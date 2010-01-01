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Новосибирск неформальный

Андрей П.
Андрей П. – Гид из Новосибирска
В 1980-х годах на рок-музыку наложили цензуру.

Это стало расцветом неформального движения.

Каждый знал песни Кино 🎥, Арии, Алисы наизусть, а не вечеринках — каждый мог сыграть свою любимую песню.

Новосибирск стал кузницей рок-музыки в 1980-1990-х годах.

Здесь появились Калинов Мост, Путти, Промышленная архитектура и Янка Дягилева.

Я вас проведу по неформальному Новосибирску, расскажу о расцвете рок-музыки и жизни знаменитых музыкантов того времени.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Новосибирск неформальный
Новосибирск неформальный

Что вы увидите

  • ДК имени Чкалова
  • Площадь Ленина
  • Могила Янки на Заельцовском кладбище (или Академгородок)
  • Электротехнический институт (НЭТИ)
Эта автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ посвящена истории 📖 неформальной жизни Новосибирска второй половины 80-х – начала 90-х годов, когда город 🏙️ по праву считался одной из рок-столиц страны. Мы посетим места, связанные с новосибирскими рок-легендами, Янкой Дягилевой, группами «Калинов Мост», «Путти», «Бомж», «Промышленная архитектура».
«Янкиными» дорожками
Начнём свою прогулку 👣 мы с «Богатырей», многофигурной композиции на площади Ленина, главного места встреч новосибирских неформалов, откуда пройдём «Янкиными» дорожками: к трамвайному кольцу за оперным театром, к её дому на углу улиц Ядринцевской и Семьи Шамшиных, к местам учёбы — школе №42 и «водному» институту. По пути мы увидим все основные рок-площадки 80-х годов в центре города.
Пересев после обеда на автомобиль, мы проследуем к месту рождения «сибирского панка» — ДК имени Чкалова, в котором в 1987 году состоялся 1-й Новосибирский рок-фестиваль, открывший стране группу «Гражданская оборона». Потом мы съездим на Заельцовское кладбище и посетим могилу Янки. Следующим пунктом будет колыбель новосибирской рок-музыки, электротехнический институт (НЭТИ), в недрах которого родилась самая известная группа города — «Калинов Мост», а также целая россыпь других рок-коллективов.

Важная информация:

  • Если погода не позволит посетить кладбище (снегопады, распутица), мы проследуем в Академгородок с его легендарным ансамблем политической песни «Амиго», Домом учёных, ДК «Юность» и ДК «Академия», видавшим всякое, и знаменитыми «универовскими общагами», в которых в 80-е частенько бывали ленинградцы: БГ, Цой, Константин Кинчев, а в 90-е – иногородние «сибиряки»: Егор Летов, Роман Неумоев.
  • На маршруте предусмотрены кофе-паузы и обед в неформальной кофейне «Кардамон» (всё оплачивается дополнительно).
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание (оплачивается отдельно)
Начало
🚩 Площадь Ленина
Место завершения
🏁 По договорённости
Новосибирск неформальный
Новосибирск неформальный
Новосибирск неформальный
Новосибирск неформальный

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей П.
Андрей П.
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