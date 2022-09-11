1 день

Г. Новосибирск - п. Курай

Встреча группы в 23:00 предыдущего дня на площади ж/д вокзала г. Новосибирск.

В дороге краткий брифинг. По пути запланированы остановки в кафе и на достопримечательностях. Также при необходимости заберем часть группы в Барнауле / Горно-Алтайске.

В дороге мы преодолеем два живописных перевала Семинский и Чике-таман, откуда открываются потрясающие виды.

Остановимся на слиянии великих алтайских рек Чуи и Катуни. Увидим петроглифы – древние рисунки, выцарапанные на камнях.

А также посетим водопад Девичьи слезы.

Размещаемся в живописном лесочке на берегу ручья посреди лиственниц и кедров в палатках.

В дороге вы уже успели оценить красоту гор Алтая. Но самая красота еще впереди.

Приготовим ужин и за приемом пищи познакомимся со всеми участниками, кто еще не успел этого сделать. Ведь нам предстоит целое горное путешествие рука об руку.

Остаток дня можно погулять в непосредственной близости от лагеря.

авто 840 км. Примерно 13–14 часов.