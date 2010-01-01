Эта автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ посвящена истории 📖 неформальной жизни Новосибирска второй половины 80-х – начала 90-х годов, когда город 🏙️ по праву считался одной из рок-столиц страны. Мы посетим места, связанные с новосибирскими рок-легендами, Янкой Дягилевой, группами «Калинов Мост», «Путти», «Бомж», «Промышленная архитектура».
«Янкиными» дорожками
Начнём свою прогулку 👣 мы с «Богатырей», многофигурной композиции на площади Ленина, главного места встреч новосибирских неформалов, откуда пройдём «Янкиными» дорожками: к трамвайному кольцу за оперным театром, к её дому на углу улиц Ядринцевской и Семьи Шамшиных, к местам учёбы — школе №42 и «водному» институту. По пути мы увидим все основные рок-площадки 80-х годов в центре города.
Пересев после обеда на автомобиль, мы проследуем к месту рождения «сибирского панка» — ДК имени Чкалова, в котором в 1987 году состоялся 1-й Новосибирский рок-фестиваль, открывший стране группу «Гражданская оборона». Потом мы съездим на Заельцовское кладбище и посетим могилу Янки. Следующим пунктом будет колыбель новосибирской рок-музыки, электротехнический институт (НЭТИ), в недрах которого родилась самая известная группа города — «Калинов Мост», а также целая россыпь других рок-коллективов.
Важная информация:
- Если погода не позволит посетить кладбище (снегопады, распутица), мы проследуем в Академгородок с его легендарным ансамблем политической песни «Амиго», Домом учёных, ДК «Юность» и ДК «Академия», видавшим всякое, и знаменитыми «универовскими общагами», в которых в 80-е частенько бывали ленинградцы: БГ, Цой, Константин Кинчев, а в 90-е – иногородние «сибиряки»: Егор Летов, Роман Неумоев.
- На маршруте предусмотрены кофе-паузы и обед в неформальной кофейне «Кардамон» (всё оплачивается дополнительно).