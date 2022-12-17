Новосибирск привык удивлять гостей «самым-самым». Вот и получив статус новогодней столицы, мы решили залить самый длинный каток в стране, собрать первый в России съезд Дедов Морозов, провести фестиваль Снежных баб и устроить такую иллюминацию на главной площади, чтобы видно было из космоса! А еще у нас много снега, и каждый зимний день красив по-своему. В путешествии вы узнаете о ярких проектах современности и познакомитесь со старыми праздничными традициями.

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Описание

☃ Что вас ожидает

Царство Снежной королевы

Новогодний вояж начнем с набережной, где сейчас стоит Дом Снежинки, а к концу декабря должна появится целая деревня из настоящих ледяных домов. Вы полюбуетесь красивым зимним видом на Обь, мосты и левый берег. Если захотите, посетим парящий мост или прокатимся на самом большом за Уралом колесе обозрения. Я расскажу о наших снежных фестивалях и ледовом городке, куда вы можете потом вернуться, чтобы покататься с горок. А еще вы узнаете, почему один из главных символов Нового года — снежинка — имеет в нашем варианте 8 четких граней, почему на главной площади 8 елок и 8 ледяных домов на набережной.

Ёлки, «всероссийский вихрь снежинок» и новогодние истории

Дальше любителям приключений предстоит переезд на площадь Ленина на легендарном 13 трамвае, а для тех, кто любит современные технологии — на метро с его необычным перроном — «кораблем». На площади вы рассмотрите центральные новогодние ёлки и познакомитесь с главным символом города — театром НОВАТ. Оставите свою снежинку во «всероссийском вихре снежинок» на смарт экране. Послушаете истории о том, как праздновали Новый год в Новониколаевске и какие рестораны заказывала партийная элита в советское время в Новосибирске. Затем отправимся гулять по улице Ленина, самой нарядной в городе, которая в праздничный период станет пешеходной. А закончим путешествие у купеческого деревянного особняка начала прошлого века, где разместился дом Деда Мороза.

🎁 В конце экскурсии ваша компания получит подарочек от гида — авторскую открытку (новогоднюю или с видами города в ассортименте), которую вы сможете отправить домой с Главного почтамта.

🎄 Формат экскурсии — больше развлекательный, с обзором мест, подготовленных к празднованию Нового года, без обилия исторических справок.

Организационные детали

Дополнительные расходы и опции

Отдельно оплачивается проезд от Речного вокзала до площади Ленина (~26-27 руб. /человека), а также билеты на Колесо обозрения — от 350 руб., начало работы аттракциона с 12:00

Я могу провести экскурсию для большего количества человек (до 10-15 участников) — детали обсуждаются в переписке к заказу

Программу можно заказать на вечернее время, доплата — 500 руб. /группу

Подготовка к прогулке и рекомендации