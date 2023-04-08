Экскурсия на производство Детской Фабрики Игрушек

Создайте свою игрушку на экскурсии по Детской Фабрике Игрушек в Новосибирске

Описание
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Экскурсия на производство Детской Фабрики Игрушек
Экскурсия на производство Детской Фабрики Игрушек
Экскурсия на производство Детской Фабрики Игрушек
Экскурсия на производство Детской Фабрики Игрушек
Экскурсия на производство Детской Фабрики Игрушек
Экскурсия на производство Детской Фабрики Игрушек
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

У вашего ребенка будет уникальная возможность окунуться в процесс создания их любимых игрушек, а также ребята смогу:

  • Увидеть все этапы создания игрушек.
  • Стать участниками мастер-класса, на котором смогут создать и раскрасить игрушку своей мечты.
  • Затем будет возможность сыграть во все игры созданные фабрикой.
  • Побывают в игровой комнате.
  • А после экскурсии каждый сможет забрать игрушки сделанные своими руками!

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
  • Экскурсия по производству
  • Игрушка
Место начала и завершения?
Петропавловская, 17
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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