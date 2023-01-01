Неля проводит ещё 1 экскурсию

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Весь Новосибирск: два берега, море и Академгородок

Увидеть места, без которых нельзя представить город, и послушать живые истории о его ярких символах

Неля
Неля – Гид из Новосибирска
Вы откроете многогранную архитектуру Новосибирска с его византийскими зданиями, домами в стиле модерн и мавзолеем из «народных кирпичиков».

Пройдете по вехам прошлого и поразитесь местным рекордам, включая самый длинный метромост в мире.

А также послушаете о «феномене» Академгородка и познакомитесь с интересными арт-объектами.
Задать вопросОбычно отвечает за 31 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 6 900 ₽ за экскурсию

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Весь Новосибирск: два берега, море и Академгородок
Весь Новосибирск: два берега, море и Академгородок

Что вас ожидает

Знаковые места и здания
На главной площади вы увидите старейшее сооружение в стиле модерн и узнаете, чем прославился местный театр. Побываете в точке, где пересекаются самая длинная и самая широкая улицы Новосибирска. При желании посидите на «похищенном» в Омске «троне». Я помогу отыскать «тот самый центр Российской империи», единственный в городе камень-крест и мавзолей из «народных кирпичиков». Познакомлю с архитектурной философией противоречия. Также в программе знаменитый «100-квартирный» дом и первое каменное здание в византийском стиле. А в месте, где началась жизнь города, я расскажу о его основании и истории 📖 смен названий.

Мосты, река и море
Вы увидите единственный в мире памятник Мосту и пройдете по набережной. Пересечёте по первому долгожданному мосту величественную Обь. И там же взглянете на самый длинный в мире метромост. Я расскажу о нашем «маленьком, но гордом» метро 🚇 и двух уникальных станциях — произведениях искусства. Кроме того, вы прогуляетесь 👣 там, где «бугровали» первые поселенцы, и откроете прекрасный вид на яркое украшение города — Бугринский мост. А возле Новосибирской ГЭС обсудим: есть все-таки у нас море 🌊 или нет?

«Академ» — город-лес
Здесь я расскажу об одном из крупнейших вузов России и познакомлю с арт-объектами Академа. Вы увидите оригинальную лавочку в виде шпаргалки, где набор «шпор» придумал наш КВНщик, лавочку примирения и лавочку-шишку. Прогуляетесь возле Дома учёных, гармонично вписанного в природу между березами и соснами. Смелые смогут забраться на 2-х этажную скамейку. Далее — самая «умная» улица в мире, ещё один наш рекордсмен, где я объясню, зачем известным ученым было приезжать в холодную Сибирь. Позже вы попробуете разгадать секрет памятника Лабораторной мыши. А завершится прогулка у особенного архитектурного сооружения — Технопарка.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Завершение экскурсии 🧭 в Академгородке или по договорённости
Начало и место завершения
🚩 у ст. метро Площадь Ленина
Весь Новосибирск: два берега, море и Академгородок
Весь Новосибирск: два берега, море и Академгородок
Весь Новосибирск: два берега, море и Академгородок
Весь Новосибирск: два берега, море и Академгородок
Весь Новосибирск: два берега, море и Академгородок
Весь Новосибирск: два берега, море и Академгородок
Весь Новосибирск: два берега, море и Академгородок
Весь Новосибирск: два берега, море и Академгородок
Весь Новосибирск: два берега, море и Академгородок
Весь Новосибирск: два берега, море и Академгородок
Весь Новосибирск: два берега, море и Академгородок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Неля
Неля
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Нелли, у меня педагогическое образование и большой опыт общения с самыми разными людьми. Я хорошо понимаю, что действительно интересно путешественникам, и разрабатываю все маршруты самостоятельно. С радостью познакомлю вас с Новосибирском!
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Неля проводит ещё 1 экскурсию

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