Новосибирск Неизвестный: легенды и тайны

Не случайно моя экскурсия называется "ЛЕГЕНДЫ и ТАЙНЫ НОВОСИБИРСКА"

Индивидуально
для 4 чел.
Не случайно моя экскурсия называется «ЛЕГЕНДЫ и ТАЙНЫ НОВОСИБИРСКА».

Мы отправимся в путешествие, которое, как я надеюсь, станет для вас настоящим открытием.

Я расскажу вам о склепе под собором Александра Невского.

О трагической гибели «Сибирского Титаника» на Оби.

О подземном бункере под Оперным театром, о призраках и многом другом…
Новосибирск Неизвестный: легенды и тайны
Новосибирск Неизвестный: легенды и тайны
Новосибирск Неизвестный: легенды и тайны
Новосибирск Неизвестный: легенды и тайны
Новосибирск Неизвестный: легенды и тайны
Новосибирск Неизвестный: легенды и тайны

Что вы можете увидеть 🤩

  • Первомайский сквер
  • Здание Облпотребсоюза
  • Архитектурный университет — здание госучреждений «Сибирское подворье» (1925), Сибирская высшая партшкола (1935)
  • Театр оперы и балета (1935) — Всемирный Центр Науки и Техники (1929)
  • Памятник первому кинотеатру (1912)
  • Мэрия города — Сибирский Индустриальный банк
  • Филармония — Дом Ленина
  • Дом Крюкова, 1908 — следственная тюрьма ОГПУ, 1920-е.
  • Дом Евлампии Дудихиной и новониколаевского митрополита Макария Невского
  • до 1912 г., (1904-1906)
  • Дом Жернакова, Дом Приказчиков (с 1906 г.)
  • Аптека Штильмана (с 1902 г.), дом Дудихиной (с 1914 г.)
  • Часовня Святителя Николая
  • Дом Ведерникова, 1909
  • Детско-юношеская библиотека (совр.) — Ресторан «Марсель», 1903-05
  • Собор во имя святого благоверного князя Александра Невского
  • и многое другое.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Забытые имена

Возможно, кто-то из вас уже знаком с географией Новосибирска и событиями его истории. Но я вам расскажу то, чего вы еще не знали. За разговорами о великом значении Новосибирска в Транссибирской магистрали, теряется купеческая история города. А она была. Кухтерины, Второвы, Маштаковы, Молановы, Бейлины — эти имена фигурировали и тут, а не только в древнем губернском Томске. И множество мелких имен, почти не вошедших в энциклопедии, но с историями, будоражащими воображение.

История в камне

Под фундаментами величественных зданий «сталинского ампира», выстроенных с конца 30-х до предвоенную пору, скрываются фундаменты купеческого периода начала века. Об их кирпич на хорошем цементном замесе ломаются современные буры для прочного бетона. Подземные ходы, перебитые проложенными коммуникациями и наспех забетонированные, таят в себе купеческие клады. А в домах старой кладки мелькают привидения, пришедшие из той самой драматической истории первой половины XX века.
Да, во многие здания не войти, ибо там почти нечего смотреть, но хотя бы постоять у них. У тех, мимо которых мы проносимся обычно быстрым пробегом по делам, потрогать кирпичи и ощутить эту атмосферу.

Важно знать:

  • Маршрут может быть изменен по желанию туриста.
  • Сумма оплаты колеблется в зависимости от вида передвижения и количества группы. Своего транспорта у гида нет. Все транспортные услуги (такси, автобус, поезд) оплачиваются дополнительно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Билеты в музеи и на арт-площадки
  • Питание
Место начала и завершения?
Новосибирск, Красный проспект, 34.
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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