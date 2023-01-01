Неля проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Знаковые места и здания

На главной площади вы увидите старейшее сооружение в стиле модерн и узнаете, чем прославился местный театр. Побываете в точке, где пересекаются самая длинная и самая широкая улицы Новосибирска. При желании посидите на «похищенном» в Омске «троне». Я помогу отыскать «тот самый центр Российской империи», единственный в городе камень-крест и мавзолей из «народных кирпичиков». Познакомлю с архитектурной философией противоречия. Также в программе знаменитый «100-квартирный» дом и первое каменное здание в византийском стиле. А в месте, где началась жизнь города, я расскажу о его основании и истории 📖 смен названий.

Мосты, река и море

Вы увидите единственный в мире памятник Мосту и пройдете по набережной. Пересечёте по первому долгожданному мосту величественную Обь. И там же взглянете на самый длинный в мире метромост. Я расскажу о нашем «маленьком, но гордом» метро 🚇 и двух уникальных станциях — произведениях искусства. Кроме того, вы прогуляетесь 👣 там, где «бугровали» первые поселенцы, и откроете прекрасный вид на яркое украшение города — Бугринский мост. А возле Новосибирской ГЭС обсудим: есть все-таки у нас море 🌊 или нет?

«Академ» — город-лес

Здесь я расскажу об одном из крупнейших вузов России и познакомлю с арт-объектами Академа. Вы увидите оригинальную лавочку в виде шпаргалки, где набор «шпор» придумал наш КВНщик, лавочку примирения и лавочку-шишку. Прогуляетесь возле Дома учёных, гармонично вписанного в природу между березами и соснами. Смелые смогут забраться на 2-х этажную скамейку. Далее — самая «умная» улица в мире, ещё один наш рекордсмен, где я объясню, зачем известным ученым было приезжать в холодную Сибирь. Позже вы попробуете разгадать секрет памятника Лабораторной мыши. А завершится прогулка у особенного архитектурного сооружения — Технопарка.

Организационные детали