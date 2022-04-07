Над Новосибирском на частном самолете

Услуги не оказываются лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Индивидуальная
Услуги не оказываются лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Пассажиры до 18 лет - только в сопровождении взрослых.

Общий вес пассажиров на 4х-местном самолете не должен превышать 230 кг.

При неявке на место проведения в согласованный день и время, взимается штраф 100% от стоимости услуги.

Организаторы вправе изменить дату, место, маршрут полета, в связи с неблагоприятными погодными условиями или административными распоряжениями.

Всем участникам полета при себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение.
Над Новосибирском на частном самолете
Над Новосибирском на частном самолете
Над Новосибирском на частном самолете
Над Новосибирском на частном самолете

Что вас ожидает 🤩

  • Полет над Новосибирском на самолете
  • Правый и левый берег реки Обь
  • Мосты на рекой
  • Сибирские Мальдивы (озеро)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Немногим доводилось увидеть Новосибирск с высоты птичьего полета!

В аэропорту «Северный» вас ждет инструктаж по технике безопасности от опытного пилота. Он расскажет об аэродроме и самолете, после чего вы сможете сесть за штурвал и занять место второго пилота.

Во время 30-минутного полета вы увидите самые живописные места Новосибирска. Пролетите вдоль реки прямо над мостами и над необычным озером, которое называют Сибирскими Мальдивами.

Прогулка на самолете позволит взглянуть на город в новом ракурсе, а яркие впечатления останутся в памяти навсегда. Сделайте подарок себе и своим близким!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полет над Новосибирском на самолете - 30 минут
Что не входит
  • Трансфер
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

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