий брифинг. По пути запланированы остановки в кафе и на достопримечательностях. Также при необходимости заберем часть группы в Барнауле / Горно-Алтайске.

В дороге мы преодолеем два живописных перевала Семинский и Чике-таман, откуда открываются потрясающие виды.

Остановимся на слиянии великих алтайских рек Чуи и Катуни. Увидим петроглифы – древние рисунки, выцарапанные на камнях.

А также посетим водопад Девичьи слезы.

Размещаемся в живописном лесочке на берегу ручья посреди лиственниц и кедров в палатках.

В дороге вы уже успели оценить красоту гор Алтая. Но самая красота еще впереди.

Приготовим ужин и за приемом пищи познакомимся со всеми участниками, кто еще не успел этого сделать. Ведь нам предстоит целое горное путешествие рука об руку.

Остаток дня можно погулять в непосредственной близости от лагеря.

авто 840 км. Примерно 13–14 часов.

Г. Новосибирск - п. КурайГ. Новосибирск - п. КурайГ. Новосибирск - п. КурайГ. Новосибирск - п. КурайГ. Новосибирск - п. КурайГ. Новосибирск - п. КурайГ. Новосибирск - п. КурайГ. Новосибирск - п. КурайГ. Новосибирск - п. Курай
2 день

Перевал Учитель, пик Учитель

После отличного завтрака совершим подъем на перевал Учитель, а уже с него на соседнюю вершину.

Мы окажемся на высоте 3 050 метров над уровнем моря, откуда открывается отличный вид на ледник Малый Актру и вершину Караташ.

Сделаем обеденный перекус и не спеша начнем спускаться обратно в лагерь.

Вечером нас накроет мягкое звездное одеяло.

5 км пешком налегке. Набор высоты 800 метров и спуск 800 метров.

Перевал Учитель, пик УчительПеревал Учитель, пик УчительПеревал Учитель, пик УчительПеревал Учитель, пик УчительПеревал Учитель, пик УчительПеревал Учитель, пик УчительПеревал Учитель, пик Учитель
3 день

Голубое озеро и пик Юбилейный

Сегодня у нас ранний подъем. Вообще нужно привыкать рано вставать. В горах с утра чаще всего отличная погода.

Нас ждет хороший ходовой день. Налегке мы поднимемся до Голубого озера – это настоящее горное озеро.

По пути мы будем наслаждаться горными вершинами, ледником Большой Актру и, конечно, самой красивой горой этого района – пик Актру высотой 4 044 метра. На озере мы перекусим и отправимся по крутой тропе вверх к вершине горы Юбилейная.

С вершины открывается потрясающая панорама на всю Курайскую степь, а до вершины Актру просто, как рукой подать.

Вечером в лагере приготовим великолепный ужин.

15 км пешком налегке. Набор высоты – 1200 м, спуск – 1200 м.

Голубое озеро и пик ЮбилейныйГолубое озеро и пик ЮбилейныйГолубое озеро и пик ЮбилейныйГолубое озеро и пик ЮбилейныйГолубое озеро и пик ЮбилейныйГолубое озеро и пик ЮбилейныйГолубое озеро и пик ЮбилейныйГолубое озеро и пик Юбилейный
4 день

Дневка

Сегодня будет возможность поспать немного подольше.

А время завтрака сдвинем на пару часов.

В этот день можно посвятить время себе, помечтать, пофотографироваться, неспешно погулять по окрестностям.

Можно будет прогуляться до ледника Малый Актру.

После обеда, ближе к вечеру мы пойдем в баню.

Вообще баня с видом на горные вершине, чистейший воздух и вода оставляют неизгладимое впечатление на тело и душу.

ДневкаДневкаДневкаДневка
5 день

Курай - пос. Чаган-Узун - Алтайский Марс

После завтрака у нас будет еще немного времени, чтобы сделать памятные фотографии и насладится эпичными видами гор.

После чего погрузим вещи в вездеход и отправимся обратно в поселок Курай.

Из Курая на микроавтобусе мы переедем в пос. Чаган-Узун, откуда внедорожники довезут нас до Алтайского Марса.

Прогулка по этим горам действительно впечатляет. Ты как будто переносишься сквозь пространство и оказываешься на Красной планете. А в предзакатные часы здесь особенно красиво.

После Марса переедем на уютную турбазу с домиками.

Курай - пос. Чаган-Узун - Алтайский МарсКурай - пос. Чаган-Узун - Алтайский МарсКурай - пос. Чаган-Узун - Алтайский МарсКурай - пос. Чаган-Узун - Алтайский МарсКурай - пос. Чаган-Узун - Алтайский МарсКурай - пос. Чаган-Узун - Алтайский Марс
6 день

Возвращение в Новосибирск. Отъезд

Утром завтракаем и выдвигаемся в путь.

Едем обратно в Новосибирск.

При необходимости завезем часть группы в Барнаул / Горно-Алтайск.

По пути заедем на самый большой сувенирный рынок в поселке Манжерок, где без спешки можно будет погулять и приобрести различные сувениры от чайного сбора и меда до монгольских вещей из шерсти верблюда.

Ориентировочное прибытие в Новосибирск 22 23:00.

Рекомендуем брать билеты в ночь, либо на следующий день.

Возвращение в Новосибирск. Отъезд

Проживание

Стоянки посреди живописных лиственниц на берегу горной реки с видом на монументальные горные вершины. Проживание в 3-4-х местных палатках. При желании размещаться отдельно вы можете взять свою палатку.

Будем ходить в баню.

Варианты проживания

Палатка

5 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по Чуйскому тракту по всей программе
  • Заброска и выброска на вездеходе в ущелье Актру
  • Заброска на внедорожниках на Алтайский Марс
  • Групповое снаряжение: 3–4-х местные палатки, газовое оборудование, котлы, газ, аптечка, средства связи и навигации
  • Размещение на территории альплагеря
  • Продукты питания в активной части маршрута (готовим все вместе под чутким руководством гида)
  • Сопровождение опытным гидом
  • Входная плата на Алтайский Марс и Гейзероное озеро
  • Баня в последний день в Актру
  • Сувенир от компании
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск и обратно
  • Питание в кафе в дороге
  • Страховка от н/с
  • Доп. баня по желанию
  • Чаевые гиду
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • рюкзак 7080 л, большой баул, сумка;
  • небольшой рюкзак на 2030 литров для радиальных выходов налегке;
  • дождевик (если нет непромокаемой куртки);
  • коврик туристический;
  • спальный мешок (температура комфорта 0);
  • треккинговые палки;
  • хоба (пенозад, сидушка туристическая).

Одежда и обувь:

  • Ботинки трекинговые высокие с фиксацией голеностопа;
  • Сандалии спортивные (калоши из ЭВА типа Crocs);
  • Куртка штормовка (непродуваемая, она же может и влагозащитной, лучше мембрана 10000/10000);
  • Штаны ветрозащитные (непродуваемые);
  • Куртка утепленная;
  • Кофта флисовая;
  • Термобельё (нательное белье);
  • Футболка либо рубашка с длинным рукавом;
  • 12 футболки;
  • Штаны ходовые легкие, шорты;
  • Панама, шапка флисовая, перчатки х/б;
  • Перчатки флисовые;
  • Носки треккинговые 2 пары, теплые носки для сна;
  • Нижнее бельё.

Что взять ещё:

  • Посуда (тарелка, кружка, ложка, нож - не керамические, спички в гермоупаковке);
  • Средства личной гигиены (Всё в МАЛЕНЬКИХ тюбиках и упаковках. Зубная паста и щётка, маленькое мыло, шампунь в разовых пакетиках, маленький дезодорант, туалетная бумага, средства гигиены для женщин, бритвенный станок, мочалка, влажные салфетки.);
  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний + 1 эластичный бинт, 2 стерильных бинта, перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • Очки солнцезащитные не пропускающие ультрафиолет (минимум 3 кат.);
  • Фонарь налобный + комплект запасных батареек;
  • Крем от загара (SPF 3050);
  • Помада гигиеническая с SPF;
  • Термос 0,7 1 л;
  • Индивидуальная бутылка для воды 1 л или гидратор.

Документы:

  • Паспорт;
  • Медицинский полис;
  • Деньги на дополнительные расходы (кафе, сувениры и пр.).

Дополнительно:

  • Фотоаппарат, видеокамера;
  • Зарядные устройства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
11 сен 2022
Организовано комфортное проживание, отличное питание. Сопровождала нас по Дагестану Валида, отличный гид.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
К
30 авг 2022
Операторы всегда на связи, отвечают на все-все вопросы и помогают:)
И
5 авг 2022
Что касается организации тура - за время тура у нас не было никаких накладок, все чётко, понятно и организованно. Спасибо!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Ирина!
Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)

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