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Описание
☃ Что вас ожидает
Царство Снежной королевы
Новогодний вояж начнем с набережной, где сейчас стоит Дом Снежинки, а к концу декабря должна появится целая деревня из настоящих ледяных домов. Вы полюбуетесь красивым зимним видом на Обь, мосты и левый берег. Если захотите, посетим парящий мост или прокатимся на самом большом за Уралом колесе обозрения. Я расскажу о наших снежных фестивалях и ледовом городке, куда вы можете потом вернуться, чтобы покататься с горок. А еще вы узнаете, почему один из главных символов Нового года — снежинка — имеет в нашем варианте 8 четких граней, почему на главной площади 8 елок и 8 ледяных домов на набережной.
Ёлки, «всероссийский вихрь снежинок» и новогодние истории
Дальше любителям приключений предстоит переезд на площадь Ленина на легендарном 13 трамвае, а для тех, кто любит современные технологии — на метро с его необычным перроном — «кораблем». На площади вы рассмотрите центральные новогодние ёлки и познакомитесь с главным символом города — театром НОВАТ. Оставите свою снежинку во «всероссийском вихре снежинок» на смарт экране. Послушаете истории о том, как праздновали Новый год в Новониколаевске и какие рестораны заказывала партийная элита в советское время в Новосибирске. Затем отправимся гулять по улице Ленина, самой нарядной в городе, которая в праздничный период станет пешеходной. А закончим путешествие у купеческого деревянного особняка начала прошлого века, где разместился дом Деда Мороза.
🎁 В конце экскурсии ваша компания получит подарочек от гида — авторскую открытку (новогоднюю или с видами города в ассортименте), которую вы сможете отправить домой с Главного почтамта.
🎄 Формат экскурсии — больше развлекательный, с обзором мест, подготовленных к празднованию Нового года, без обилия исторических справок.
Организационные детали
Дополнительные расходы и опции
Отдельно оплачивается проезд от Речного вокзала до площади Ленина (~26-27 руб. /человека), а также билеты на Колесо обозрения — от 350 руб., начало работы аттракциона с 12:00
Я могу провести экскурсию для большего количества человек (до 10-15 участников) — детали обсуждаются в переписке к заказу
Программу можно заказать на вечернее время, доплата — 500 руб. /группу
Подготовка к прогулке и рекомендации
В период проведения экскурсии погода может быть от 0 до — 35°, пожалуйста, одевайтесь соответствующе. Можно захватить с собой термос с горячими напитками, также на маршруте возможно посещение кафе или точек обогрева на новогодних площадках.
Дом Деда Мороза планируют открыть 10 декабря, если вы хотите его посетить, приобретайте билеты заранее. Также рекомендую заранее купить билеты на спектакли в НОВАТ на сайте театра.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Михайловская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Новосибирске
Провела 654 экскурсии для 924 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья!
Я работаю в туристической сфере с 1998 года., в качестве гида — с 2019 года. Мне очень приятно, что путешественники, выбирая мои экскурсии, открывают для себя город многогранным, интересным и красивым и оставляют о нем такие прекрасные отзывы! Я постоянно совершенствую свои профессиональные навыки, так в 2022 году получила дополнительное профессиональное образование гида в ТГУ.
По второй своей профессии я фотограф, мои путешественники всегда пользуются моими подсказками для самых интересных снимков городских достопримечательности и селфи на их фоне.
Среди моих экскурсантов семьи, индивидуальные туристы, директора заводов и студенты.