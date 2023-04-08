Создайте свою игрушку на экскурсии по Детской Фабрике Игрушек в Новосибирске
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
У вашего ребенка будет уникальная возможность окунуться в процесс создания их любимых игрушек, а также ребята смогу:
- Увидеть все этапы создания игрушек.
- Стать участниками мастер-класса, на котором смогут создать и раскрасить игрушку своей мечты.
- Затем будет возможность сыграть во все игры созданные фабрикой.
- Побывают в игровой комнате.
- А после экскурсии каждый сможет забрать игрушки сделанные своими руками!
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет
- Экскурсия по производству
- Игрушка
- Место начала и завершения?
- Петропавловская, 17
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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