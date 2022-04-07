Немногим доводилось увидеть Новосибирск с высоты птичьего полета!

В аэропорту «Северный» вас ждет инструктаж по технике безопасности от опытного пилота. Он расскажет об аэродроме и самолете, после чего вы сможете сесть за штурвал и занять место второго пилота.

Во время 30-минутного полета вы увидите самые живописные места Новосибирска. Пролетите вдоль реки прямо над мостами и над необычным озером, которое называют Сибирскими Мальдивами.

Прогулка на самолете позволит взглянуть на город в новом ракурсе, а яркие впечатления останутся в памяти навсегда. Сделайте подарок себе и своим близким!