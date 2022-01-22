Что вы можете увидеть 🤩

Забытые имена

Возможно, кто-то из вас уже знаком с географией Новосибирска и событиями его истории. Но я вам расскажу то, чего вы еще не знали. За разговорами о великом значении Новосибирска в Транссибирской магистрали, теряется купеческая история города. А она была. Кухтерины, Второвы, Маштаковы, Молановы, Бейлины — эти имена фигурировали и тут, а не только в древнем губернском Томске. И множество мелких имен, почти не вошедших в энциклопедии, но с историями, будоражащими воображение.

История в камне

Под фундаментами величественных зданий «сталинского ампира», выстроенных с конца 30-х до предвоенную пору, скрываются фундаменты купеческого периода начала века. Об их кирпич на хорошем цементном замесе ломаются современные буры для прочного бетона. Подземные ходы, перебитые проложенными коммуникациями и наспех забетонированные, таят в себе купеческие клады. А в домах старой кладки мелькают привидения, пришедшие из той самой драматической истории первой половины XX века.

Да, во многие здания не войти, ибо там почти нечего смотреть, но хотя бы постоять у них. У тех, мимо которых мы проносимся обычно быстрым пробегом по делам, потрогать кирпичи и ощутить эту атмосферу.

Важно знать: